Chromebookは、在宅勤務やリモート学習に使用するデバイスとして人気を集めています。ChromebookでSplashtopを使用すると、働くプロフェッショナルや学生がChromebookの機能を活用しながら、デスクトップアプリケーションを実行するリモートワークやラボコンピュータのパワーを活用できます。ChromebookからWindows PCやMacにリモートアクセスし、まるでそのコンピュータの前に座っているかのように操作できます。また、Chromebookに追加のモニターを接続して、リモートコンピュータのマルチモニター設定をミラーリングすることもできます。
このデモビデオを見て、以下のことを学びましょう：
Splashtop Androidアプリを使用して、Chromebookからコンピュータをリモートコントロール
Splashtop Google Chrome拡張機能を使用してリモートアクセスを行いましょう。
シングルサインオンを使用して Splashtop アカウントにログインします。
Splashtop リモートアクセスソリューション
For Individuals and Teams — Splashtop リモートアクセス: High パフォーマンス access to your computers from Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook, & more
ファイル転送
リモート印刷
複数のリモートモニターを同時に表示
ITがチームを管理するための集中管理コンソール
組織向け — Splashtop Enterprise: 従業員が自宅で作業するための高パフォーマンスリモートアク��セス
ITチームが大規模なチームのリモートアクセスを効果的かつ安全に管理できるようにするグループ化機能と詳細な権限
SSO 統合
ITがChromebookを含むコンピュータやモバイルデバイスを管理するための有人および無人のリモートサポート
教育機関向け — Splashtop Enterprise for Remote Labs
学生がラボコンピュータにアクセスするための時間枠をスケジュール
グループ化機能と詳細な権限により、ITチームは学校や大学全体のリモートアクセスを効果的かつ安全に管理できます
SSO 統合
ITが学生や教職員のデバイスを管理するための有人および無人リモートサポート、Chromebookを含む
