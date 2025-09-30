メインコンテンツへスキップ
Splashtop
IT manager utilizing a laptop and remote desktop software for MSP unmanaged device support

MSPs – Splashtopで管理されていないデバイスをリモートでサポート

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
RMMはMSPsにとって素晴らしいツールです。これにより、MSPsはすべての顧客のコンピュータを集中管理コンソールを通じて管理し、リモートでサポートを提供するために任意のコンピュータにリモートアクセスすることができます。

しかし、これの大きな制限は、特に個人およびモバイルデバイスが、MSPのRMMアカウント内で管理されていないことです。それでも、クライアントはしばしば、問題が発生したときにMSPがデバイスに迅速なサポートを提供できることを期待しています。

RMMアカウントにデバイスを追加するのは高くつくことがあります。さらに、多くのRMMツールはモバイルデバイスへのアクセスを許可していません。

管理されていないデバイスにリモートサポートを提供したいMSPにとって、最適なソリューションは何でしょうか？The answer is Splashtop リモートサポート.

MSPが管理されていないコンピュータやモバイルデバイスをリモートでサポートするためにSplashtopを使用すべき理由

最高の価値を持つリモートサポートソリューションを手に入れましょう

MSPが最も避けたいのは、特にRMMツールがすでに非常に高価であることを考えると、さらに大きな費用を追加することです。良いニュースは、Splashtopが最高の価値を持つリモートサポートソリューションであることです。実際、Splashtopは同様の製品と比較して50％以上の節約が可能で、年間で数百ドルから数千ドルの節約になります。

Splashtopの低コストが利益を最大化するのに役立つだけでなく、Splashtopはオンデマンドで無制限のデバイスをサポートできるため、ビジネスを簡単に拡大できます。Splashtop リモートサポートは同時接続ユーザーによってライセンスされています。 小規模なチームは、1人だけが同時に使用する必要がある場合、ライセンスを共有できます。

あらゆるデバイスにリモートでアクセスしてサポートできるようになります

Splashtopを使えば、助けが必要な瞬間にWindows、Mac、Android、iOSデバイスへのリモート接続を開始できます。最高の部分は、事前の設定が不要であることです。お客様がどのデバイスを持っていても、リモートでサポートできます。

(Windows、Mac、Androidデバイスをリモートで制御します。 iPhoneとiPadへのリモートアクセスは表示のみです)

高速でセキュアリモートアクセスに加えて、トップ機能を手に入れることができます

ドラッグ＆ドロップファイル転送、チャット、セッション録画、リモート再起動＆再接続、リモートウェイクオンLAN、カスタムブランディング、マルチモニターサポートなどの機能により、リモートアクセスセッションを通じてシームレスに作業し、迅速かつ簡単に仕事を完了できます。

SplashtopはHD品質とサウンドで高速な接続を提供します。さらに、Splashtopのセキュアなインフラストラクチャと複数のセキュリティ機能でデータが保護されていることを確信できます。

今すぐ無料でSplashtop リモートサポートを始めよう

今すぐSplashtopの無料トライアルを開始し、30万人以上の人々が今日Splashtopを使用している理由を自分で確認してください。

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
はじめに

