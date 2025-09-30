会社のネットワークが最高のパフォーマンスを発揮していない場合、従業員もそうではありません。Network パフォーマンス management (NPM) は、ネットワークがスムーズに、そして最適なパフォーマンスで実行されることを保証するために重要ですが、しばしば見過ごされがちです。
ネットワークの複雑さとそのパフォーマンスに影響を与える可能性のあるすべての要因を考慮すると、ネットワークパフォーマンス管理には適切な時間、考慮、リソースが必要です。では、ネットワークパフォーマンス管理について、その重要性とネットワークパフォーマンス管理ツールがあなたに何を提供できるかを見てみましょう。
ネットワークパフォーマンス管理とは何ですか？
ネットワークパフォーマンス管理は、ネットワークの最適化、セキュリティ、監視を行うことです。これにはネットワークの監視、パフォーマンスの分析、ネットワークパフォーマンスに依存する作業がスムーズかつ効率的に行えるように機能を改善する方法を見つけることが含まれます。
ネットワークパフォーマンス管理は、ビジネスインフラストラクチャの健全性にとって重要であり、生産性を向上させ、潜在的な問題や脅威からネットワークを保護するのに役立ちます。良いパフォーマンス管理がなければ、組織のネットワークはつまずき、遅くなり、サイバー攻撃に対して脆弱になる可能性があります。
ネットワークパフォーマンスの影響を理解する
ネットワークパフォーマンスが重要である理由を疑問に思う人もいるかもしれません。数秒の読み込み時間がビジネスをそれほど遅くすることはないでしょうか？さて、ネットワークパフォーマンスの影響を考えてみましょう。
まず、企業とその従業員が毎日どれだけのデバイスを使用しているかを考えてみてください。コンピュータ、スマートフォン、特殊なデバイス、BYODポリシーを持つ企業の個人デバイス、IoTデバイスなど、単一のネットワークに接続されているデバイスの数は多く、膨大なネットワークデータを生成しています。
ネットワークのパフォーマンスが低下し始めたらどうなりますか？遅いネットワークは、単一の従業員に毎日数分の損失をもたらすだけでなく、組織全体に影響を与え、何時間もの生産性の損失を引き起こします。
では、ネットワークが完全にクラッシュした場合に何が起こるかを考えてみてください。時間と生産性が失われるだけでなく、会社が貴重なデータや作業を失い、それを回復するのに時間がかかる可能性があります。
さらに、ネットワークパフォーマンス管理はネットワークに接続されたデバイスを監視するのに役立ちます。これは、各エンドポイントがサポートされていることを確認し、侵入を特定して防止するために価値があります。
要するに、ネットワークパフォーマンス管理は、会社のネットワーク全体でシームレスで効率的な作業を行うために不可欠です。
ネットワークパフォー�マンス管理とネットワークパフォーマンス監視の違いは何ですか？
ネットワークパフォーマンスモニタリングについてすでに聞いたことがあり、それがネットワークパフォーマンス管理と同じかどうか知りたいかもしれません。2つは多くの類似点を共有していますが、同じではありません。
ネットワークパフォーマンス管理は、ネットワークの効率を向上させ、長期的なパフォーマンスを確保することに焦点を当てています。その目標は、ネットワークが長期間にわたってスムーズかつ効率的に動作し、接続されている各デバイスをサポートできるようにすることです。
一方、ネットワークパフォーマンスモニタリングは、主にリアルタイムでパフォーマンスを追跡し、潜在的な問題についてユーザーに警告します。これは、短期的に対処する必要がある問題を監視することに焦点を当てています。
ネットワークパフォーマンス管理に関与する主要なプロセス
ネットワークパフォーマンス管理ソフトウェアは、ネットワークを監視しサポートするために複数のプロセスを使用し、それぞれがネットワークの全体的な健康と効率にとって重要です。これらのプロセスには次のものが含まれます：
トラフィック分析: デジタルトラフィックは、現実世界のトラフィックのように、遅くなるとイライラすることがあります。トラフィック分析は、ネットワークのトラフィックの速度を監視し、ルーティングを最適化して混雑を防ぎ、ネットワーク全体のパフォーマンスを向上させます。
ネットワ��ーク監視：ネットワーク監視は、ネットワークのパフォーマンスを理解するために重要です。これは、デバイス全体からデータを収集してパターン、異常、および潜在的な問題を特定し、適切に処理できるようにします。
パフォーマンス 最適化: ネットワークパフォーマンス管理の目的は、問題が発生しないようにネットワークを監視するだけでなく、パフォーマンスを最適化する方法を見つけることでもあります。これには、潜在的な問題の特定、ネットワークトラフィックの改善方法、サービスの質の向上、問題の解決などが含まれます。
トラブルシューティング: トラブルシューティングは、ネットワークパフォーマンス管理プロセスの重要な部分です。エラーや問題が発生した場合、トラブルシューティングは問題を解決するだけでなく、原因を特定して将来の問題を防ぐために対処します。
障害管理: 障害管理はネットワークの問題を検出し解決します。問題を迅速に特定し修正することで、安定性と信頼性を確保し、効率を維持し、ネットワークの障害を回避できます。
構成管理：構成管理は、デバイス設定が最新であり、会社のニーズを満たしていることを保証します。これには、セキュリティパッチ、ファームウェアの更新などが含まれ、すべてのデバイスとエンドポイントがビジネス標準に適切に構成されていることを維持します。
ネットワークパフォーマンス管理はあなたのビジネスにどのように役立つのか？
