ITシステムモニタリングは、ITチームがネットワークセキュリティを管理するための最も重要な方法の一つです。これにより、彼らはエンドポイント、ネットワーク、アプリケーションなどの明確なビューを手に入れ、問題が発生した際にエージェントが特定して対処することができます。
しかし、多くの企業はITシステムモニタリングの重要性を見逃しており、ITチームに必要なサポートとツールを提供していません。そのため、ITシステムモニタリングの利点、課題、およびベストプラクティスを探求し、Splashtop AEMがどのようにしてエンドポイントに前例のない可視性を提供するかを見てみましょう。
ITシステム監視とは？
ITシステムモニタリングは、サーバー、ネットワーク、エンドポイント、データベース、アプリを含む組織のITインフラをトラッキングおよび管理するプロセスです。適切なITシステムモニタリングは、サーバーの稼働時間、ネットワークの健康状態、ソフトウェアのパフォーマンスなどの主要な指標を追跡し、すべてがスムーズに動作していることを確認します。
ITシステムのモニタリングにより、ITエージェントは問題が発生する前に早期に検出し対処できるようになります。これにより、高いパフォーマンスを維持し、IT環境を安全に保ち、ネットワークを潜在的な脅威や脆弱性�から保護することができます。
システムモニタリングはビジネスにとってなぜ重要なのでしょうか？
ITシステムモニタリングは、サイバーセキュリティと生産性の維持において重要な側面です。適切なシステムモニタリングを活用すれば、ダウンタイムを減らし、パフォーマンスを向上させ、システムを安全に保つことができますが、これは単なる始まりにすぎません。
ITシステム監視の利点には次のものがあります:
パフォーマンスの最適化: 定期的に指標とパフォーマンスを分析することで、ネットワークに貴重な洞察をもたらし、改善点を特定することができます。
セキュリティ: システムモニタリングは不審な行動やパターンを迅速に特定するのに役立ちます。これにより、ITチームはそれらに積極的に対処し、タイムリーなセキュリティパッチやアップデートを確保することができます。
積極的なメンテナンス: ITシステムモニタリングは、潜在的な問題をエスカレートする前に特定し、ITチームが問題を修復して被害を防ぐことができます。
コンプライアンスの向上: 適切なセキュリティと分析はITコンプライアンスの重要な部分であり、ITシステム監視はすべてのエンドポイントとネットワークを保護、監視し、最新の状態に保つことによって、これらの規制上のニーズを満たすのに役立ちます。
ITシステムで何をモニタリン�グすべきか？
ITシステムモニタリングは重要な作業である一方で、やや漠然としている部分もあります。ITシステムのさまざまな要素と側面が監視されるべきであり、どこから始めるかを知ることが重要です。
追跡すべき重要なデータには以下が含まれます：
ログデータ、IT環境全体でログファイルに書き込まれるデータを含みます。
アセットデータ、CPU使用率や各アセットで実行されるプロセスとアプリケーションを含みます。
ネットワークデータ、帯域幅、ネットワーク接続の詳細、ルーティングの動作を含みます。
接続、インフラストラクチャへの接続とそこからの接続の両方を含みます。
インフラストラクチャには、ディスク遅延、ログインしているユーザー数、電力使用量、メモリデータが含まれます。
アプリケーションの指標、時間、エラー率、リソース使用量など。
これらのデータソースの各々は、多様なメトリクスと情報を含んでいますが、それらを追跡することは、アプリケーションおよびサービスレベルの両方でIT資産がどのように機能しているかを理解するために重要です。
ITシステムモニタリングの6つの主要フェーズ
ITシステムモニタリングは、システムの信頼性とパフォーマンスを確保するために重要な複数のステップから成るプロセスです。これらのステップは次の通りです:
計画：最初に、目標と優先順位を設定し、何をモ��ニタリングするかを決定し、指標を確立する計画を立てる必要があります。これには、サービスの健康モデル、定義されたイベントタイプ、イベント検出の基準、各イベントの優先順位、応答が含まれるべきです。
検出: 検出とログ記録は監視プロセスの最初のステップです。これは、IT監視システムが設定された閾値を超えた時にユーザーに警告し、エージェントが潜在的な問題に対処できるようにするところです。
フィルタリング: 潜在的な懸念事項が検出されると、IT監視システムはソース、レベル、時間などの基準に基づいてフィルタリングし、他のアラートからのパターンをチェックして問題があるかどうかを判断します。
分類: イベントが検出されフィルタリングされた後、タイプや優先度などの設定基準に従って分類され、ITチームが適切に対応できるようにします。
