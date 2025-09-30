メインコンテンツへスキップ
CentOS リモートデスクトップ - CentOS 7 & 8 のリモートアクセスとコントロール

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
CentOS 7 & CentOS 8で動作するLinuxコンピュータにリモートアクセス。どのコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスからでもアクセスでき、まるでリモートコンピュータの前にいるかのように感じられます。無料で試してみてください。

最近は、外出先や自宅で仕事をすることが増えています。しかし、オフィスにある特定のコンピュータや自宅に置き忘れたコンピュータにアクセスする必要がある時もあります。

リモートアクセスソフトウェアはこの問題を大部分解決しましたが、多くのソリューションはすべてのオペレーティングシステムをサポートしているわけではなく、Linuxが一般的な欠落項目です。では、Linux、特にCentOSディストリビューションで動作しているリモートマシンにどのようにアクセスできますか？

Splashtop リモートアクセスはCentOSへのリモートデスクトップアクセスをサポートしています。それは速く、簡単で、安全です。CentOS 7 & 8のマシンにほぼどのデバイスからでもリモートアクセスして制御でき、まるでリモートコンピュータの前に座っているかのように感じることができます。

Splashtop CentOS リモートデスクトップを無料でセットアップする方法:

  1. Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを始める（クレジットカードや契約は不要です）。

  2. リモートアクセスしたいCentOS 7またはCentOS 8コンピュータにLinux Streamerをインストールしてください。

  3. リモートしたいデバイスにSplashtop Business Appをインストールしてください。アプリは、どのWindows、Mac、iOS、またはAndroidデバイスにもインストールできます。

  4. それで終わりです！Splashtop Business Appを開き、アクセスしたいコンピュータをクリックして、CentOSシステムへのリモートデスクトップ接続を開始します。

接続されると、CentOSシステムをまるで目の前に座っているかのように完全にコントロールできます。リモートLinuxコンピュータにホストされている任意のファイルにアクセスし、任意のソフトウェアアプリケーションを実行できます。

SplashtopのLinux向けリモートデスクトップソフトウェアは現在、CentOS 7と8、およびUbuntu Desktop 16.04、18.04、20.04Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1などの他のLinuxディストリビューションをサポートしています。Fedora 29-31、およびRaspberry Pi 2以降などの他のLinuxディストリビューションをサポートしています。

CentOS用のリモートデスクトップを無料で始めましょう

トヨタ、AT&T、State Farm、UPS、ハーバードを含む20万以上の企業や政府機関が、リモートデスクトップのニーズにSplashtopを信頼しています。今日から無料トライアルを始めて、数分でCentOS リモートデスクトップをセットアップしましょう。

今すぐ始めましょう！
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始する
無料トライアル

LinuxへのリモートデスクトップもSplashtop リモートサポート（IT、ヘルプデスク、MSPs向け）で利用可能です。

