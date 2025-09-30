メインコンテンツへスキップ
Splashtop
UX Designers using Splashtop remote desktop to access wire frame drawings

モバイルデバイスをPCから操作する方法

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtopを使って、PCからタブレット、スマートフォン、頑丈なデバイス、IoTなどのモバイルデバイスにリモートアクセスする方法を学びましょう。

PCからモバイルデバイスを操作できますか？

できます！Splashtopのリモートサポートソリューションを使用すると、PCを使ってWindows、Android、iOSモバイルデバイスにリモートアクセスできます。あなたはPCからWindowsやAndroidのモバイルデバイスをリモートでコントロールすることもできます。

これはITサポートやヘルプデスクの技術者にとって理想的です。Splashtopを使用すると、目の前にないモバイルデバイスに対して実践的なサポートを提供できます。単にPCを使用してモバイルデバイスに迅速に接続し、その後PCのインターフェースを使用してリアルタイムでモバイルデバイスを操作します。

Splashtopを使ってPCからモバイルデバイスを操作する方法

Splashtopは、無人および有人のリモートセッションを通じてモバイルデバイスにアクセスすることを可能にします。

無人アクセスとは、エンドユーザーがデバイスでリモート接続を開始する必要なく、いつでもモバイルデバイスにアクセスできることを意味します。これは、管理されたモバイルデバイスにいつでもメンテナンスやサポートのためにアクセスするのに理想的です。

有人アクセスはヘルプデスクやブレイクフィックスサービスに最適です。エンドユーザーがサポートを必要とするたびに、モバイルデバイスにリモートでアクセスしてサポートを提供できます。Splashtopの有人アクセスは、管理しているデバイスだけでなく、どのデバイスにも対応しています。つまり、ユーザーの個人デバイスもサポートできます。

いずれにせよ、一度リモート接続を確立すると、PC上でモバイルデバイスの画面を見ることができます。ローカルのキーボードとマウスを使用して、モバイルデバイスを操作し、任意のタスクを実行できます。

Splashtopを試すべき理由

Splashtopがリモートアクセスソリューションのトップの一つである理由はたくさんあります—特にPCからモバイルデバイスにリモートアクセスする場合。いくつかの理由を挙げます:

  • Splashtopは安全です– すべてのリモートセッションはTLS（TLS 1.2を含む）と256ビットAES暗号化で保護されています。Splashtopには、デバイス認証や2段階認証を含む高度なセキュリティ機能が含まれています。

  • Splashtopは技術者とエンドユーザーにとって使いやすいです– Splashtopは直感的で使いやすく、HD品質のパフォーマンスを提供します。あなたはPCから簡単に任意のモバイルデバイスをリモートコントロールできます。

  • Splashtopは管理が簡単です– SplashtopのWeb管理コンソールから、すべてのデバイス、ユーザー、セキュリティ設定を簡単に管理できます。

今すぐ無料で始めましょう

Splashtopは無料で試用できます（クレジットカードやコミットメントは不要です）。Get started with Splashtop リモートサポート now to see for yourself why IT pros love Splashtop.