それを踏まえて、ネットワークパフォーマンス管理の利点は何ですか？適切な管理は、ビジネスに多くの利点をもたらします。
1. ネットワークの稼働時間の向上
生産性を低下させるのはダウンタイムほどのものはありません。良いNPMはネットワークをスムーズに運行させ、問題が発生した際に対処し、より多くの稼働時間と少ない中断を保証します。
2. より迅速な問題解決
問題を解決する最良のタイミングは、それが発生する前です。ネットワークパフォーマンス管理は、異常や潜在的な問題をすぐに特定し、それらが問題になる前に対処し修正することができます。
3. コスト削減
ネットワークがより効率的に動作し、ダウンタイムが減少し、ネットワークがより速く動作する場合はどうなりますか？ネットワークとそのすべての投資からより多くの価値を得ることができます。良好なパフォーマンス管理は、ネットワークの不良による損失を減らすことでコスト削減につながります。
4. ユーザーエクスペリエンスの向上
誰も遅い接続、頻繁なクラッシュ、または頻繁なネットワークの問題を好みません。ネットワークパフォーマンス管理は、ネットワークが速くスムーズに実行されるのを助け、従業員や顧客にとってより良いユーザー体験を提供します。
ネットワークパフォーマンス管理における企業が直面する課題
そのすべての利点にもかかわらず、ネットワークパフォーマンス管理には課題が伴います。いくつかの一般的な障害が管理を困難にすることがあり��ますが、適切な準備をすればそれらを軽減できます。
一般的なネットワークパフォーマンス管理の課題には以下が含まれます:
限られたリソース：
企業は限られたリソースしか持っておらず、ITチームはすでに限界まで引き伸ばされているかもしれません。ネットワークパフォーマンス管理ツールはネットワークを監視し、問題を検出し、トラフィックを分析できますが、ITチームは改善と修正を実行するためのエージェントとリソースが必要です。
スケーラビリティの問題: 企業が成長するにつれて、ネットワークを通じて収集および処理されるデータの量も増加します。ネットワークパフォーマンス管理ソフトウェアは、企業の成長に追いつくために十分にスケーラブルである必要があります。そうでなければ、機能が低下し始めます。
熟練した人材の不足：ネットワークパフォーマンス管理ツールには自動化機能が含まれることがありますが、多くのタスクには熟練したITチームが依然として必要です。会社がネットワーク管理に必要な熟練したエージェントを持っていない場合、管理ソフトウェアは彼らの仕事を行うことができません。
統合の問題： ほとんどのビジネスネットワークには、多数のツールとシステムが統合されており、監視ツールが接続するのが難しい場合があります。例えば、システムがレガシーまたは独自のプロトコルを使用している場合、すべてを適切に接続し、監視ツールが必要とするすべてのデータを収集するのが難しい場合があります。
ネットワークパフォーマンス管理戦略を最適化するためのベストプラクティス
ネットワークパフォーマンス管理戦略に取り組んでいる場合、盲目的に進む必要はありません。これらは戦略を最適化するためのベストプラクティスのいくつかです。
定期的な評価の実施
ネットワークの定期的な監視と分析は、監視したいパターンや潜在的な問題を特定するのに役立ちます。デバイスの状態、パケットフロースタティスティクス、スループットレートなどを追跡して、スムーズなトラフィックを確保してください。
自動化ツールを活用する
多くの日常的で時間のかかるタスクを自動化できます。これにより、エージェントの時間を節約し、より差し迫った問題に集中する時間を与えます。構成の更新、パフォーマンスチェック、パッチなどのタスクを自動化することで、ネットワークを最新の状態に保ち、人為的なエラーのリスクを減らすことができます。
主要なネットワークエリアを優先する
優先順位を設定し、追跡したい指標やKPIを含めることを確認してください。これにより、チームが最も重要な領域に集中し、無関係なデータに煩わされることなく作業できます。
チームをトレーニングする
ネットワークパフォーマンス管理ソフトウェアは自動で動作することはできません。スタッフは、使用しているパフォーマンス管理ツールの使い方、効果的な使用方法、検出した問題への対応方法について訓練を受けるべきです。これにより、チームがソフトウェアを最大限に活用し、ネットワークパフォーマンスを最適に保つことができます。
Splashtop Remote Solutionsでネットワークパフォーマンス管理戦略を強化
ネットワークパフォーマンス管理を強化するための強力なツールを探しているなら、知っておくべき名前は一つだけです: Splashtop。
Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) は、組織がIT業務を合理化し、ITタスクを自動化しながら、ネットワーク全体でポリシーを設定し、接続されたすべてのデバイスに関する洞察を得ることを可能にします。
Splashtop AEMを使用すると、エンドポイントの健康状態、パッチの状態、コンプライアンスなどを監視できます。さらに、プロアクティブなアラートとスマートアクションがネットワーク全体の潜在的な問題を特定し解決するのに役立ち、自動更新により常に最新のセキュリティパッチと更新を確保します。
Splashtop AEMを使用すると:
分散環境全体でITタスクを自動化します。
エンドポイント全体でポリシーをカスタマイズして施行し、セキュリティとITコンプライアンスを確保します。
オペレーティングシステムとソフトウェアの更新を自動化する
集中ダッシュボードからエンドポイントを監視します。
リアルタイムアラートで潜在的な問題を迅速に特定し修正します。
ネットワーク全体でルーチンタスクを自動化する
これにより、Splashtopはネットワークの効率とパフォーマンスを向上させるための完璧なソリューションとなります。今日、無料トライアルで自分自身で体験�できます: