今日の労働力は一箇所に留まりません。リモートおよびハイブリッドワークは、従業員に自宅の快適さ、近くのカフェ、公園、または移動中でもどこからでも働く自由を与えます。
しかし、モバイルワークフォースをサポートしたい組織は、移動中の従業員を支援するためのツールと技術が必要です。これには、従業員が個人のデバイスから仕事用コンピュータに安全にアクセスできるリモートアクセスとサポートソフトウェアが含まれます。
例えば、従業員が仕事用にPCを使用しているが、自宅にはChromebookしかない場合はどうなりますか？Splashtopのようなリモートアクセス技術を使えば、ChromebookからPCにリモートアクセスでき、どこからでもどのデバイスでも簡単に作業できます。
ChromebookからPCにアクセスできますか？
ChromebookからPCへのリモートアクセスを希望する場合、Splashtopのようなリモートアクセスとサポートソフトウェアを使用することで可能です。
リモートアクセスは、インターネットを介して1つのデバイスを別のデバイスに接続し、接続されたデバイスがリモートデバイスの画面を表示し、遠隔操作を可能にします。これにより、従業員は職場にPCを置いて帰宅し、Chromebookからすべてのファイル、プロジェクト、プログラムにアクセスでき、まるでデスクに座っているかのように作業できます。
これにより、リモートアクセスとサポート技術がリモートワークフォースを構築するための貴重な資産となりました。これにより、従業員は自分が最も快適に感じるデバイスで好きな場所から働く柔軟性を得られ、ITチームはデバイスにリモートでアクセスしてトラブルシューティングを行い、会社全体の効率を向上させ、どこにいてもプロジェクトにアクセスできるようにします。
ChromebookからPCへのリモートアクセスを設定する4つの簡単なステップ
ChromebookからPCにリモートアクセスするのは、適切なツールがあれば簡単です。Splashtopを使用すると、簡単なステップで接続できます。
Chromebookから作業用PCに接続しようとしている従業員向け：
ChromebookにSplashtop Businessアプリをダウンロード
アカウントを作成し、またはアプリにログインします
Splashtop StreamerをPCにインストールし、Splashtopアカウントに接続します
Open Splashtop Business on your Chromebook, 選択する the PC and click to launch a リモートセッション
Splashtop Chrome拡張機能を使用して、ブラウザからPCにリモート接続することもできます。
PCにリモートで接続して技術サポートを提供する必要があるITチーム向け：
ITエージェントのChromebookにSplashtop Businessアプリをダウンロード
エンドユーザーにPCにSplashtop SOSアプリをインストールさせます
エンドユーザーはSplashtop SOSを開き、9桁のコードを生成します
IT エージェントがSplashtop Business にコードを入力し、接続します。
接続が完了すると、ChromebookからリモートPCを直接表示および制御できます。自宅のChromebookから職場のPCに接続したい場合や、外出先でエンドユーザーのPCをトラブルシューティングする必要があるITエージェントの場合、リモートアクセスはほんの数クリックで可能です。
ChromebookからPCにリモートでアクセスするためのセキュリティガイドライン
セキュリティは、リモートワークポリシーとソリューションを検討する際に意思決定者が挙げる最大の懸念事項の1つです。リモートアクセスソフトウェアはユーザーがどこからでも会社のデバイスにアクセスできるようにするため、安全性とプライバシーについて心配するのは自然なことです。
幸いなことに、Splashtopのようなリモートアクセスソリューションは非常に安全です。Splashtopは画面と入力を共有しますが、データはリモートデバイスに安全に保持されます。さらに、SplashtopはSOC 2、ISO/IEC 27001、GDPR、CCPAを含むいくつかのセキュリティ基準と規制を満�たすように構築されています。
PCに安全にリモートアクセスできることを確認したい場合、以下のセキュリティガイドラインを考慮してください：
信頼できるソリューションを使用するセキュリティ機能付き、例えばSplashtop、2段階認証、ブランクスクリーン、セッションアイドルタイムアウト、リモート接続通知などを含みます。
2段階認証を使用して、ログインを試みる人の身元を確認します。
安全なネットワーク接続を使用してログインし、リモートデバイスにアクセスします。
パスワードのベストプラクティスに従う、文字、数字、記号の組み合わせを使用したユニークなパスワードを含む。
デバイスとソフトウェアを最新の状態に保ち、最新のセキュリティパッチと機能を確保します。
SplashtopでChromebookからPCへのシームレスなリモートアクセスを体験：今日無料でお試しください！
ChromebookからPCへのリモートアクセスのための安全で効率的なツールを探しているなら、Splashtopには必要なものがすべて揃っています。
Splashtopを使えば、どのデバイスからでも安全に仕事用コンピュータにアクセスできます。Splashtopを使用すると、お気に入りのデバイスから作業しながら、オフィスにいるのと同じように、すべての作業ファイル、プログラム、ソフトウェアに簡単かつ効率的にアクセスできます。作業がリモートデバイスで行われるため、互換性の問題を心配することなくプログラム、ソフトウェア、データにアクセスできます。
Splashtopは、さまざまなプランを提供しており、あらゆる規模の企業にとって手頃な価格で、競合他社よりも低コストで同じ優れた機能と機能を提供します。その間、Splashtopは高度なセキュリティ機能でアカウントとデバイスを安全に保ちます。
Splashtopを自分で体験する準備はできましたか？今日から無料トライアルを始めましょう：