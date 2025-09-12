複数のリモートデバイスを管理する際、リモートコマンドの実行は重要です。分散された作業環境でシェルやコマンドラインの指示を送信することで、ダウンタイムを減らし、エンドポイント全体での修復を加速することができます。これは、トラブルシューティングや大規模な自動化にとって不可欠です。しかし、最も難しいのは、リモートコマンドプロンプト機能を持つソリューションを見つけることです。
幸いなことに、Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）は、リモートコマンドプロンプト機能を提供し、IT管理者がフルリモートアクセスセッションを開始せずにコマンドを簡単に実行できるように設計されています。
それを念頭に置いて、リモートコマンド実行の価値と、Splashtop AEMのリモートコマンドプロンプト機能がどのようにコマンドラインアクセスを効率化するかを探ってみましょう。
リモートコマンドライン/バックグラウンドスクリプト実行機能とは何ですか？
定義
Splashtop AEMのリモートコマンドプロンプトは、IT管理者がリモートコンピュータでシェルまたはコマンドラインの指示を実行できる安全なツールです。これはWindows（PowerShell）とmacOS（Terminal）の両方で動作し、リモートデスクトップセッションを起動せずに使用できるため、リモートコマンド実行のための迅速かつ強力なツールです。
The Splashtop AEM リモートコマンド Prompt supports both one-off and scripts and tasks command executions, giving IT teams the flexibility to manage as few or as many remote devices as needed with ease. これにより、リモート環境と分散エンドポイントの管理に前例のないスピードと利便性が提供されます。
仕組み
Splashtop AEMのリモートコマンドプロンプトは、強力であるだけでなく、使いやすいです。数ステップでコマンドをスケジュールして実行できます:
Splashtopコンソール内で、コマンドを送信したいデバイスの横にあるリモートコマンドアイコンをクリックします。
MacまたはWindowsの管理者資格情報でログインしてアカウントを認証します。
Windows（バージョン4.0以上）でPowerShellを使用するか、macOSでTerminalを使用してコマンドを実行します。これらは接続されたデバイスでの作業を中断しないようにバックグラウンドで実行されます。
From the リモートコマンド window, you can also start a リモートセッション, save your リモートコマンド history, and 切断する with a click. セッションを閉じると、コマンド履歴ログとして保存するか、保存せずに閉じることができます。
ITチームにとってリモートコマンドプロンプトが重要な理由
そうは言っても、リモートコマンドプロンプトを使用する利点は何であり、リモートアクセスとサポートですでにできないことに何を使用できるのかと疑問に思うかもしれません。
リモートコマンドプロンプトの最大の利点の一つは、バックグラウンドで実行できることです。管理者は診断コマンドを即座に実行し、問題を修正し、エンドユーザーを中断させることなく更新をインストールできるため、作業は中断されません。
さらに、スクリプトとタスクを使用することで、管理者は複数のエンドポイントに同時にスクリプトを実行できます。リモートオートメーションを使用すると、分散環境全体にコマンドを送信でき、リモートワークフォースの管理とサポートが容易になります。
これにより、リモートコマンドプロンプトは迅速な修正に理想的です。ITリーダーや管理者は、完全なリモートアクセスを必要とせずに、問題を修正したり診断を実行したりするためのコマンドを迅速に送信でき、エンドユーザーの作業を中断することなく効率的に問題に対処できます。
ボーナスとして、Splashtop AEMのリモートコマンドプロンプトを使用すると、誰が何を実行したかを記録し、監査やITコンプライアンスの重要なツールとして、トラブルシューティングとアカウンタビリティの向上にも役立ちます。ユーザーがログインするには管理者の資格情報が必要で、セッションはコマンド履歴ログに保存されるため、変更を追跡し、疑わしい活動を見つけるための記録を簡単に保持しアクセスできます。
主な使用ケースとシナリオ
Of course, saying how リモートコマンド Prompt makes support and troubleshooting easy is one thing, but what are some practical use cases for リモートコマンド execution?リモートコマンドを実行す�ることがITチームとエンドユーザーの両方にとって有益なシナリオはいくつかあります。
