SplashtopがEUでの存在感を拡大し、地域のリモートワーク戦略をサポート
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
ユーロ通貨サポート、EUクラウドデータセンター、多言語の販売＆サポートチームを追加
SAN JOSE, Calif., 2020年6月29日—Splashtop Inc.は、リモートアクセスソフトウェアのリーディングカンパニーとして、欧州連合（EU）でのプレゼンスを強化し、地域の企業や個人が生産的かつ簡単に在宅勤務を行い、ITサポートをリモートで提供できるようにすることを発表しました。Splashtopは、ドイツに拠点を置くクラウドデータセンターでリモートアクセスソリューションのインスタンスを立ち上げ、ローカルユーザーデータベースとユーロ通貨のサポートを提供します。
「COVID-19パンデミックは、在宅勤務を新しい常態にし、リモートITサポートや教室のコンピュータラボへのリモートアクセスの需要を増加させています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「その結果、在宅勤務やリモートサポートの障壁を減らすことがこれまで以上に重要です。製品を多言語でローカライズすることに加えて、現地のユーロ支払いを提供し、コンプライアンスを満たし、多言語のカスタマーサポートと営業チームを提供することで、EUのより多くの企業や個人が私たちの提供を享受できるようになると考えました。」
Splashtopのユーロ通貨サポートにより、EUの顧客は通貨��交換の変動を避けることができます。Splashtopは現在、ヨーロッパにローカルのデータセンターとより多くのローカルリレーサーバーを持っているため、EUのユーザーはSplashtopリモートアクセスソフトウェアのパフォーマンスが向上し、遅延が少なく、フレームレートが40 FPSを超えることを楽しむことができます。新しいドイツ拠点のデータセンターには、ヨーロッパの一般データ保護規則（GDPR）を強化するローカルユーザーデータベースも含まれています。
グローバル展開への段階的アプローチ
シリコンバレーのグローバル本社に加えて、Splashtopはアジアでの存在感を確立し、中国、日本、アジア全域でのビジネスを行うための規制要件をサポートする強力なエコシステムを構築しました。今年初め、SplashtopはアムステルダムにEMEA（ヨーロッパ、中東、アフリカ）本社を開設し、Alexander DraaijerをEMEAのゼネラルマネージャーに任命しました。
イタリア、スペイン、フランスを含む多くのEU諸国はCOVID-19によって大きな打撃を受け、企業は事業継続性を確保し、効果的な在宅勤務戦略を作成するために奔走しています。Splashtop製品が購入しやすく、使いやすくなることで、より多くのEU企業や個人が、企業グレードのセキュリティと信頼性を備えたSplashtopの手頃で使いやすいクラウドベースおよびオンプレミスのリモートアクセスソリューションを利用できるようになります。
「プロフェッショナルな観点から、Splashtopはコロナウイルスの時代に特に役立つことが証明されています」と、フランスを拠点とする医療および��歯科診療のコンピュータ化を専門とするIMED ConseilのITマネージャー、Aurélien Freudenreich氏は述べています。「例えば、医師がリモートから診療コンピュータに直接アクセスできるようにするために、いくつかの「ゲスト」ユーザーアカウントを作成しました。これにより、医師は自宅から患者ファイルにアクセスし、診療所が閉まっているときに遠隔医療の相談を請求することができます。」
「数千万のユーザーをサポートするプラットフォームとして、Splashtopはどこからでも働くことができる現代の働き方を組織が受け入れることを可能にし、生産的でより力を与えられた労働力を生み出します」とMark Leeは述べました。
Splashtopの拡張についての詳細はこちらをご覧ください。
About Splashtop
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高のクラスのリモートコンピュータアクセスとコラボレーションソリューションを提供しています。Splashtopのリモートアクセスデスクトップサービスは、人々がどのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtopのリモートサポートサービスは、ITとMSPsがコンピュータ、モバイル、産業機器、IoTをサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータやiOSおよびAndroidデバイスにリモートでアクセスしてサポートを提供できるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれており、デバイス間で効果的な画面共有、1対多を可能にします。3,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら at splashtop.com.