リモートサポート体験をレベルアップしたいですか？Splashtop Enterpriseの利点と、2022年に期待できる新機能について学びましょう。
2022年に向けて、別のCovid-19変異株が迫る中、オフィスでの仕事、対面会議、学校の開始日がますます遅れています。実際、Twitter、PwC、Salesforceを含む著名な企業は、完全にリモートに移行する決定を下しました。今日の世界では、セキュアで信頼性のあるリモートサポートとアクセスソリューションは単なる必要性であり、リモートまたはハイブリッド職場の利点がますます明らかになっています。
Splashtopでは、今日のトレンドに乗り、未来を計画するお手伝いをしたいと考えています。もちろん、信頼性のあるセキュアリモートアクセスとサポートソフトウェアの提供を含みますが、私たちは時事的なブログを書いたり、タイムリーなウェビナーを開催したり、製品の提供を更新したりもしています。
Splashtop Enterpriseでリモートサポート体験をレベルアップ
2021年12月9日、Splashtopは「Splashtop Enterpriseでリモートサポート体験をレベルアップ」と題したバーチャルランチ＆ラーニングを開催しました。バーチャルセミナーでは、Splashtopの製品専門家が572人のITプロフェッショナル（IT管理者からディレクター、CEO、CTOまで）に対してSplashtop Enterpriseの主な利点を説明しました。
会話の中で、Splashtopのプロダクトマーケティングディレクター、Nityasha Wadalkarは、ITチームが今日の課題を克服するのに役立つSplashtop Enterpriseの4つの主要な利点を共有しました。
シングルサインオン統合でアカウントを安全に管理し、認証を集中化します。
サービスデスク機能には、サポートキューや技術者管理が含まれており、ITサポートチームが技術者の効率を向上させ、迅速な対応と解決率を提供することができます。
リモートエンドポイント管理とモニタリング機能。
リモートサポートとエンドユーザーアクセスのためにライセンスを組み合わせて使用する能力。
もし見逃した場合でも、私たちがカバーしています。このブログでは、イベントからの重要なポイント、業界のトレンドと課題、Splashtop Enterpriseの利点、そして今年の計画についてハイライトします。
業界のトレンドと課題
2021年の重要な教訓の1つは、柔軟な働き方は単なるトレンドではなく、ここに留まるということです。 Gartnerによると、75%のリモート/ハイブリッドワーカーが柔軟な働き方への期待が高まったと述べています。Gartnerはまた、リモートワーカーが1人あたり最大4台のデバイスを使用することを発見し、適切に管理されていない場合、セキュリティの抜け穴を生む可能性があります。ITチームは、物理オフィスとリモートワーカーの両方をサポートするための適切なツールが必要です。
多くの企業がVPNとRDPをリモートソリューシ�ョンとして採用していますが、これによりネットワークの脆弱性が生じ、サイバー攻撃が増加しています。 2021年初頭だけで、RDPを標的としたブルートフォース攻撃が3億7750万件以上ありました、とKasperskyのレポートによると。賢明なリーダーは、より脆弱な技術（VPNとRDP）から、より安全な次世代のリモートアクセスとサポートに移行しています。
柔軟なチームがセキュリティと生産性を維持するためには、信頼性が高く、統合が良好で、使いやすいリモートアクセスとサポートソフトウェアが必要です。IDG Communications Inc.による調査では、65%の企業が管理の容易さ、使いやすさ、スケーラビリティのためにリモートワークツールを積極的に統合しています。
Splashtop Enterpriseの利点
Splashtop Enterpriseは、オールインワンのリモートアクセスとサポートソリューションです。これは、従業員がどこからでも働けるようにし、ITチームがコンピュータをリモートでサポートおよび管理できるエンタープライズクラスのソリューションです。
Splashtop Enterpriseの主な機能のいくつかは次のとおりです：
有人アクセス & 無人アクセス:
エンドユーザーリモートアクセス
サービスデスクサポート機能
エンドポイント管理と監視機能
シングルサインオンとITSM�システムとの統合
柔軟なライセンス
さらに詳しく分解してみましょう。Splashtop Enterpriseの主な利点は何ですか？
セキュアな作業環境
パンデミック中にリモート/フレキシブルワークに移行した際、多くの企業が準備ができておらず、その結果ランサムウェア攻撃を受けました。
