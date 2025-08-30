仕事は行く場所ではなく、やることです。今日のリモートおよびハイブリッドの従業員は、移動中に作業することが多く、そのモビリティにより、選択したデバイスから作業する柔軟性が得られます。
しかし、これによりITサポートチームに新たな障害が生じます：さまざまなデバイスとオペレーティングシステムをリモートでサポートすることです。例えば、iPadを使用している従業員がChromebookを使用しているITエージェントから技術サポートを必要とする場合はどうでしょうか？
幸いなことに、Splashtopのようなリモートサポートソリューションには答えがあります。Splashtopを使用すると、ChromebookからiPadへのリモートアクセスが簡単になり、ITエージェントがどこにいても、エンドユーザーがどこにいても直接サポートを提供できます。
どのように機能するのか？探ってみましょう…
ChromebookからiPadにアクセスすることは可能ですか？
iPadとChromebookは異なるオペレーティングシステムを使用していますが、ChromebookからiPadにリモートアクセスすることは可能です。
Splashtopのようなリモートサポートソリューションを使用すると、ITエージェントはiPadに接続して画面を表示し、エンドユーザーをトラブルシューティングやメンテナンスのガイドをすることができます。デバイスに関係なく。
こ�れにより、ITチームは現地に行かずに必要なときにサポートを提供できるようになります。その結果、スピードと生産性が向上し、誰もがどこからでも効率的に働くことができます。
ChromebookからiPadへのリモートアクセスを有効にする4つの簡単なステップ
ChromebookからiPadへのリモートアクセスをITサポートのために行いたい場合、それは迅速で簡単なプロセスです。Splashtop SOSを使用して、iPadに4つの簡単なステップで接続できます：
ITエージェントのChromebookにSplashtop Businessアプリをインストールする
エンドユーザーにiPadにSplashtop SOSをインストールさせてください
エンドユーザーはSplashtop SOSを開き、9桁のコードを生成し、それをITエージェントと共有します
ITエージェントがSplashtopにコードを入力して接続します
それだけで完了です！From there, the iPad’s screen is shared with the IT agent’s Chromebook, allowing the agent to view everything and ガイド the end-user through diagnostics and troubleshooting.
iOSのガイドラインにより、iPadへのリモートアクセスは表示のみで制限されていることに注意してください。そのため、ITエージェントが画面を表示できる一方で、エンドユーザーはエージェントの指示に従う必要があります。
Chromebook-iPad リモートアクセスセッションを保護するための重要なヒント
iPadや他のデバイスをリモートでアクセス可能にすることを考えると、セキュリティについて心配になるのは理解できる反応です。誰もが望む最後のことは、デバイスやアカウントをハッカーや他の悪意のある人物に対して脆弱にすることです。幸いなことに、リモートサポートを使用する際にデバイスを安全に保つ方法があります。いくつかのベストプラクティスに従う限り。
信頼できるセキュアなリモートサポートソリューションを使用、例えばSplashtop
2段階認証を有効にすることで、ユーザーがログインする際に確認します
デバイスとアプリを定期的に更新して、最新のセキュリティパッチを確保してください
パスワードセキュリティのベストプラクティスに従う、ユニークで複雑なパスワードを使用することを含みます
デバイスが安全で信頼性のあるネットワークを通じて接続することを確認し、未保護の公共Wi-Fiを避けます。
Splashtopを使用すれば、デバイス、データ、アカウントを安全に保つために必要なセキュリティを確保できます。Splashtopは、GDPR、SOC 2、CCPAを含む幅広い業界および政府の基準に完全に準拠しています。さらに、Splashtopは、2段階認証、マルチレベルのパスワードセキュリティ、セッションログなど、複数の高度なセキュリティ機能を提供します。
ChromebookからiPadへの安全なリモートアクセスにSplashtopが最適な選択である理由は何ですか？
Chromebook（または他のデバイス）からiPadにリモートアクセスするためのソリューションが必要なとき、Splashtopが必要なものを提供します。Splashtopは、�リモートワークフォースとITエージェントの生産性と効率を向上させるために、トラブルシューティングとサポートのためにリモートデバイスに迅速に接続することを容易にします。
Splashtop empowers IT support agents to quickly and seamlessly 接続 to end-user devices, thanks to its high-definition オーディオ and screen sharing and intuitive interface.Plus, with Splashtop’s robust security, your agents and end-users can 接続 confidently.
SplashtopがどのようにしてChromebookからiPadにリモートアクセスを簡単にするかを無料トライアルで確認してください: