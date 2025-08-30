今日、私たちは自宅のコンピュータ、オフィスのコンピュータ、タブレット、外出時にポケットに入れている電話など、どれだけ多くのデバイスを使用しているか考えてみてください。
これらのデバイスがすべて手元にある中で、幅広いデバイスとオペレーティングシステムにアクセスし管理できるリモートサポートソリューションは、リモートおよびハイブリッドワークフォースを管理しようとする組織やITチームにとって不可欠です。
従業員は、すべてが互換性があるわけではない、いくつかの異なるハードウェアとオペレーティングシステムオプションにもアクセスできます。そのため、クロスプラットフォームの互換性が重要です。
例えば、ITチームがMacを使用しているが、エージェントがChromebookを使用している従業員をサポートする必要がある場合。彼らは適切に接続して従業員を支援できますか？
幸いなことに、Splashtopのようなソフトウェアを使えば、MacからChromebookへのリモートアクセスはワンクリックで可能です。
MacからChromebookにリモートアクセスできますか？
はい、MacからChromebookにリモートアクセスすることができます。必要なのは適切なツールだけです。
Splashtopのようなリモートアクセスとサポートソリューションは、ITエージェントがデバイスやOSに関係なく、どこ��からでもエンドユーザーのデバイスに接続することを可能にします。Splashtopを使えば、数ステップで接続完了です。
Splashtopはデバイスやオペレーティングシステムを超えて互換性があるため、ChromebookとMac、PCとiPhone、Androidと仮想デスクトップを使用していても、どこからでも接続して作業できます。
MacからChromebookにリモートアクセスする手順
では、MacからChromebookにリモートアクセスするにはどうすればいいですか？Splashtopを使えば簡単にできます。
ヘルプが必要なときにすぐにリモートサポートを提供するための有人アクセス:
ITチームのMacコンピュータにSplashtop Businessアプリをインストールしてください
サポートを依頼する際に、従業員にChromebookにSplashtop SOSをインストールさせてください
従業員はSplashtop SOSアプリを開き、9桁のコードを生成します
ITエージェントは、リモート接続を開始するためにMacでコードを入力します
管理されたChromebookデバイスの監視とサポートのための無人アクセス:
ITチームのMacコンピュータにSplashtop Businessアプリをインストールしてください
すべての管理されたChromebookデバイスにSplashtop Streamerを設定
Streamerがインストールされ、Splashtopアカウントに紐付けられていることを確認してください
ITエージェントはMacでSplashtop Businessアプリを開き、アクセスしたいChromebookを選択し、リモートセッションを開始します。
MacからChromebookへのリモートアクセスにSplashtopを選ぶ理由
MacからChromebook リモートアクセスを提供するソリューションをお探しなら、Splashtopが最適です。Splashtopはリモートデバイスへのアクセスを簡単かつ便利にするだけでなく、生産性を向上させ、リモートサポートを簡素化するための幅広い機能を備えています。
High パフォーマンス
Splashtopは、高精細なオーディオとビデオ、迅速な接続速度、遅延なしを提供します。すべてのプログラムとアプリに、デバイスを超えて慣れ親しんだ速度とパフォーマンスでアクセスできます。
セキュリティ
Splashtopはセキュリティを念頭に設計されており、幅広い業界および政府の基準と規制を満たすように設計されています。アカウントとデバイスは、2段階認証、多層パスワードセキュリティ、セッションアイドルタイムアウトなど、複数のセキュリティ機能で保護されています。
詳細はこちら about Splashtop security.
使いやすさ
Splashtopはユーザーを考慮して設計されています。設定、起動、管理が簡単で、最小限の労力で済むソリューションです。
クロスプラットフォームアクセス
Splashtopはプラットフォームや��オペレーティングシステムを超えて動作するため、MacやPC、AndroidやiPhone、ChromebookやiPadを好むかどうかに関わらず、どこからでも接続できます。
MacからChromebookへのシームレスなリモートアクセスをSplashtopで無料トライアルを開始
Chromebookへのリモートサポートを迅速かつシームレスに行えるソリューションが必要なら、Splashtopがそのニーズに応えます。Splashtopを使用すると、従業員とITチームは、どこにいても好みのデバイスから作業できます。
Splashtopの便利さ、セキュリティ、効率性を無料トライアルで体験してください: