After using several expensive RMM ソフトウェア tools and リモートサポート products, Midwest PROTECH was able to replace them all with Splashtop リモートサポート. 以下のケーススタディを読んで、あなたもSplashtopでコストを削減し、ビジネスを拡大する方法を見つけてください！
MSPとしてRMMソフトウェアに過剰な支払いをしていませんか？
追加のリモートアクセスとリモートサポートツールを購読して、費用を増やしていますか？
もしそうなら、あなたは一人ではありません。
MSPが今日直面している最大の課題の1つは、エンドポイントをリモートで監視、管理、サポートするための費用対効果の高いソリューションを見つけることです。多くの場合、MSPは必要なツールを手に入れるために1つまたは複数の高価な製品に支払うことを余儀なくされています。これらの高コストの負担は、より多くのコンピュータを管理することがより多くのお金を支払うことを意味するため、MSPがスケールするのを難しくします。
それが、シンシナティ大都市圏に拠点を置くMSP、Midwest PROTECHが直面していた問題でした。
Midwest PROTECHは、完全なマネージドサービスとアドホック（ブレイク/フィックス）サービスをクライアントに提供しています。ほぼ1,000のエンドポイントを管理しているMidwest PROTECHは、顧客に質の高いサービスを提供するための強力なソリューションを必要としていました。
長年にわたりMidwest PROTECHは、SolarWinds MSP、Kaseya、GoToAssist、TeamViewerを含む複数のRMMおよびリモートサポートツールを使いこなしてきました。
Then, Midwest PROTECH switched Splashtop リモートサポート; the best-value solution for MSPs who want the top remote monitoring, management, and support features at a cost-effective price.
それ以来、Midwest PROTECHは上記の課題を克服し、ビジネスを成長させることができました。
このMidwest PROTECHケーススタディでは、Splashtop リモートサポートが提供するものと、それによって得られる利点について知ることができます。
必要なツールと機能を1つの製品で手に入れ、ソフトウェアスタックを簡素化する
より迅速なサービス提供とコスト削減
追加のクライアントをサポートできること
より良いキャッシュフローと低いエンドポイントごとの価格設定
クライアントにリモートアクセスを再販することで追加の収益を生み出す
Splashtop / MidwestPROTECH リモートサポート ケーススタディ
「Splashtop RMMソリューション（リモートサポート）は、本当に必要なコアを提供してくれます。イベントログアラート、CPU/メモリスロットリングアラート、インストール/アンインストールされたソフトウェアアラートなどの機能は、私たちにとって大きなものです。」
- Matthew Buechler, Midwest PROTECH
Splashtop リモートサポート は、他のリモートアクセス/サポート製品に代わるコスト効率が高く、パフォーマンスが高く、ユーザーフレンドリ�ーな代替手段です。また、より高価で複雑なRMMツールの代わりとしても使用できます。Midwest PROTECHのケーススタディをチェックして、あなたのMSPがSplashtopを試すことでどのように利益を得られるかを確認してください。
Splashtop リモートサポートを無料で試す（クレジットカードやコミットメントは不要）か、デモをスケジュールして詳細情報を入手してください。