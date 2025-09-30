在宅勤務の魔神は瓶から出ました:さて、セキュリティをどのように追加しますか?
危機は優先順位を急速に変えるものです。COVID-19パンデミックが発生したとき、特定の場所で仕事をすることを期待していた企業は、突然、ほとんどまたはすべての従業員が在宅勤務できるように急いで対応しました。
以前は、企業が在宅勤務を許可することに対して持っていたかもしれない懸念—企業のセキュリティに関する恐れ、目の届かない従業員が怠けて生産性が低下するという懸念、関与する技術に関する実際的な疑念—は、パンデミック危機によって押しのけられました。
そして、在宅勤務のジーニーがボトルから飛び出しました... 興味深いことに、企業はそれをボトルに戻すことに熱心ではないかもしれません、たとえそれが可能であっても。
その理由はこちら ⬇
生産性は低下するどころか、多くの場合、以前よりも高くなっています。
高価なオンサイトリソースである高性能ワークステーションは、異なるタイムゾーンやシフトでアクセスする人々によって24時間365日活用できます。
現場の従業員が少ないことで、企業は施設コストを削減できます。
労働者は通勤時�間とコストを削減し、それが環境にも良い影響を与えます。
特にミレニアル世代の労働者を引き付け、維持することが容易になる可能性があります。彼らは在宅勤務によって享受できるより良いワークライフバランスを評価しています。
WFHセキュリティが置き去りにされましたか？
危機的状況下で在宅勤務戦略を急いで導入する際、多くの組織は重要なインフラとセキュリティの問題を優先する余裕がありませんでした。彼らはしばしば、仮想プライベートネットワーク（VPN）、Microsoft RDP（リモートデスクトッププロトコル）、または仮想ネットワークコンピューティング（VNC）に頼りましたが、これらは特に迅速に実装、設定、管理、スケーリングするのが難しく、時間がかかります。また、セキュリティとプライバシーの問題が完全に検証されていないさまざまなビデオ会議およびコラボレーションツールを採用しました。在宅勤務が新しい常態になる可能性がある今、リモートワークのインフラとツールを見直し、長期的に必要なパフォーマンスを確保する時が来ました。
最優先事項はセキュリティでなければなりません。
すでに、プライバシーとセキュリティに関する懸念から、Teslaを含む学校や企業がZoomビデオ会議の使用を禁止しています。VPNはセキュリティ機能を誇っていますが、実際にはVPNのセキュリティは会社が発行したデバイスやインフラストラクチャとソフトウェアの手動更新に依存しています。2020年3月、米国国土安全保障省（DHS）は警告しました：「VPNは24/7であるため、組織は最新のセキュリティアップデートとパッチで更新する可能性が低くなります。」
より簡単に言えば、VPNが従業員が在宅勤務を可能にする最良の方法であると仮定することは実際には間違っています。危険なほど間違っています。実際、従来のVPNはリモートデスクトップアクセスのために設計されておらず、最適化もされていませんでした。
代替案は何？
---> リモートアクセス用に特別に設計されたソリューション、特にリモートアクセスソリューションは、組織が必要とする強力なセキュリティを提供します。
ここで探すべきものはこちら ⬇
シングルサインオン（SSO）機能により、従業員のパスワードがコンプライアンスとセキュリティ要件を満たすことを保証します。
デバイス認証；ほとんどのVPNにはこの機能がありません
多要素認証
リモートユーザーが会社支給のデバイスを使用するのではなく、BYOD（自分のデバイスを持ち込む）をサポートしてセキュリティを確保します。
VPNベースのソリューションの痛みを伴うセットアップ、接続までの長い時間、しばしば遅いパフォーマンスとは対照的に、クリックして接続する機能
自動化されたインフラストラクチャとソフトウェアの更新、VPNで必要な手動更新に依存することは、セキュリティリスクを露呈するだけでなく、ダウンタイムや互換性の問題を引き起こします
高性能で低遅延のソリューションは、HDビデオのストリーミングをサポートし、ユーザーの生産性を向上させます。
数千人のユーザ�ーに対する迅速で簡単なスケーラビリティ
各リモートサイトでゲートウェイハードウェアを設定する必要はありません
ITがファイル転送とリモート印刷を制御する能力（つまり、それらを無効化または有効化する）
人間が読めるログ、セッション録画、簡単な監視と報告
Splashtopリモートアクセスとリモートサポート製品がこれらの基準をすべて満たし、さらに多くの機能を提供することを知っても驚かないでしょう。
現在のパンデミックを念頭に置いてSplashtopソリューションを設計したわけではありません。しかし、私たちは常にリモートアクセスのアプローチをあらゆる種類の課題に直面してもビジネスの継続性を維持するための重要なツールと見なしてきました。
COVID-19により、在宅勤務のジーニーは確実にボトルから出ています。私たちは、強力なSplashtop リモートアクセスソリューションが、この緊急事態を乗り越えるだけでなく、このパンデミック危機が過ぎ去った後も、在宅勤務を成功した組織のポジティブな一部にする方法についてもっと知っていただきたいと思います。
マーク・リー、
チーフエバンジェリスト、Splashtop Inc