例えば、一時ファイルやキャッシュをクリアすることは一般的ですが必要なメンテナンスタスクです。リモートコマンドプロンプトを使用すると、管理者、MSP、およびその他のITリーダーは、各デバイスにリモートログインすることなく、これらのファイルをクリアするコマンドをデバイス全体に送信できます。同様に、リモートコマンドプロンプトは、デバイスをスムーズに動作させるためのローカルディスククリーンアップの自動化や、レジストリ設定などの変更の自動化に使用できます。
リモートコマンドプロンプトは、リモート診断のための強力なツールでもあります。IT管理者は、「ipconfig」や「whoami」などのコマンドを使用してシステム情報を収集し、エンドユーザーを中断させることなく貴重な情報を収集し診断を実行することができます。
もちろん、リモートコマンドプロンプトはITサポートとメンテナンスのための強力なツールです。IT管理者は、セキュリティインシデントや障害時に迅速な修復のためにコマンドプロンプトを使用し、リモートデバイスに重要なセキュリティコマンドやアップデートをプッシュすることができます。プロンプトは、サービスを再起動したり、アップデート後にリモートデバイスを再起動したりするためにも使用でき、無人のデバイスも適切に維持され、最新の状態に保たれます。
Splashtop AEMがリモートコマンドを安全に実行する方法
サイバーセキュリティは、特にネットワーク全体でデバイスにリモートアクセスし管理するツールを使用する際に、業界を超えて企業にとって大きな懸念事項です。リモートコマンドをエンドポイント全体に送信することの安全性を心配しているITチームは、Splashtop AEMがセキュリティを考慮して構築されており、エンドポイントとネットワークを保護するために複数のセキュリティプロトコルを使用していることを知って安心するでしょう。
まず、リモートコマンドプロンプトはSplashtopのAES-256暗号化接続フレームワーク内で動作し、エンドツーエンドの暗号化を提供し、幅広い業界および政府の基準と規制を満たすために設計されたセキュリティ機能を備えています。
さらに、リモートコマンドプロンプトはデバイスにアクセスするために管理者の資格情報を必要とするため、管理者のみがアクセスを許可されます。検証が完了すると、管理者はアクションを記録し、スクリプトを保存し、使用状況を監査して活動を監視し、疑わしい行動を監視できます。
リモートコマンドプロンプトは、PowerShellをセキュアな認証でサポートし、認証されたユーザーのみがログインしてコマンドを送信できるようにします。
Splashtop AEMでリモートコマンドプロンプトを使用する方法
If the Splashtop AEM リモートコマンド Prompt sounds like something your business can benefit from, it’s easy to 実行. これらの簡単な手順に従うだけです：
Splashtopコンソールに移動し、目的のエンドポイントの横にある"C:\”アイコンをクリックします
管理者の資格情報でログインを認証してください。
コマンドまたはスクリプトを入力します（デバイスに応じてPowerShellまたはターミナルの構文で）
コマンドまたはスクリプトを入力すると、リモートコマンドプロンプトにコマンドを実行させ、出力を監視し、（選択した場合）ログ/履歴を保存できます。
セッションを閉じるか、リモートデバイスに接続したい場合は、同じインターフェースからリモートアクセスセッションを開始できます。
複数のデバイスに対してコマンドを実行する必要がある場合、スクリプトとタスクのスケジュールされたコマンド機能を使用して一括タスク設定が可能です。この機能により、一括タスク設定、更新などのために必要なだけ多くのエンドポイントにコマンドを送信できます。
スクリプトとタスクコマンドを数ステップで実行できます:
Splashtopコンソールから、管理 → 1対多のアクションに移動します。
Create Actionを選択し、実行したいアクションのタイプを選択する。
アクション名とアクション設定を設定します。
Save and 実行 をクリックしてすぐにアクションを実行するか、Save and Schedule をクリックして設定した時間にスケジュールします。
実行したいコンピュータを選択するし、資格情報を入力してから、実行をクリックします。
それが完了したら、すべて準備完了です。コマンドプロンプトをリモートで送信することは、管理するエンドポイントの数に関係な�く、これまでになく簡単になりました。
Splashtop AEMを始めましょう
IT管理者がリモート環境を管理する場合でも、複数のクライアントをサポートするマネージドサービスプロバイダーである場合でも、Splashtop AEMのリモートコマンドプロンプトは、可視性とアクションの間のギャップを埋めるのに役立ちます。これで、エンドユーザーを中断させたりリモートアクセスセッションを開始したりすることなく、ネットワーク全体にコマンドプロンプトを迅速に送信できるようになり、どこからでも簡単にデバイスを管理できます。
リモートコマンドプロンプトは、ITオペレーションに前例のない速度、セキュリティ、スケーラビリティをもたらし、ITチームとMSPが1か所から任意の数のエンドポイントを管理できるようにします。Splashtop AEMの無料トライアルを始めると、バックグラウンドコマンド実行がエンドポイントのメンテナンスをどれだけ簡単にするかを自分で確認できます。
Splashtop AEMとリモートコマンドプロンプトを自分で体験してください：