Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration

デモビデオ: Chromebooksを使用してWindowsとMacコンピュータにリモートアクセスする

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

Chromebookは、在宅勤務やリモート学習に使用するデバイスとして人気を集めています。ChromebookでSplashtopを使用すると、働くプロフェッショナルや学生がChromebookの機能を活用しながら、デスクトップアプリケーションを実行するリモートワークやラボコンピュータのパワーを活用できます。ChromebookからWindows PCやMacにリモートアクセスし、まるでそのコンピュータの前に座っているかのように操作できます。また、Chromebookに追加のモニターを接続して、リモートコンピュータのマルチモニター設定をミラーリングすることもできます。

このデモビデオを見て、以下のことを学びましょう：

  • Splashtop Androidアプリを使用して、Chromebookからコンピュータをリモートコントロール

  • Splashtop Google Chrome拡張機能を使用してリモートアクセスを行いましょう。

  • シングルサインオンを使用して Splashtop アカウントにログインします。

Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.
Splashtop リモートアクセスソリューション

For Individuals and Teams — Splashtop リモートアクセス: High パフォーマンス access to your computers from Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook, & more

  • ファイル転送

  • リモート印刷

  • 複数のリモートモニターを同時に表示

  • ITがチームを管理するための集中管理コンソール

今すぐ始めましょう！
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始する
無料トライアル

詳細

組織向け — Splashtop Enterprise: 従業員が自宅で作業するための高パフォーマンスリモートアクセス

  • ITチームが大規模なチームのリモートアクセスを効果的かつ安全に管理できるようにするグループ化機能と詳細な権限

  • SSO 統合

  • ITがChromebookを含むコンピュータやモバイルデバイスを管理するための有人および無人のリモートサポート

Splashtop Enterprise を使い始める
#1 評価のリモート アクセスおよびサポート ソリューション
はじめに

詳細

教育機関向け — Splashtop Enterprise for Remote Labs

  • 学生がラボコンピュータにアクセスするための時間枠をスケジュール

  • グループ化機能と詳細な権限により、ITチームは学校や大学全体のリモートアクセスを効果的かつ安全に管理できます

  • SSO 統合

  • ITが学生や教職員のデバイスを管理するための有人および無人リモートサポート、Chromebookを含む

お問い合わせ

詳細

詳細はこちら Splashtop for Chromebooksの使用について、ITチームがChromebookユーザーにリモートサポートを提供する方法を含む。