レスポンス: イベントを特定して分類したら、ITエージェントは適切に対応する必要があります。問題がある場合、IT監視システムと問題のイベントによっては、これが自動化されたプロセスになることも、エージェントが手動で問題に対応する必要があることもあります。
レビュー: すべてが終わった後は、イベントとそのITシステムへの影響をレビューすることが重要です。定期的にITシステムモニタリング計画とソリューションを見直し監視することで、被害を最小限に抑え、将来のイベントへの対応力を向上させ、すべてをより安全に保つことができます。
ITシステムモニタリングの一般的なハードル
ITシステムモニタリングは重要ですが、それが引き起こす可能性のある課題もしっかりと把握しておくことが重要です。ITモニタリングシステムを導入する際には、以下のような一般的な障害を考慮に入れてください:
1. 限られたリソース
ITシステムモニタリングは、ITリソースに負担をかけ、スタッフを圧迫する可能性があります。モニタリングツールは多量のデータを収集でき、それを適切に分析するには時間とリソースが必要なため、リソースが限られている小規模な組織はモニタリングシステムを完全に活用するのに苦労するかもしれません。
2. 多様なエンドポイント環境
リモート/ハイブリッドワークの増加、BYODポリシー、そしてInternet of Thingsデバイスの登場により、従業員はこれまでにないほど多様なデバイスとエンドポイントを使用しています。ITチームは、多様なエンドポイントを監視および管理するのに苦労することが多いですが、従業員が使用するすべてのエンドポイントに接続しサポートできるITモニタリングソフトウェアを見つけることが重要です。デバイスを除外すると、ネットワークセキュリティに大きな盲点を作ってしまう可能性があります。
3. 監視ツールの統合
モニタリングツールは通常、カスタム設定や複雑な統合が必要で、正しく機能させるためのものです。これにより、ITシステムモニタリングの設定は時間とリソースがかかるだけでなく、レガシーシステムや古いインフラとの互換性の問題も発生する可能性があります。組�織は、デバイス、アプリケーション、オペレーティングシステムがすべて最新で、選択したモニタリングソリューションと適切に統合できることを確認するべきです。
4. スケーリング
ビジネスの成長に合わせてモニタリングソリューションを使用することが重要です。新しいユーザーやエンドポイントを追加する際に、追加のデバイスを問題なく追加できるようにするべきです。成長に合わせて簡単に対応できるスケーラブルなソリューションを見つけましょう。
5. アラートが多すぎる
ITシステムモニタリングソリューションは膨大なデータを迅速に分析でき、それがアラートの過多、偽陽性や低優先度の懸念を引き起こすことがあります。これは逆効果でITチームを圧倒する可能性がありますが、アラートルールを設定し、AIと機械学習を利用した機能を備えたソリューションを使用することで、ノイズを整理し重要な問題を特定するのに役立ちます。
ITシステムモニタリングの最適化: ベストプラクティス
ITシステム監視ソリューションを最大限に活用したい場合は、いくつかの重要なベストプラクティスを実践できます。これらのポイントを念頭に置くことで、ITチームがシステムを効果的に管理し、ネットワーク全体のエンドポイントをシームレスに監視するのに役立ちます：
1. アラートの管理
低優先度の潜在的な問題についてすべてのアラートを受け取ると、ITチームがすぐに圧倒されてしまいます。代わりに、高優先度の通知を受け取るようにアラートを設定し、最重要課題を迅速に管理し圧倒されないように�します。また、アラートに閾値とエスカレーションパスを設定して、見逃されることなく、適切なタイミングで適切なエージェントに届くようにすることができます。
2. セキュリティコンプライアンスを確保する
サイバーセキュリティとITコンプライアンスは、ビジネスのあらゆる側面において不可欠であり、ITシステムモニタリングは潜在的な脅威を早期に特定する強力なセキュリティツールです。ITシステムモニタリングを使用してセキュリティコンプライアンスを確保することで、セキュリティ要件を満たしていることを示し、GDPRやHIPAAコンプライアンスのような基準に準拠できます。
3. 手順を確立する
ITチームは、ITモニタリングシステムの動作、機能、責任を理解するべきです。手順を確立する明確な文書を用意することで、ITエージェント全員がモニタリング戦略、ツール、手順を理解し、効果的かつ効率的に作業できるよう支援します。
4. 定期的なパフォーマンスレビューの実施
