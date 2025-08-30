メインコンテンツへスキップ
Front view of the Poway Unified School District building

Poway Unified School DistrictはSplashtopを使用して学習を強化しています

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
キャリア教育スペシャリストのJoe Austinは、彼の学区がどのようにSplashtopを使用して学生がChromebookからコンピュータラボのソフトウェアにリモートアクセスできるようにしているかを説明します

Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning
Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning

課題: CTEクラスに必要なコンピュータとソフトウェアにリモートでアクセスしながら、学生のデータとプライバシーを保護すること

パンデミックのため、Poway Unified School Districtは遠隔学習を導入する決定をしました。この決定は、彼らのキャリア技術教育（CTE）部門に大きな影響を与えました。在宅学習のために、学生にはChromebookが配布されました。残念ながら、ChromebookはCTEクラスの高度なソフトウェアニーズをサポートできませんでした。教師たちは「学習しているデバイスで業界特有のソフトウェアを実行できない場合、子供たちにどうやって教えるのか？」と悩んでいました。

CTE部門は、CTEクラス用の高度なソフトウェアを実行できるマシンと学生を接続するソリューションを見つける必要がありました（つまり、エンジニアリング、コンピュータサイエンス、ビデオ制作、3Dアニメーション、グラフィックデザイン）。その上で、学生のデータとプライバシーを保護するソリューションが必要でした。オプションを調査した後、彼らはSplashtopを試すことに決めました。

「Splashtopは私たちにとって最もシンプルで効果的なソリューションでした。」– Joe Austin, キャリア教育スペシャリスト

ソリューション: Poway UnifiedはSplashtop Enterpriseを採用し、学生がChromebookからコンピュータラボにリモートアクセスできるようにします

初めは、教師の準備状況に基づいてSplashtopを導入しました。彼らは、ニーズに合うかどうかを確認するために試すことができる少数の教師から始めました。その結果、これらの教師は展開の重要な部分となりました。彼らはSplashtopの効果を保証できる信頼できる同僚でした。パイロット教師たち、特に懐疑的だったビデオ編集のインストラクターも、Splashtopのパフォーマンスに驚かされました。

「それは、私たちが望んでいた限りで、対面に最も近いものでした。」- Joe Austin

結果

SplashtopはPoway Unified School Districtが技術的に高度なCTEクラスをリモートで教えることを可能にしました。その結果、CTEの教師たちはPowayのコンピュータラボのMacとPCを利用して、クラスのために高度なソフトウェアを実行することができました。さらに、学生たちはChromebookから（キャンパス内のラボを通じて）ソフトウェアにリモートアクセスすることができました。

「正直なところ、Splashtopを使用しなければ、私たちのコースの大半は期待される学習成果を達成することができなかったと思います。」- Joe Austin

Splashtop Enterprise for remote labsの詳細はこちら

Splashtop Enterpriseを使用して、Chromebookを含む任意のデバイスからCTEクラスに必要なラボコンピュータとソフトウェアアプリにリモートでアクセスできるようにします。

デモのスケジュールを組むか、Splashtop Enterpriseを無料でお試しください：

Splashtop Enterprise を使い始める
#1 評価のリモート アクセスおよびサポート ソリューション
はじめに

