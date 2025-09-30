メインコンテンツへスキップ
Naveriskユーザー: Splashtop Business Accessを使用して、クライアントが仕事用コンピュータにリモートアクセスできるようにしましょう

Naveriskユーザーは、Splashtopの統合を活用して、クライアントが自宅から仕事用コンピュータにリモートアクセスできるように設定することで、ビジネスの継続性を確保できます。

この不確実な時代において、企業は災害復旧計画を動員し、従業員に在宅勤務を依頼して、彼らとその家族を安全に保っています。リモートアクセスとリモートサポートツールとして、SplashtopはMSPがクライアントにリモートアクセスを提供し、在宅勤務を可能にするためのユニークな立場にあります。

Splashtop リモートアクセス Proでクライアントがリモートで作業できるようにしましょう。

あなたのクライアントがリモートワークプランを設定する際、Splashtop リモートアクセス Proを使用すれば、彼ら自身のコンピュータへのリモートアクセスを提供できます。これらのコンピュータはあなたによって管理されています。Naveriskユーザーとして、クライアントのためにリモートアクセスを有効にするのが簡単です。Naveriskエージェントの一部として既にインストールされているストリーマーを活用することで、追加のソフトウェアをインストールすることなく実行できます。

方法は次のとおりです：

Diagram of MSP integration with Splashtop Business Access Pro for remote management

このようにして、クライアントにセキュアリモートアクセスを提供することで、サービスの提供範囲を簡単に拡張できます。それを行う方法の詳細な手順は、私たちのNaveriskサポートページで入手できます。

Splashtop リモートアクセス Proについて

Splashtopは、ビジネスプロフェッショナルや大規模チーム向けにセキュアリモートアクセスツールを提供しています。 ユーザーは、自宅のコンピュータやiOS、AndroidデバイスからWindows、Mac、Linuxコンピュータにリモートアクセスできます。Splashtopのリモートアクセスセッションは、マルチモニター対応、セッション録画、チャット、デスクトップ共有、リモート再起動などの機能を提供します！

Splashtopは、在宅勤務の取り組みをサポートするために、チームに最大25％の割引を提供しています。Splashtop Business Accessについて知っておくべきことをすべて読む。

Splashtop リモートアクセス Proで新しい収益源を生み出しましょう！

Naveriskで管理されていないコンピュータやモバイルデバイスをサポートする必要がある場合は、Splashtop リモートサポートをチェックしてください。

