今日のリモートおよびハイブリッドワーク環境では、モバイルデバイスがこれまで以上に重要になっています。従業員は外出先でもタブレットから直接作業でき、会社全体の効率と生産性を向上させます。
リモートアクセスは、ITサポートチームがどのデバイスからでも従業員を支援できる力を与えることで、リモートワークをさらに簡単にしました。しかし、従業員とITエージェントの両方がリモートで作業している場合はどうなりますか？
例えば、iPadを使用している従業員やクライアントがリモートサポートエージェントからサポートを必要とする場合、iPhoneからiPadにリモートアクセスできますか？Splashtopのような適切な技術を使えば、どのデバイスからでもリモートアクセスとサポートが可能です。
iPhoneはiPadをリモートでアクセスできますか？
はい、iPhoneからiPadにリモートアクセスできます。必要なのは適切な技術だけです。
Splashtopのようなリモートアクセスソリューションは、ITサポートのためにiPhoneからiPadにリモートアクセスするための最良かつ最も簡単な方法の一つです。Splashtop リモートサポートは、ITサポートエージェントがどこからでも、そしてiPhoneを含むどのデバイスからでも簡単にリモートiPadに接続できるよう�にし、画面をリアルタイムで確認しながらユーザーにトラブルシューティングや修理を案内することができます。
iPhoneからiPadにリモートアクセスする4つのステップ
iPhoneからiPadにリモートでアクセスしてトラブルシューティングや有人サポートを行いたい場合、4つの簡単なステップで行うことができます：
ITエージェントのiPhoneにSplashtop Business appをインストールしておく
サポートを求めるエンドユーザーがiPhoneにSplashtop SOSアプリをインストールする
エンドユーザーはSOSアプリを開き、9桁のセッションコードを生成し、それをエージェントに伝えます
ITエージェントは、SplashtopアプリでセッションコードをiPhoneに入力してリモート接続を開始します
それだけです！Once the code is entered, the devices will 接続 and the IT support agent can view everything on the iPad from their iPhone, allowing them to ガイド the エンドユーザー through every step of the troubleshooting process.
特定のiOSガイドラインにより、iPhoneとiPadのリモートアクセスは表示のみであることに注意してください。リモートコントロールは有効になっていませんが、画面注釈のようなインタラクティブな機能を使用してリモートサポートを容易にすることができます。
iPhoneからリモートでiPadにアクセスする際のセキュリティ考慮事項
�意思決定者は、リモートアクセスを有効にする際に慎重になることが多いです。なぜなら、会社のデータやファイルがセキュアなデバイス上で安全に保たれることを確認する必要があるからです。これは合理的な懸念ですが、企業がiPadや他のデバイスにリモートアクセスしてもセキュリティを損なわないようにするためのいくつかの異なる手順があります。
これには以下が含まれます:
信頼できるセキュアなアプリを使用する 高度なセキュリティ機能を備えています。例えば、Splashtopはセキュリティを考慮して設計されており、幅広いセキュリティ基準に準拠し、複数の機能を含んでいます。これには、2段階認証、アイドルセッションのタイムアウト、リモート接続通知などが含まれます。
暗号化を有効にすることで、データが送信される際に安全を保ちます。強力な暗号化プロトコルは、安全なリモートワークに不可欠です。
強力なパスワードを使用する は、不正なユーザーに対する最初の防御線を提供します。従業員は、ユニークで推測しにくいパスワードを作成し、アカウントを安全に保つために文字、数字、記号の組み合わせを使用する必要があります。
多要素認証 (MFA) は、アカウントのセキュリティをさらに強化します。誰かがアカウントにログインしようとするとき、通常はメールやSMSで受け取るコードを通じて、本人確認を行う必要があります。これにより、誰かのパスワードが盗まれた場合でもアカウントが安全に保たれます。
セキュリティコンプライアン��スの確保も必須です。特に、医療や金融のような特定のセキュリティ基準を持つ業界の組織にとっては重要です。幸いなことに、SplashtopはHIPAA、GDPR、FERPA、ISO/IEC 27001を含む複数のセキュリティ基準に準拠しています。
Splashtopを無料で試してみてください：どこからでもiPhoneからiPadへのアクセスが簡単にできます
リモートでiPadにアクセスしてサポートやトラブルシューティングを行う必要がある場合、どこからでも作業できる強力でスケーラブルなソリューションが必要です。Splashtopはそのソリューションです。
iPhoneからユーザーをサポートする必要がある移動中のITサポートエージェントであれ、iPadから作業することを好むリモート従業員であれ、Splashtopはリモート接続を簡単にします。ITチームは、どのデバイスでもどこでもユーザーをシームレスにサポートでき、効率的なモバイルワークフォースを実現します。
Splashtopを実際に見てみたいですか？今日から無料トライアルを始めましょう：