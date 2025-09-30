メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Graphic showing MSP with Splashtop logo directing connectivity from a central office building to multiple homes

MSPs – コロナウイルスの流行中にクライアントが在宅勤務を可能に

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
コロナウイルスに対応して、クライアントは効果的な在宅勤務ソリューションを求めています。Splashtopを使ってクライアントにコンピュータへのリモートアクセスを提供する方法をご紹介します。

コロナウイルスの発生により、労働者や企業全体が在宅勤務の取り組みを採用するよう圧力がかかっています。リモートで働くことは、病気の拡散を防ぐ効果的な方法です。しかし、リモートワークはオフィス外で生産性を維持するのが難しいため、挑戦的です。

MSPとして、クライアントが直面している課題に対応するために今すぐ行動を起こす必要があります。

クライアントに自宅での作業を可能にし、彼らが自分のコンピュータにリモートアクセスできるようにすることで、生産性を高めることができます。

エンドユーザーアクセスの有効化は、Splashtopを使えば簡単に設定および管理できます。ここに知っておくべきすべてがあります。

必要なもの：Splashtop Remote Access

Splashtop リモートアクセス は、ビジネスプロフェッショナルにとって最高の価値、最も信頼性が高く、最も安全な在宅勤務ソリューションです。Splashtopは、ユーザーが他のデバイスから作業用コンピュータをリモートで制御できる信頼性の高いリモートアクセスソリューションです。彼らはすべてのファイルやアプリケーションにアクセスし、オフィスの仕事用コンピュータの前に座っているかのように操作できます。

さらに、リモートアクセス（リモートデスクトップとも呼ばれる）は、セットアップ、メンテナンス、パフォーマンス、セキュリティの面でVPNを上回ります。リモートアクセスソフトウェアは、在宅勤務を可能にするための最良のツールです。そして、Splashtop リモートアクセスはエンドユーザーにとって使いやすく、管理も簡単です。

クライアントが在宅勤務できるようにする方法

Splashtop リモートアクセスアカウントのオーナーであるMSPとして、クライアントを招待して、あなたのアカウントの下で自分のコンピュータを設定しアクセスさせることができます！その仕組みは次のとおりです：

  • Splashtop リモートアクセスを始める そして、Splashtopアカウントを作成しましょう。

  • Splashtop Web管理コンソール内で、クライアントに招待リンクを送信して、簡単に自分のコンピュータやデバイスを設定してもらいましょう。

  • アカウントオーナーとして、すべてのユーザー、リモートコンピュータ、およびクライアントがリモートしているデバイスを確認および管理できます。

クライアントがコンピュータを設定したら、いつでもアクセスしてリモートで作業できます。

もう一つの注目すべき点は、Splashtop リモートアクセスは無制限のデバイスからリモートアクセスを可能にすることです。これにより、クライアントはWindows、Mac、iOS、またはAndroidデバイスのいずれかを使用して、コンピュータにアクセスしてリモートで作業することができます。これにより、真のBYOD体験が保証され、クライアントにリモートワークのための無制限の柔軟性が提供されます。

SplashtopのWeb管理コンソールで、すべてのコンピュータ、デバイス、ユーザーを簡単にグループ化して管理できます。また、2段階認証やデバイス認証など、複数のセキュリティ設定を表示および編集できます。

Splashtop リモートアクセスでエンドユーザーアクセスを有効にする

あなたのクライアントは、コロナウイルスに対抗するための効果的な在宅勤務ソリューションを必要としています。クライアントにリモートデスクトップソフトウェアを提供し、リモートで作業しながら生産性を維持できるようにします。

Splashtopを無料で試して在宅勤務を可能にする

今すぐSplashtop リモートアクセスの無料トライアルを始めましょう。設定は数分で完了し、Splashtopを使用してクライアントにリモートアクセスを提供することがどれほど簡単でコスト効果が高いかを確認できます。クレジットカードやコミットメントは不要です。

今すぐ始めましょう！
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始する
または、Splashtop リモートアクセスの詳細はこちら

追加リソース

