2024年には、ITチームのセキュリティと運用効率に重点を置きながら、高性能なリモートアクセス、エンドポイント管理、サポート機能を向上させるための顕著な進歩を遂げました。
教育、メディア＆エンターテインメント、製造、ヘルスケア、小売、ホスピタリティなど、さまざまな業界のプロフェッショナルが、私たちの革新から優れた価値を引き出し続けているんだ。今年導入した強力な機能を探ってみよう：
エンドポイントの監視と管理
エンドポイント管理ダッシュボード
新しいアクショナブルエンドポイント管理ダッシュボードのリリースにより、Web管理コンソールはITチームにエンドポイントを効率的に監視し、脅威を追跡し、更新を管理するための集中ビューを提供し、可視性とセキュリティを向上させます。そのユーザーフレンドリーなデザインとリアルタイムのインサイトはワークフローを効率化し、時間を節約し、全体的なIT管理を改善します。
ダッシュボードのリリース以来、ユーザーのためにウィジェットの追加/改善を続けています。これには、新しいオペレーティングシステムとストリーマーバージョンのウィジェットが含まれ、ユーザーは事前にフィルタリングされたデータとビルドの詳細で詳細なOS情報にアクセスでき、セキュリティ環境に関する詳細な洞察を得る��ためのエンドポイントセキュリティウィジェットも含まれています。
ウィジェットのドラッグアンドドロップや表示/非表示機能により、ダッシュボードを好みのビューにカスタマイズできます。
ポリシーフレームワーク
包括的なエンドポイント管理の需要の高まりに応えるために、エンドポイントポリシーは、中央集権的なポリシー制御で多くのコンピュータの設定を管理するプロセスを合理化し、エンドポイント全体にシームレスに適用されるさまざまな構成をカバーします。
サードパーティソフトウェアのパッチ、ストリーマー設定などを管理するためのポリシーを作成して割り当てます。将来の強化には、OSパッチ管理、アラート、スクリプトが含まれます。
サードパーティパッチ管理
新しいサードパーティパッチ機能により、ITチームは人気のあるソフトウェアの更新を中央コンソールから簡単に監視および管理でき、システムがセキュアで最新の状態を保つことができます。柔軟な自動または手動のパッチオプションを使用して、すべてSplashtop Web管理コンソールから直接行えます。
Windows OSパッチ管理の改善
オペレーティングシステムのパッチ機能を強化し、ITチームがチーム全体のパッチポリシーを設定できるようにし、人気のあるWindowsデバイスの更新を最小限のユーザー介入で管理できるようにしました。
Windows 10および11デバイスの更新管理を強化しました。
SERVICE DESK
バックグラウンドアクション
リモートコンピュータを制御せずにバックグラウンドで重要なタスクを実行することで、エンドユーザーの中断を大幅に減らします。実行中のすべてのアプリとプロセスを表示し、リモートタスクマネージャーを使用してそれらを終了します。Windowsレジストリを表示および編集します。インストールされたデバイスを表示し、Windows デバイスマネージャーのように有効化/無効化します。サービスマネージャーを使用してアクティブなサービスを確認し、その起動動作を制御します。
高度なレポート機能
大規模な組織向けにカスタマイズされたこの機能には、セッション統計、ユーザーアクセスレポート、同時使用チャートが含まれます。コンピュータ、ユーザーID、期間ごとにセッションを監視します。
PINコードウィジェット
6桁のPINコードウィジェットをウェブサイトに埋め込んで、サポートアクセスを簡素化できます。これにより、技術者がすべての技術経験レベルのクライアントに体験をカスタマイズするための追加の接続機能が提供され、効率とユーザー体験が向上します。
サポートセッションをスケジュールする
SplashtopのWeb管理コンソールを通じて、リマインダーとカレンダー統合（Outlook、Google Calendar）を使用してサポートセッションをスケジュールし、効率とユーザーエクスペリエンスを向上させ、技術者とクライアントの両方がリモートセッションの準備を整えます。
より詳細なコントロールとレポートの改善
より多くの 詳細設定、レポートの改善、そしてセッション管理とコンプライアンス追跡のための追加機能を導入しました。
リモートアクセス
統一されたアーキテクチャ
すべてのコアSplashtop製品が1つのプラットフォームに統合され、ライセンス、アップグレード、プラン管理が簡素化されました。私たちのユーザーは、より良いトライアルとオンボーディング体験、明確なリモートアクセスとサポートライセンス、そして簡単な購入とアップグレードプロセスを体験できるようになりました。
Splashtop Connector
Splashtop ConnectorのSSHサポートにより、LinuxおよびUnixサーバーへのセキュアなリモートコマンドラインアクセスが可能になり、ITチームは直接ネットワーク接続を必要とせずにシステムを管理し、問題をトラブルシューティングし、管理タスクを効率的に実行できます。
Linuxの改善
Splashtopの強化されたLinuxサポートは、機能性、セキュリティ、コンプライアンスを向上させる重要な機能を導入します。ユーザーは、セッション中にリモート印刷とリモートマイク機能を利用できるようになり、生産性が向上します。新しいFIPSモードは厳格なセキュリティ基準に準拠し、アイドルユーザーのログアウトは不正アクセスを防ぐことでセキュリティを強化します。
USBリダイレクト、ファイル転送、コピー/ペースト管理などの追加機能は、シームレスなリモートアクセスのためのより多くのコントロールと柔軟性を提供し、他のサポートされているオペレーティングシステムにより近いパリティを提供します。
複数のチームでの1ユーザー
1人のユーザーが複数のSplashtopチームに所属できるようになったため、友人や雇用主のSplashtopチームに参加するために別のメールアドレスで別のSplashtopアカウントを作成する必要がなくなり、同じメールアドレスを使用して両方に参加し、ボタンをクリックするだけで切り替えることができます。
1ユーザーが複数のグループに所属
Splashtopでチーム内の複数のグループにユーザーを割り当てることで、組織と柔軟性が向上し、さまざまなプロジェクトや部門でのアクセス制御と管理がより正確に行えます。
パスワードポリシーサポート
IT管理者は、セキュリティを強化するために、パスワード変更ポリシーを設定し、頻度や長さの要件を含めることができます。パスワード変更ポリシーを設定する能力は、定期的なパスワード更新を強制し、より強力なパスワード要件を確保することで、セキュリティを強化し、組織がコンプライアンスを維持し、無許可アクセスのリスクを軽減するのに役立ちます。
QUIC接続サポート
Splashtopは、QUICプロトコルを使用したエンドツーエンドの接続をサポートし、リモート接続のパフォーマンスを向上させます。これにより、リモート接続が改善され、レイテンシーを削減し、不安定なネットワーク上でのパフォーマンスを向上させ、強力な暗号化を提供することで、より迅速で信頼性が高く、安全なエンドツーエンドの接続を確保します。
2024年のまとめ
2024年はSplashtopにとって画期的な年であり、ITチームや業界の専門家を力強く支援する革新的な変革がありました。高度なエンドポイント管理ツールから強化されたリモートアクセス機能まで、ワークフローの合理化、セキュリティの強化、運用の卓越性の達成がこれまで以上に簡単になりました。
Splashtopの力を自分で体験する準備はできましたか？