今日の労働者は、どこにいても仕事ができるように、モビリティと柔軟性を必要としています。これにより、リモートワーカーを支援し、力を与えるためのツールとソリューションが必要不可欠になりました。特に、デバイスを超えて機能するソリューションが重要です。
リモートアクセスソリューション like Splashtop are key to allowing employees to work from their preferred devices while still accessing their work computers, projects, and ソフトウェア. For instance, if you need リモートアクセス to a Mac from a Chromebook, リモートアクセス makes it possible with just a few clicks.
探ってみましょう…
ChromebookからMacへのシームレスなリモートアクセスでワークフローを効率化
リモートアクセスは、リモートまたはハイブリッド環境での柔軟性、生産性、利便性を向上させる強力なツールです。従業員が好きなデバイスでどこからでも働けるようにすることで、ワークフローの効率が大幅に向上し、障害を取り除き、チームをつなぎ、プロジェクトが手の届かないところにないことを保証します。
例えば、従業員がChromebookから仕事で使うMacにアクセスする必要がある場合、数回のクリックでMacに接続できます。これにより、すべてのファイルを見つけ、Mac上でプログラムを実行しながら、Chromebookから画面を見てリモー�トデバイスを操作できます。
リモートアクセスは、ITサポートチームがエンドユーザーを支援し、どこからでもデバイスのトラブルシューティングを行うことを可能にします。ITエージェントが接続されると、ユーザーの画面を表示し、自分のChromebookからリモートMacを操作することができます。
Chromebook から Mac へのセキュアリモートアクセスを設定するための4つのステップ
ChromebookからMacにリモートアクセスしたい場合、Splashtopを使えば簡単にできます。Splashtopを使用して、ChromebookからMacへのリモートアクセスを数ステップで設定できます：
Chromebook に Splashtop Business アプリ をインストールします
アカウントを作成してログイン
MacにSplashtop Streamerアプリをダウンロードし（macOS 10.13以上（または古いバージョンの場合はmacOS 10.10以上）が必要）、Splashtopアカウントに接続します。
Open Splashtop Business on your Chromebook, 選択する the Mac, and click to launch a リモートセッション
有人リモートサポートのためにMacに接続したい場合、手順は非常に似ています：
ITエージェントのChromebookにSplashtop Businessアプリをインストールしてください
エンドユーザーにSplashtop SOSアプリをMacにインストールさせます
エンドユーザーはSplashtop SOSを開き、9桁のコードを生成します
IT エージェントは Splashtop Business にコードを入力し、接続します。
それだけです。そこから、Macとすべての作業プロジェクトにリモートアクセスしたり、ITエージェントがエンドユーザーのMacをリモートでトラブルシューティングおよび管理したりすることができます。
ChromebookからのリモートMacアクセスのための必須セキュリティ対策
意思決定者は常にセキュリティを最優先に考えているため、コンピュータをリモートアクセスに開放することは懸念を引き起こす可能性があります。However, it’s possible to securely remotely access a Mac from a Chromebook just by keeping some important best practices in mind:
信頼できる安全なプラットフォームを使用する – Splashtopのような高度なセキュリティ機能を備えたプラットフォームを使用します。
プラットフォームが暗号化された接続を利用していることを確認し、データが転送中に安全に保たれるようにします
2段階認証を使用してアカウントを安全に保ちます。
パスワードのベストプラクティスに従う、文字、数字、記号を組み合わせたユニークなパスワードを含む
公共のWi-Fiネットワークを使用する際は注意し、侵入を防ぐために強力なファイアウォールを確保してください
リモートサポートソリューションが提供するセキュリティ機能を確認し、それが業界のセキュリティ要件を満たしていることを確認してください。例えば、SplashtopはSOC 2、ISO/IEC 27001、GDPRを含む幅広い業界および政府の基準を満たすように設計されています。
Splashtopには、2段階認証、リモート接続通知、セッションアイドルタイムアウトなどのセキュリティ機能が含まれており、アカウントとデバイスを安全に保ちます。
ChromebookからMacへのリモートアクセスでSplashtopがリードする方法
ChromebookからMacにリモートアクセスする必要があるとき、Splashtopが最適です。どこからでもデバイスに迅速かつ安全にアクセスするために必要なすべてを提供します。
Splashtopは、従業員が仕事用のコンピュータに接続し、ファイルやプログラムにアクセスし、お気に入りのデバイスからシームレスに作業するためのツールを提供します。さらに、ITチームはSplashtopを使用してリモートデバイスにリモートアクセスしサポートすることができ、サポートエージェントがどこからでも、どのデバイスからでもエンドユーザーを支援することができます。
Splashtopを使用すると、リモートアクセスとサポートが迅速かつ便利で、ユーザーに高速��な接続速度とデバイス間での使いやすいコントロールを提供します。さらに、Splashtopはあらゆる規模のビジネスに対応したさまざまなプランを提供しており、成長中のスタートアップから大企業まで、すべてにとって手頃なオプションとなっています。
Splashtopを体験し、ChromebookからMacへのシームレスなリモートアクセスを得る準備はできましたか？今日から無料トライアルを始めましょう：