Man reading a case study titled Splashtop Remote Support Case Study with Midwest PROTECH

Why This MSP Replaced Their RMM with Splashtop リモートサポート

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

After using several expensive RMM ソフトウェア tools and リモートサポート products, Midwest PROTECH was able to replace them all with Splashtop リモートサポート. 以下のケーススタディを読んで、あなたもSplashtopでコストを削減し、ビジネスを拡大する方法を見つけてください！

MSPとしてRMMソフトウェアに過剰な支払いをしていませんか？

追加のリモートアクセスとリモートサポートツールを購読して、費用を増やしていますか？

もしそうなら、あなたは一人ではありません。

MSPが今日直面している最大の課題の1つは、エンドポイントをリモートで監視、管理、サポートするための費用対効果の高いソリューションを見つけることです。多くの場合、MSPは必要なツールを手に入れるために1つまたは複数の高価な製品に支払うことを余儀なくされています。これらの高コストの負担は、より多くのコンピュータを管理することがより多くのお金を支払うことを意味するため、MSPがスケールするのを難しくします。

それが、シンシナティ大都市圏に拠点を置くMSP、Midwest PROTECHが直面していた問題でした。

Midwest PROTECHは、完全なマネージドサービスとアドホック（ブレイク/フィックス）サービスをクライアントに提供しています。ほぼ1,000のエンドポイントを管理しているMidwest PROTECHは、顧客に質の高いサービスを提供するための強力なソリューションを必要としていました。

長年にわたりMidwest PROTECHは、SolarWinds MSP、Kaseya、GoToAssist、TeamViewerを含む複数のRMMおよびリモートサポートツールを使いこなしてきました。

Then, Midwest PROTECH switched Splashtop リモートサポート; the best-value solution for MSPs who want the top remote monitoring, management, and support features at a cost-effective price.

それ以来、Midwest PROTECHは上記の課題を克服し、ビジネスを成長させることができました。

このMidwest PROTECHケーススタディでは、Splashtop リモートサポートが提供するものと、それによって得られる利点について知ることができます。

  • 必要なツールと機能を1つの製品で手に入れ、ソフトウェアスタックを簡素化する

  • より迅速なサービス提供とコスト削減

  • 追加のクライアントをサポートできること

  • より良いキャッシュフローと低いエンドポイントごとの価格設定

  • クライアントにリモートアクセスを再販することで追加の収益を生み出す

Splashtop / MidwestPROTECH リモートサポート ケーススタディ

「Splashtop RMMソリューション（リモートサポート）は、本当に必要なコアを提供してくれます。イベントログアラート、CPU/メモリスロットリングアラート、インストール/アンインストールされたソフトウェアアラートなどの機能は、私たちにとって大きなものです。」

- Matthew Buechler, Midwest PROTECH

Splashtop リモートサポート は、他のリモートアクセス/サポート製品に代わるコスト効率が高く、パフォーマンスが高く、ユーザーフレンドリーな代替手段です。また、より高価で複雑なRMMツールの代わりとしても使用できます。Midwest PROTECHのケーススタディをチェックして、あなたのMSPがSplashtopを試すことでどのように利益を得られるかを確認してください。

Splashtop リモートサポートを無料で試す（クレジットカードやコミットメントは不要）か、デモをスケジュールして詳細情報を入手してください。

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
はじめに

