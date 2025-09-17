IT監査は、資産データ、パッチ記録、コンプライアンスレポートが複数のシステムに分散していると圧倒されることがあります。リアルタイムの可視性がないと、チームは遅延、罰金、監査の失敗のリスクにさらされます。
このガイドでは、報告と監視を統合することで監査準備 を簡素化する方法と、Splashtop AEMがITチームのコンプライアンス達成を支援する方法を紹介します。
IT監査準備が難しい理由
IT監査は、セキュリティとITコンプライアンスを確保するために不可欠ですが、困難かつ正直言って非常に苛立たしいこともあります。スプレッドシートや分断されたツールなどの複数の情報源を整理し、分散型またはハイブリッド環境全体でコンプライアンスを証明する必要があると、それは困難になります。
その上、監査人からのコンプライアンス基準を満たすための期待が高まり、パッチステータスレポートを正確に受け取ることが難しいと、監査は疲れるストレスフルな体験になり得ます。
しかし、IT監査準備を容易にする方法があります。これらのIT監査のベストプラクティスに従い、Splashtop AEMのようなソリューションを使用することで、準備プロセスを簡素化し、効率的な監査を確保できます。
監査に�備えるための5つのベストプラクティス
まず、IT監査準備のベストプラクティスを探っていきましょう。監査の準備を直前に行うのは失敗の元ですが、前もって必要なものがどこにあるのかを把握するステップを踏んでおけば、いつでも監査に臨む準備が整います。
1. アセットとソフトウェアのインベントリを集中化しましょう
資産やインベントリの明確な記録を維持することは、監査に備えるための最良の方法の1つです。デバイス、オペレーティングシステム、インストールされたアプリケーションの単一の更新された記録を維持することで、分断されたソースやスプレッドシートを検索する代わりに、監査の準備をする際の明確で信頼できる情報源を提供します。
例えば、Splashtop AEMにはリアルタイムのデバイスとソフトウェアインベントリが含まれています。新しいデバイスやアプリケーションが追加されると自動的に更新され、すべてのエンドポイントとそのアプリの最新のリストを持つことができます。
2. パッチのステータスをリアルタイムで追跡する
エンドポイントとアプリケーションを完全にパッチ化し更新することは、ITコンプライアンスの重要な部分であり、監査の際にチェックされます。パッチが最新で正しくインストールされていることを確認するために、監査が来るときだけでなく、リアルタイムでパッチのステータスを監視することができます。
Splashtop AEMのようなソリューションは、リアルタイムのパッチステータス監視を提供し、どのデバイスとアプリケーションが完全にパッチされてい�るか、どれがパッチを必要としているか、そしてどのパッチがインストールに失敗したかを示します。これにより、すべてのデバイスが適切にパッチされていることを確認し、もしパッチが失敗した場合、その理由を特定して再試行するのが簡単になります。
3. コンプライアンスフレームワークのためのレポートを自動化する
レポートは監査の重要な部分ですが、集めるのに時間がかかる場合があります。しかし、コンプライアンス準備をサポートするエクスポート可能なレポートを事前にスケジュールしておくことで、時間を節約し効率を改善できます。これにより、ISO、SOC 2、HIPAA complianceといったフレームワークの整合を図ることができます。これにより、セキュリティ、パッチ更新、その他の監査に必要な重要情報の適切な記録を保持できます。
Splashtop AEMのようなソリューションを使用すると、監査データをエクスポートして関連情報をまとめて管理し、手動準備にかかる時間を節約できます。これにより、監査準備はより効率的で正確になり、一般的なフラストレーションの原因が減少します。
4. より安全な展開のためのリングベースの設定を活用する
新しいパッチを設定する際には、常に失敗や予期せぬ問題が発生する可能性があります。ステージングロールアウトを使用することで、問題がないか監視しながら少しずつ成長するエンドポイントのリングにパッチを展開することで、これらの問題をテストできます。これにより、監査前にパッチが失敗するリスクを軽減し、適切なサイバー��セキュリティを維持します。
例えば、Splashtop AEMを使えば、制御されたロールアウト計画でパッチを設定できます。これにより、各設定を監視しながらデバイスを最新の状態に保ち、監査人にITコンプライアンス要件を満たしていることを明示する明確な記録を残せます。
5. 修正努力を文書化
監査を受ける際には、セキュリティ基準を維持している証拠が必要です。ここにはパッチ適用も含まれます。システムが最新であることを証明するだけでなく、不完全な更新の改善措置の証拠や脆弱なシステムを保護することにも焦点を当てるべきです。
Splashtop AEMのようなソリューションを使用すれば、問題のあるパッチに対処するために自動ログとロールバックオプションで全ての修正努力を追跡可能です。パッチのエラーや脆弱性を修正するために行った是正措置の明確な例を提示し、監査をより完全に、そして少ないストレスで行うことができます。
Splashtop AEMが監査準備を簡単にする方法
監査に備えたい場合は、ネットワークやエンドポイントをサポートし、セキュリティ管理を容易にし、すべてのデバイスと更新を記録できるソリューションが必要です。Splashtop AEM（自律エンドポイント管理）がそのソリューションです。
Splashtop AEMはエンドポイントを最新かつコンプライアントな状態に保ち、IT運用を合理化し定型業務を自動化します。OSやサードパーティのパッチ管理により、ITエージェントが各デバイスを手動で更新する必要なく、各エンドポイントが適切に更新されるこ�とを保証します。また、CVEの知見によりCVSSスコアリングやCISA KEVデータを使用して脆弱性を優先順位付けします。
Splashtop AEMには次も含まれます：
自動レポート: デバイスの健康状態、パッチステータス、コンプライアンスを即座に監視、保存、エクスポートし、常に監査の準備ができています。
CVEインサイト: CVSSとCISA KEVデータを使用して脆弱性に優先順位をつけていたことを証明します。
クロスプラットフォーム対応: ポリシーベースの自動化でWindows、MacOS、サードパーティアプリをパッチし、タイムリーなアップデートを確保します。
統合ダッシュボード: すべてのアセット、パッチ、およびコンプライアンスデータに簡単にアクセスできます。
監査準備は、異なるソースからすべてをかき集める最後の手段ではなくなります。Splashtop AEMによって、リアルタイムの可視性、自動化、実用的なレポートを得ることができ、いつでも監査の準備が整います。ITチームの時間を節約し、ストレスを軽減し、コンプライアンスを確保するとともに、エンドポイントを未曾有の容易さで管理および保護します。
