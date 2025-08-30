SplashtopのEMEA拡大に関する質問はありますか？SplashtopのCEO Mark Leeと、新たに任命されたEMEAのGMであるAlexander Draaijerが、EMEA拡大に関する最も一般的な質問に答えます。
マーク・リーとアレクサンダー・ドラージャーがEMEAの質問に答えます
Q1: Splashtopは最近、EUでのプレゼンスを拡大する計画を発表しました。基本から始めましょう。この地域で何をしていますか？
Mark Lee: 私たちはいくつかのことを行っています。ドイツのAWSクラウドデータセンターにSplashtopリモートアクセスソフトウェアのローカルインスタンスを立ち上げており、ローカルユーザーデータベースとユーロ通貨およびローカル支払い方法をサポートしています。
Alexander Draaijer: 私たちは、Splashtop ソフトウェア製品を多言語にローカライズし、多言語の販売およびカスタマーサポートを提供しています。
Q2: これらの機能は、そこで何ができるかをどのように変えるのでしょうか？
ML: これらのアクションはすべて、EUの企業や個人が私たちのリモートアクセスとリモートサポートソリューションを利用したいと考える際の障壁を減らすことに関するものです。ユーロ通貨や各国で好まれるローカルな支払い方法をサポートすることで、EUの顧客が私たちの製品を購入するのが非常に簡単になります。もちろん、ソフトウェアのロー��カライズ版を提供し、多言語の販売およびサポートチームを提供することで、顧客は英語を使用する必要がなく、フランス語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語で作業することができます。
AD: ドイツにあるデータセンターでクラウドソフトウェアを運用し、さらに多くのローカルリレーサーバーを追加することで、Splashtopソフトウェアのパフォーマンスが向上し、遅延が減少し、より高いフレームレートが可能になります。ローカルユーザーデータベースは、ヨーロッパの一般データ保護規則（GDPR）へのサポートを強化し、ドイツベースのクラウドデータセンターにあることは、EUで最も厳しいデータプライバシーポリシーを持つドイツにとって重要です。
ML: さらに、ソフトウェアのセキュリティと制御を最重視する企業向けに、オンプレミスソリューションも提供しています。すべては、私たちとビジネスをするための障壁を取り除き、企業や個人がいる場所で彼らに会うことにかかっています。
Q3: なぜEUに焦点を当てるのか、そしてなぜ今なのか？
ML: Splashtopはシリコンバレーに本社を置いていますが、アジアにも強力なプレゼンスを確立しています。中国、日本、アジア全体で多くのビジネスを行っており、これらの国でビジネスを行うための規制要件をサポートする強力なエコシステムを構築しました。今年初め、AlexをEMEAのゼネラルマネージャーとして雇用し、アムステルダムにEMEA本社を開設することで、ヨーロッパへの拡大を開始しました。
AD: Splashtopはすでにヨーロッパに顧客を持っていますが、地域のビジネスや個人に本当にサービスを提供するためには、ユーロや現地の支払いサポート、ローカライズされたソフトウェア、EUに拠点を置くクラウドデータセンターでのソフトウェアの運用が必要でした。また、この地域はCOVID-19パンデミックの影響を大きく受けており、効果的で安全で手頃な在宅勤務およびリモートサポートソリューションの需要が急増しています。
Q4: EUの企業やリモートアクセスやリモートサポート機能に興味のある人々にとって、Splashtopはどのように彼らのニーズに合致しますか？
ML: Splashtop製品は、効果的なリモートアクセスに必要なすべての要素を満たしています：パフォーマンス、使いやすさ、セキュリティ、信頼性、その他すべて。しかし、私たちの顧客の声を聞くと、Splashtopは期待をはるかに超えていることが明らかです。世界中の顧客から、COVID-19の制限が始まったときにビジネスを継続することができたことに感謝の声をいただいています。Splashtopを「命の恩人」と呼ぶ人もいます。パンデミックの前でさえ、私たちの製品を試した人々の大部分がほぼ即座に顧客になりました。
AD: 私がSplashtopで働くことにとても喜んでいる理由の一つは、私たちの製品を使用する際の「ワオ」体験です。何年も前、私はSplashtopの最大の競争相手の一つで働いていたので、リモートアクセスとリモートサポート製品にはかなり詳しいです。Splashtopの違いは驚くべきものです。
もちろん、価格は一つの要素に過ぎませんが、Splashtopの財務的価値も非常に驚異的です。Splashtopは、使いやすく、代替品よりも優れたパフォーマンスを提供するリモートアクセスを提供するだけでなく、価格は競合他社の最大80%も安いです。そして、競合他社が毎年価格を引き上げる一方で、Splashtopはソリューションを手頃な価格に保つことにコミットしています。
Q5: リモートアクセスソリューションの需要はCOVID-19後にどのように変化すると思いますか？
ML: かなりの間、多くの企業が在宅勤務戦略を検討してきました—おそらく、従業員の通勤を減らすことで炭素排出量を削減する方法として、または柔軟な勤務時間を通じてより魅力的な職場環境を提供するため、またはオフィススペースを縮小または移転するため、または地元の地理的範囲を超えた労働者を引き付けるためです。COVID-19は、彼らが準備ができていようとなかろうと、行動に移させました。今、在宅勤務のジーニーは確実にボトルから出ています。
在宅勤務が本当に新しい常態となる中、あらゆる規模の企業が在宅勤務体験を次のレベルに引き上げるための新しいツールや方法を探しています。Splashtopがその次のレベルを提供できることを非常に嬉しく思っており、EU全体のより多くのユーザーにその利点を拡大することを楽しみにしています。
AD: マークは、私が会社に参加するためのインタビューをしているときに非常に重要なことを言いました。彼にSplashtopの目標、特にEMEAでの目標について尋ねたところ、彼は世界中のユーザーに最高の価値を提供するために、最高のリモートアクセス製品を提供することに専念していると言いました。彼は「私たちは世界中のユーザーを喜ばせたい」と付け加えました。COVID-19後の状況がどのように変化しても、多くの企業が以前よりも多くの在宅勤��務オプションを提供する計画を立てていることは明らかです。そして、もしあなたが在宅勤務ソリューションを探している企業であれば、あなたやあなたの従業員を喜ばせることを目標に掲げるベンダーに惹かれるのではないでしょうか？