定期的なパフォーマンスレビューは、トレンド、問題、成長の余地を特定するのに役立ちます。CPUとメモリ使用量、トラフィック、応答時間などのメトリックを監視して、作業が必要な領域を特定し、モニタリングプロセスの改善に集中してください。
ITシステムモニタリングの未来: 注目すべき主要なトレンド
ITシステムモニタリングは強力なツールであり、技術の進化に伴いさらに良くなっています。最近の開発により、モニタリングソリューションがより正確で効率的かつ強力になり、ITチーム��がノイズを打破し、最優先事項に対応できるようになりました。
ITシステムモニタリングにおける最大のトレンドのひとつは、AIと機械学習技術の成長です。これにより、ITモニタリングシステムは大量のデータを迅速に分析し、パターンや疑わしい行動を特定、高優先度の問題を明らかにし、対応を自動化できます。これにより、多くの時間を要するプロセスが自動化され、ITチームに明確で実行可能な洞察を提供します。
結果として、AIおよびML技術は、効率性の向上、コスト削減、分析の改善を実現し、複雑なIT環境でも同様です。これらのツールは、低優先度のアラートや誤検知をエージェントがすべてソートしなくても、ITエージェントと一緒に使用され、アラートに効率的に対応し、問題を解決するために使用できます。
さらに、ITモニタリングソリューションはより包括的になり、単一のコンソールで複数のエンドポイント、アプリケーション、オペレーティングシステムを網羅します。これにより、組織のIT環境の統一されたビューが提供され、ITチームが全体像と問題やアラートのより詳細な分析を得ることができます。その結果、ITエージェントは複雑でリモートな環境でも、単一の場所からエンドポイントとネットワークを効率的に保護できます。
Splashtop AEMでITシステムモニタリングを変革しましょう
適切なツールがなければ、ITシステムの監視はITリソースを消耗させ、ITスタッフを圧倒する課題となります。幸いにも、ネットワークとインフラストラクチャの全体像を提供するために設計されたソリューションがありま��す、それにはSplashtop AEM （Autonomous Endpoint Management）が含まれます。
Splashtop AEMは、ネットワーク全体のエンドポイント、任意のオペレーティングシステム上のリモートデバイスを含むリモートモニタリングと管理を提供します。Splashtop AEMを使用すると、IT運用を合理化し、タスクを自動化し、単一のコンソールからエンドポイントを保護して準拠を維持することができます。
Splashtop AEMは、ITチームがシングルペインのダッシュボードから複数のエンドポイントを管理できるようにし、セキュリティの健康状態を監視し、コンプライアンスを維持し、資産を追跡します。AIを活用したCVEインサイトにより、Splashtop AEMはリスクと脆弱性を迅速に特定し、スマートアクションを通じてプロアクティブなアラートと自動化された修正を提供します。
さらに、Splashtop AEMのダッシュボードインサイトでは、エンドポイントの健康状態、パッチのステータス、コンプライアンスをモニタリングでき、インベントリレポートはシステム、ハードウェア、ソフトウェアの全体像を提供します。
なぜSplashtop AEMがITシステムモニタリングのための決定的なソリューションなのか
ITシステム監視は、セキュリティ、コンプライアンス、効率性を維持するために不可欠ですが、適切に実装されなければなりません。これは何をモニタリングするか、ベストプラクティスに従うこと、そしてSplashtop AEMのようにビジネスニーズをすべて満たすソリューションを使うことを意味します。
ITチームはチケットやリクエストでしばしばオーバーロードしますが、必ずしもそうである必要はありません。大多数のIT問題は、適切なツールを使用することで、従業員がチケットを提出する前に対処および防止することができます。Splashtop AEMは、ITチームがエンドポイントを監視し、積極的に問題に対処し、作業負荷を減少させるのに必要なツールと技術を提供します。これには以下が含まれます：
問題が発生する前に自動的に問題を解決するアラートと修復。
エンドポイント全体でのリアルタイムモニタリング。
OS、サードパーティ、およびカスタムアプリの自動パッチ適用。
AIを駆使したCVEベースの脆弱性インサイト。
ネットワーク全体で実施できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
ハードウェアとソフトウェアのインベントリ追跡と管理。
タスクマネージャーやデバイスマネージャーのようなツールにユーザーを中断せずにアクセスするためのバックグラウンドアクション。
始める準備はできましたか？Splashtop AEMを無料でトライアル体験できます：