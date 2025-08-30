メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
A man working on a laptop device.

iPadからChromebookにリモートアクセスしてITサポートを効率化

Robert Pleasant
所要時間 5分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

リモートおよびハイブリッドワークは現代の標準であり、組織は従業員がどこからでもシームレスに働けるようにツールと技術に投資する必要があります。リモートアクセスとリモートサポート技術は生産性と効率を向上させる上で重要な役割を果たしますが、リモートの従業員には同様に機敏なリモートITサポートチームが必要です。

これにより、デバイスやオペレーティングシステムを超えて機能するリモートサポートソリューションが不可欠になりました。例えば、リモートワーカーがChromebookを使用し、リモートITエージェントがiPadを使用している場合、エージェントはエンドユーザーのデバイスにアクセスできる必要があります。

幸いなことに、Splashtopのようなリモートサポート技術を使用すれば、iPadからChromebookへのリモートアクセスが可能で、迅速かつ便利です。

iPadからChromebookにアクセスできますか？

ChromebookにiPadからリモートアクセスしたい場合、必要なのは適切な技術だけです。

Splashtopのようなリモートサポートソリューションは、ITエージェントがどこからでも、どのデバイスからでもChromebookにリモートアクセスし、画面を表示してChromebook上の内容を正確に確認できるようにします。これにより、ITエージェントはエンドユーザーを効率的にガイドし、トラブルシューティングやサポートを物理的に存在するかのように簡単に行えます。

どこからでもiPadでシームレスにChromebookにアクセスするための4つのクイックステップ

ITサポートのためにiPadからChromebookへのリモートアクセスが必要な場合、Splashtopは迅速で使いやすいオプションです。Splashtopを使えば、わずか4つの簡単なステップでセットアップして接続できます。

有人アクセスでは、ITエージェントがリモートで必要なときにユーザーを支援できます。

  1. ITチームのiPadにSplashtop Businessアプリをインストールしてください

  2. エンドユーザーにSplashtop SOSをChromebookにインストールさせます

  3. エンドユーザーはSplashtop SOSを開き、9桁のコードを生成します

  4. エンドユーザーはコードをエージェントと共有し、エージェントはそれをアプリに入力して接続します

Chromebookユーザーも無人アクセス:を設定でき、エージェントはエンドユーザーがコードを設定する必要なく、管理されたデバイスを監視およびサポートできます。

  1. ITエージェントのiPadにSplashtop Businessアプリをインストールしてください

  2. すべての管理されたChromebookデバイスにSplashtop Streamerを設定

  3. Streamerがインストールされ、Splashtopアカウントに紐付けられていることを確認してください

  4. ITエージェントは、AndroidでSplashtop Businessアプリを開き、アクセスしたいChromebookを選択してリモートセッションを開始します。

接続が有人アクセスでも無人アクセスでも、Splashtopはどこからでも、どんなデバイスでもサポートとトラブルシューティングを簡単に提供できます。

Chromebookのリモートアクセスは表示のみの制限がありますのでご注意ください。ITエージェントはエンドユーザーの画面を確認し、トラブルシューティングをガイドすることができます。

iPadからChromebookへのリモートアクセスのための重要なセキュリティのヒント

意思決定者は常にリモートアクセスとサポートソリューションを検討する際にセキュリティを最優先に考えています。結局のところ、デバイスとアカウントを侵入者から守ることは重要であり、他の人が遠くからデバイスにアクセスすることを許可することは大きなリスクのように思えますが、適切なソリューションを使用すれば、安全かつセキュアに接続できます。

iPadからChromebookにリモートでアクセスする際のセキュリティを確保したい場合は、いくつかのベストプラクティスに従うことができます：

  • Splashtopのような安全で信頼できるソリューションを使用し、アカウントとデバイスを安全に保つための高度なセキュリティ機能を含んでいます

  • 2段階認証を有効にすることで、パスワードが漏洩した場合でもアカウントを保護し、ログインするユーザーを確認します

  • パスワードのベストプラクティスを実践する、数字、文字、記号を組み合わせたユニークで長いパスワードを使用することを含む

  • 定期的に更新して、デバイスとソリューションが最新のセキュリティパッチを持っていることを確認してください

安全性を損なうことなく接続を維持するために構築された安全なソリューションをお探しなら、Splashtopがすべてを提供します。Splashtopはセキュリティを考慮して構築されており、ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPRを含む幅広い政府および業界標準に準拠しています。さらに、Splashtopにはセキュリティ機能として、2段階認証、マルチレベルのパスワードセキュリティ、リモート接続通知が含まれており、アカウントを安全に保ちます。

iPadからChromebookへのリモートアクセスのためのSplashtopソリューションを発見

ITチームのためにiPad（または他のデバイス）からChromebookへのリモートアクセスが必要な場合、Splashtopには必要なものがすべて揃っています。Splashtop provides fast, user-friendly, and セキュアリモートアクセス for IT support, empowering agents to view the エンドユーザー’s screen and ガイド them through troubleshooting with ease.

Splashtopは、あらゆる規模のビジネス向けのプランを提供しているため、広範なリモートワークフォースとそれに見合ったITチームを持っている場合でも、小規模で機敏なチームでも、どこからでも、どのデバイスからでも従業員をサポートできます。

iPadからChromebookにリモートアクセス: 今すぐSplashtopを無料でお試しください！

Splashtopを自分で体験する準備はできましたか？インターネット接続があればどこからでもデバイスにリモートアクセスしサポートできる方法を確認し、ITチームが選択したデバイスからより効率的に作業できるように無料トライアルをお試しください。

Splashtopの無料トライアルを始めましょう:

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

よくある質問(FAQ)

iPadからChromebookにリモートアクセスするのは安全ですか？
iPadを使ってChromebookのリモートアクセスを行う利点は何ですか？
iPadとChromebook間のSplashtopによるリモートアクセスのパフォーマンスはどれくらい速いですか？

関連コンテンツ

A woman working remotely outside near the ocean while using her laptop.
リモートアクセスの洞察

リモートアクセスソリューションのROIを最大化する方法

詳細はこちら
A group of works standing around a desk looking at a laptop.
リモートアクセスの洞察

スタートアップ向けリモートデスクトップ: 成長と機動性をサポート

詳細はこちら
A small business owner working on his laptop.
リモートアクセスの洞察

Splashtopで安全で手頃なリモートアクセスを解放する

詳細はこちら
Several devices next to each other.
リモートアクセスの洞察

リモートデバイスとは何ですか？例、利点、セキュリティのヒント

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。