教育機関はCOVID-19パンデミックの影響で深刻なジレンマに直面しています。2020年4月末時点で、186カ国で12億人以上の子供たちが学校閉鎖の影響を受けていると世界経済フォーラムとUNESCOのデータによると報告されています。
学生やスタッフの安全を考慮して、多くの機関がすでにオンライン授業を実施しているか、eラーニングやリモートラーニングの導入を検討しています。これにより、ビジネスと学生の教育の両方の継続性が確保されますが、リモート学習の影響についてはまだ不確実性があります。学生の親は、教育の質が悪化せず、授業料に見合うものであり続けることを望んでいます。そのため、学校、大学、その他の教育機関は、リモート学習への移行がスムーズであることを保証するプレッシャーにさらされています。
オンライン教育の4つの課題
教育提供者として、リモート学習が対面学習の体験を効率的に再現できるようにする必要があります。これを達成するためには、いくつかの重要な課題を克服する必要があります。
キャンパス内のコンピュータリソースを学生や教職員が自宅で利用できるようにする
効果的なリモート学習プログラムを提供し、学生料��金を正当化するための重要な要素は、学生が教室での学習中と同じようにオンサイトのコンピュータリソースにアクセスできるようにすることです。
学生は、プログラミング、3Dデザイン、ビデオ編集などのソフトウェアアプリケーションにアクセスする必要があります。学生に個別のソフトウェアライセンスを提供することは現実的ではなく、すべての学生がAdobeやAutodeskのようなデスクトップアプリを実行できる強力なコンピュータを自宅に持っているわけではありません。
学生と同様に、教員も在宅勤務が必要です。したがって、キャンパス内のコンピュータにリモートでログインし、ラボコンピュータを設定し、レッスンファイルを共有し、学生の提出物を確認し、彼らと交流する必要があります。
VPNは最初は簡単で安全なオプションのように見えるかもしれませんが、設定、維持、スケールに費用がかかり、遅延問題を引き起こす可能性もあります。
ITチームが増加する複雑さに対応し、トラブルシューティングを行うためのサポートを提供対面学習でも学生を引きつけ、注意を引くのは難しいです。リモート環境では、技術的な問題があるとさらに悪化する可能性があります。ビデオストリーミングの問題、ラボコンピュータでのソフトウェアクラッシュ、ファイル転送の問題、トレーニングなどがクラスの円滑な運営を妨げることがあります。これらの問題をトラブルシューティングするには、ITチームが学生や教職員のデバイス、学校のコンピュータにリモートでアクセスする必要があります。
専有の学習資料を保護��する
コースをオンラインで配信する際には、これらの資料が許可されたユーザーの外部に漏洩する危険性もあります。例えば、学生と共有された講義ノート、演習、チュートリアルの質問への回答がダウンロードされたり、非支払いユーザーに転送されたりする可能性があります。さらに悪いことに、競合他社に漏洩し、彼らが独自のコースを実施するために使用される可能性があります。これらの資料の開発に何千時間も費やすと、そうした漏洩は収益を侵食し、評判や競争力を損なう可能性があります。
学生のエンゲージメントを追跡し、オンライン試験を監視する
対面学習では、どの学生が学習資料に関与し、インタラクションしているかを知るのが容易です。しかし、全員がリモートで授業にログインしていると、教師が生徒の興味を引き続け、コース内容を追っているかどうかを確認するのが難しいことがあります。学生が本当に講義ノートを読んだり、ビデオを見たりしたかどうかを知る方法はありません。そして、チュートリアルや試験を採点する頃には、彼らを動機づけるための貴重な時間を失い、彼らの自信も損なわれているかもしれません。
今日では、学生がオンライン試験で不正行為をするためのより巧妙な方法を見つけることで、試験の監視も課題となることがあります。彼らの身元を確認し、全員が試験を終えるための同じ割り当て時間を持っていることを確認し、機密試験問題の漏洩を防ぐのはあなた次第です。これらのいずれかを怠ると、コースの質と機関の評判が低下する可能性があります。
オンライン教育の課題を解決するためのリモートラーニングリソース
講義を配信するためのビデオ会議やホスティングツールのような無料のリモート学習リソースは数多くありますが、これだけでは十分ではありません。教員が実験室や関連するライセンスソフトウェアのハンズオン使用を含む他の学習モードをリモートで提供する方法も必要です。
Splashtop リモートアクセス for Educational Institutions
Splashtopは、教育機関向けにセキュアなリモートアクセスとリモートサポートソリューションを提供し、これらの課題を解決します。学生はどのデバイスからでも、どこからでもWindowsとMacのラボコンピュータにアクセスできます。彼らは自宅でノートパソコン、Chromebooks、そしてあらゆるデバイスを使用し、ラボのコンピュータをリモートでコントロールして、リソース集約型のソフトウェアアプリケーションに高いパフォーマンス機能でアクセスすることができます。まるでラボのコンピュータの前に座っているかのように。教員も自宅から学校のコンピュータにアクセスし、ファイルを転送し、複数のモニターを表示し、学生とチャットを開始できます。
リモートコンピュータラボのセットアップについては、お問い合わせください。
Splashtopは、ITチームがサポートとトラブルシューティングを提供する際のリモートアクセスの課題も、セキュアなリモートサポートソリューションで解決します。これにより、IT管理者は��学生や教師のコンピュータやモバイルデバイスの技術的な問題を即座に解決し、授業をすぐに再開できるようにします。
Splashtop リモートサポートを無料で試してみてください。
Digify Document Securityで独自の学習資料を保護
一方、教育機関はDigifyを使用して、コース内容や機密試験問題の漏洩を防ぐことができます。Digifyは、アクセスを有料の学生のみに制限することで、コース資料の文書セキュリティと保護を提供します。また、コースとその試験が終了した後にこれらの資料へのアクセスを期限切れに設定することもできます。これにより、未払いの学生がコンテンツにアクセスすることや、競合他社があなたの知的財産を自分たちの利益のために使用することを防ぎます。これにより、RTD LearningがDigifyを使用してコース資料の不正共有を防いだときに発見したように、コンテンツをより効果的に収益化するのに役立ちます。
Digifyはまた、コースコンテンツに対する学生の関与を追跡する効果的な方法を提供します。ドキュメントセキュリティとデータルームソリューションを通じて、Digifyは教員や教師がどの学生が資料にアクセスしたか、いつ、どのくらいの時間かを追跡し、個別のサポートのために教育リソースを振り分けることができます。また、特にメールとウェブカメラを使用した監視と組み合わせて使用する場合、オンライン監督試験の安価で簡単な代替手段にもなります。
リモート学習の課題に適応する教育機関は、確実に財政的および技術的な課題に直面するでしょう。しかし、SplashtopのようなリモートアクセスソリューションやDigifyのようなドキュメントセキュリティソリューションの助けを借りて、ビジネスを生き残るだけでなく、適応し成長させることができます。
今日、あなたの独自の学習コンテンツを保護しましょう。Digifyのトライアルを開始。