メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
An iPad on a desk.

AndroidからiPadにリモートアクセスする：ステップバイステップガイド

Robert Pleasant
所要時間 4分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

リモートワークやハイブリッドワークの普及により、従業員はどこからでも、どのデバイスでも作業できるようになりました。これには、ITサポートエージェントも含まれ、今では携帯電話から移動中に作業する柔軟性を持っています。

この自由と柔軟性は、主にSplashtopのようなリモートアクセスとサポート技術のおかげで実現されています。これにより、移動中のITエージェントは、エンドユーザーのデバイスに接続してトラブルシューティングやサポートを行うことができ、どちらがどこにいても、どのデバイスを使用していても問題ありません。

例えば、Androidを使用しているITエージェントがiPadを持つエンドユーザーをサポートする必要がある場合、どうなるでしょうか？その通常は互換性のないデバイスは接続できますか？

もちろん可能です。SplashtopがAndroidからiPadへのリモートアクセスをどのように簡単にするかをお見せします。

AndroidからiPadにリモートアクセスするための前提条件

AndroidからiPadにリモートアクセスする前に、適切なツールが揃っていることを確認する必要があります。幸いにも、必要な前提条件はほんの少しです：

  • Splashtopのようなリモートアクセスとサポートソフトウェア

  • 両方のデバイスにインターネット接続

  • アプリがアクセスできるようにデバイスの許可を設定する必要があります

大規模なデバイスの変更や複雑なプログラムの組み合わせは必要ありません。必要なのは、良いソリューションと安定したインターネット接続だけです。

AndroidからiPadにリモートアクセスする4つの簡単なステップ

AndroidからiPadにリモートアクセスしてITサポートを提供する必要があるときは、Splashtopを使用して迅速かつ簡単に接続できます。必要なのは、いくつかの簡単なステップだけです：

  1. ITエージェントのAndroid電話にSplashtop Businessアプリをインストールする

  2. サポートを求めるエンドユーザーがiPadにSplashtop SOSアプリをインストールする

  3. エンドユーザーがSOSアプリを開き、9桁のコードを生成し、それをITエージェントに伝える

  4. エージェントがそのセッションコードを自分の電話のSplashtopアプリに入力してリモート接続を開始する

コードが入力されると、接続が確立されます。そこから、ITサポートエージェントは自分の電話からエンドユーザーのiPadを見て、トラブルシューティングのプロセスをガイドすることができます。

iOSのガイドラインにより、iPhoneおよびiPadへのリモートアクセスは表示のみであることに注意してください。したがって、ITエージェントはiPadをリモートで操作することはできませんが、画面を見ることはできます。

AndroidからiPadにリモートアクセスする際のセキュリティを維持する方法

デバイスにリモートアクセスする際にセキュリティを心配するのは当然です。幸いなことに、適切なリモートアクセス技術を使用すれば、デバイス、アカウント、データを安全に保つことが可能です。

例えば、Splashtopはセキュリティを考慮して構築されており、幅広い業界および政府のセキュリティ標準に準拠しています。Splashtopには、2段階認証、リモート接続通知など、いくつかのセキュリティ機能も含まれています。

もちろん、デバイスを安全に保つために取るべきいくつかのステップがあります。これには以下が含まれます:

  • 信頼できるソリューションを使用する、Splashtopのような高度なセキュリティ機能を備えたもの

  • 暗号化を使用する、データを安全に保つために

  • 多要素認証（MFA）を設定する、ユーザーがログイン時に自分の身元を確認する必要があるように

  • 強力なパスワードを使用し、数字、文字、記号の組み合わせを使用したユニークで識別不可能なパスワードを設定してください

AndroidからiPadへのリモートアクセスはクリック一つで可能です – 今すぐSplashtopを始めましょう！

ITサポートのための迅速で安全でシームレスなリモート接続をお探しなら、Splashtopがまさに必要なものを提供します。Splashtopを使えば、Android、コンピュータ、または他のどんなデバイスからでもiPadにリモートアクセスし、エンドユーザーをサポートやトラブルシューティングの過程でガイドすることが簡単にできます。

Splashtopの使いやすさ、速度、手頃な価格は、特に移動中の従業員やITエージェントを持つ企業にとって、あらゆる規模のビジネスにとって素晴らしい選択肢です。チームがどこに行こうとも、どのデバイスを使用しようとも、Splashtopは簡単なステップで接続を可能にします。

Splashtopの力を無料トライアルで自分自身で体験してください：

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

よくある質問

異なるWi-Fiネットワーク上にある場合、AndroidからiPadにリモートアクセスできますか？
AndroidデバイスからiPadの画面をリアルタイムで見ることはできますか？

関連コンテンツ

A woman working remotely outside near the ocean while using her laptop.
リモートアクセスの洞察

リモートアクセスソリューションのROIを最大化する方法

詳細はこちら
A group of works standing around a desk looking at a laptop.
リモートアクセスの洞察

スタートアップ向けリモートデスクトップ: 成長と機動性をサポート

詳細はこちら
A small business owner working on his laptop.
リモートアクセスの洞察

Splashtopで安全で手頃なリモートアクセスを解放する

詳細はこちら
Several devices next to each other.
リモートアクセスの洞察

リモートデバイスとは何ですか？例、利点、セキュリティのヒント

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。