多くの企業がVPNとリモートデスクトッププロトコル（RDP）を使用してリモートで作業を行うようになりました。残念ながら、これによりサイバー犯罪者が弱いパスワードセキュリティとVPNの脆弱性を悪用し、ランサムウェアを注入し、重要なデータや個人情報を盗むことになりました。2021年にはVPNとRDPの攻撃が過去最高に達しました。
これらの攻撃を受けて、Splashtopはお客様にさらにセキュアリモートアクセスとサポートを提供するために取り組んでいます。どのようにしてこれを行っているのか？次のような機能を備えています：
2段階認証 (2段階認証)
グループベースの管理
きめ細かなアクセス機能制御(ファイル転送、コピー貼り付けなどの制限機能)
Splashtop Web管理コンソールから、Bitdefenderによって強化されたSplashtop Antivirusを設定および管理するオプション
セキュリティページを訪れて、Splashtopのセキュアリモートアクセスソフトウェアについて詳細はこちら。
高パフォーマンス リモートアクセス
Splashtop Enterpriseは、チームが生産性に影響を与えることなく、どのデバイスからでも仕事用コンピュータにアク��セスできるようにします。HD品質、リアルタイムでの高速接続、複数の同時セッション。生産性を向上させながら優れたユーザー体験を提供する機能とUIを備えた、柔軟な労働力にとって不可欠なツールです。
Splashtop リモートアクセスを使用すると、次のことができます：
USBデバイス（スマートカードリーダー、セキュリティキー、スタイラス/HIDデバイス、またはプリンター）をローカルコンピュータからリモートコンピュータにリダイレクトします。
ローカルマイクを通じて入力をリモートコンピュータにマイク入力として送信します（Windowsのみ）。
マルチモニターシステムからの複数のリモート画面を同時に表示し、マルチトゥワンおよびマルチトゥマルチを含みます。Mac用のマルチモニターも！
リモートアクセスセッションを記録します。
コンピュータ間でファイルをドラッグアンドドロップすることで、ファイルをすばやく転送します。リモートセッションを開始する必要さえありません！
ハイブリッドワークプレイスをサポートするためにITチームが必要とするツール
Splashtopは、多くの内部IT部門、マネージドサービスプロバイダー（MSP）、ヘルプデスクおよびサービスデスクチームにとって重要なツールです。私たちは、お客様のニーズが常に変化していることを理解し、お客様のフィードバックをもとに製品を継続的に強化しています。エンドユーザーと技術者により良い体験を提供するために、Splashtopは過去1年間で大幅な製品強化を行い、リモートサポート�のワークフローを改善しました。
Splashtopの新しいサービスデスク機能で得られるものは次のとおりです:
サポートキュー
改善された、より速い接続プロセス
技術者管理、コラボレーション、エスカレーション機能
これらの新機能は、ビジネスに迅速な対応と解決時間を提供し、最小限の混乱をもたらします。
ツールの統合 - IT技術者が管理しやすくスケールしやすいオールインワン
ITリーダーは、ワークフローを簡素化し、運用を合理化し、購入の頭痛を減らす方法として、環境内でより少ない統合ツールを使用したいと考えています。私たちはそれを完全に理解しています。実際、統合と簡素化がSplashtop Enterpriseの成功の主な要因です。
Enterpriseを使用すると、物理環境と仮想環境の両方を管理するための1つのツールが必要になります。これにより、ハイブリッドワークに最適なツールとなります。Enterpriseのリモートサポート機能により、ITサポート担当者は、技術支援が必要なリモートユーザーに対して無人アクセスと有人サポートの両方を提供できます。Adding to the simplicity, the 有人サポート feature allows IT help desks to securely provide ‘live’ support in real-time to any デバイス – even if that デバイス is not company-owned.
2022年にSplashtopから何を期待できますか？
ランチ＆ラーニングウェビナーは、2022年に予定されている内容を見て締めくくられました。Splashtop ConnectorとSOS ARのベータテストの機会とともに、Splashtopの顧客は次のことを楽しみにしています:
デスクトップアイコンを介したユーザー発信のサポートリクエスト
技術者の能力向上 - バックグラウンドトラブルシューティング、セッションへの別の技術者の招待、リモートセッションのスケジュール設定
より良いチーム管理 - IP制限、技術者とヘルプデスクの統計、エンドユーザー調査
APIとSEIMログ、チャットプラットフォーム（TeamsやSlackなど）との統合が増加しました