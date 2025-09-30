RMMはMSPsにとって素晴らしいツールです。これにより、MSPsはすべての顧客のコンピュータを集中管理コンソールを通じて管理し、リモートでサポートを提供するために任意のコンピュータにリモートアクセスすることができます。
しかし、これの大きな制限は、特に個人およびモバイルデバイスが、MSPのRMMアカウント内で管理されていないことです。それでも、クライアントはしばしば、問題が発生したときにMSPがデバイスに迅速なサポートを提供できることを期待しています。
RMMアカウントにデバイスを追加するのは高くつくことがあります。さらに、多くのRMMツールはモバイルデバイスへのアクセスを許可していません。
管理されていないデバイスにリモートサポートを提供したいMSPにとって、最適なソリューションは何でしょうか？The answer is Splashtop リモートサポート.
MSPが管理されていないコンピュータやモバイルデバイスをリモートでサポートするためにSplashtopを使用すべき理由
最高の価値を持つリモートサポートソリューションを手に入れましょう
MSPが最も避けたいのは、特にRMMツールがすでに非常に高価であることを考えると、さらに大きな費用を追加することです。良いニュースは、Splashtopが最高の価値を持つ��リモートサポートソリューションであることです。実際、Splashtopは同様の製品と比較して50％以上の節約が可能で、年間で数百ドルから数千ドルの節約になります。
Splashtopの低コストが利益を最大化するのに役立つだけでなく、Splashtopはオンデマンドで無制限のデバイスをサポートできるため、ビジネスを簡単に拡大できます。Splashtop リモートサポートは同時接続ユーザーによってライセンスされています。 小規模なチームは、1人だけが同時に使用する必要がある場合、ライセンスを共有できます。
あらゆるデバイスにリモートでアクセスしてサポートできるようになります
Splashtopを使えば、助けが必要な瞬間にWindows、Mac、Android、iOSデバイスへのリモート接続を開始できます。最高の部分は、事前の設定が不要であることです。お客様がどのデバイスを持っていても、リモートでサポートできます。
(Windows、Mac、Androidデバイスをリモートで制御します。 iPhoneとiPadへのリモートアクセスは表示のみです)
高速でセキュアリモートアクセスに加えて、トップ機能を手に入れることができます
ドラッグ＆ドロップファイル転送、チャット、セッション録画、リモート再起動＆再接続、リモートウェイクオンLAN、カスタムブランディング、マルチモニターサポートなどの機能により、リモートアクセスセッションを通じてシームレスに作業し、迅速かつ簡単に仕事を完了できます。
SplashtopはHD品質とサウンドで高速な接続を提供します。さらに、Splashtopのセキュアなインフラストラクチ��ャと複数のセキュリティ機能でデータが保護されていることを確信できます。
今すぐ無料でSplashtop リモートサポートを始めよう
今すぐSplashtopの無料トライアルを開始し、30万人以上の人々が今日Splashtopを使用している理由を自分で確認してください。