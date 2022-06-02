Splashtop、最速のリモートデスクトップソリューションがさらに高速化
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4K品質のストリーミングをサポートし、リモートビデオ編集、ゲーム開発、3Dデザイン、その他のCPU集約型アクティビティに対応
カリフォルニア州サンノゼ、2020年4月28日 – リモートアクセスとリモートサポートソリューションのリーダーであるSplashtop Inc.は、4K品質のストリーミングをサポートするためにリモートデスクトップソリューションを強化したことを発表しました。その結果、ビデオ編集者、ゲーム開発者、CAD/CAMユーザーなど、処理集約型の活動を行う人々は、職場の高性能ワークステーションに物理的にアクセスすることなく、在宅勤務がより容易になりました。
強化されたSplashtopの機能には、40フレーム毎秒（fps）でのマルチモニター4Kストリーミングや、低遅延でのiMac Pro Retina 5Kストリーミングが含まれます。最近のNTTドコモとの共同ベンチマークでは、Splashtopが4G/LTE環境で37fps、5G環境で60fpsを達成したことが確認されました。
「Splashtopのリモートアクセスパフォーマンスが次世代5Gネットワークで60fpsを超え、4Gネットワークの2倍のパフォーマンスを達成したことを報告できてとても嬉しいです。「私たちはSplashtopと緊密に協力し、Docomo 5G Open Innovation Cloudを通じて新しい可能性を想��像し、提供し続けています。」とNTT Docomoの企業ビジネス戦略部長であるMotodaka氏は述べました。
「メディア＆エンターテインメントや建築＆デザインなどの業界のお客様から、従業員の多くが在宅勤務をしているため、4Kビデオのリモート編集、ゲーム開発、CAD/CAMアプリケーションの作業が必要だという声をはっきりと聞いています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「この最新のSplashtopの強化は、これらの企業の新しい在宅勤務の高性能ビデオ編集と3Dデザインのニーズを満たし、私たちの顧客に最高のリモートデスクトップソリューションを提供し続けるリーダーシップを維持します。」
3Dデザイナー、建築家、ビデオ編集者、ゲーム開発者のための大幅に強化されたユーザーエクスペリエンス
Splashtopは常に、ビデオベースおよびゲームアプリケーション向けに高品質のリモートアクセス体験を提供することで知られています。例えば、Splashtopは2012年のCESでベストモバイルアプリを受賞し、NVIDIAもCESのプレスカンファレンスでSplashtopを紹介しました。しかし、ビデオの編集、ゲームのデザイン、複雑な3Dビジュアライゼーションの作成などの活動は、データストリーミングの技術的制約のためにリモートで行うのがはるかに難しいです。
Splashtopは、Intel、NVIDIA、AMDの最新のハードウェアアクセラレーションを活用するためにエンコードとデコードエンジンを最適化することで、新しい4Kストリーミングの突破口を達成しました。これにより、Splashtopはリモートアクセスのパフォーマンスを次のレベ�ルに引き上げ、CPU使用率を50％以上削減しました。これにより、ビデオ編集ソフトウェア、ゲーム開発エンジン、CAD/CAMアプリケーションなどの処理集約型アプリケーションのためのCPUヘッドルームが増えます。
Splashtopはクラウドおよびオンプレミスの設定を提供し、さまざまなレベルのセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たします。Multi-factor 認証、デバイス 認証、およびTLS/SSL暗号化がセキュアリモートアクセスのために組み込まれています。また、ADFS、Azure AD、JumpCloud、Oktaとの統合によるシングルサインオン（SSO）機能も利用可能で、ITチームとユーザーのパスワード管理を改善し簡素化します。
スタジオや多くのゲーム開発会社は、Splashtopを使用してリモートビデオ編集やゲーム開発を行い、建築および産業製造会社は、従業員が自宅から会社の3D CAD/CAMワークステーションにリモートでアクセスできるようにするためにSplashtopを使用しています。
Splashtop Business Plansでマルチモニター4K/5Kストリーミングを取得これらの新しいパフォーマンス機能は、Splashtop Business Access Pro、Splashtop リモートサポート、およびSplashtop On-Demand Supportで利用可能です。ユーザーは無料で試すことも、Windows/MacコンピュータやiOSまたはAndroidモバイルデバイスから作業用コンピュータに安全にアクセスするためのライセンスを購入することもできます。組織は、クラウドまたはオンプレミス設定のいずれかを使用するオプションがあります。
About Splashtop
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Incは、ビジネスプロフェッショナル、マネージドサービスプロバイダー（MSPs）、IT部門、ヘルプデスクに最高の価値と最高クラスのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供しています。さらに、Splashtopのコラボレーションサービスは、デバイス間での効果的な画面共有を可能にします。Splashtopは、VPN/RDP、VNC、RD Gateway、および他のリモートアクセスソフトウェアの人気のある代替手段です。世界中で3,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。