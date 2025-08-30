ISTEは年間で最も重要な教育イベントの一つであり、SplashtopはISTE 2017でMirroring360 Proをデモすることに興奮しています。
教室でのデバイス画面ミラーリングと画面共有を体験
Splashtopは、エキスポホールの右奥の四分の一にあるブース#3157に出展します
Splashtopのブースに立ち寄って、Mirroring360 Proを使用して学生のエンゲージメントを高める方法を学びましょう：
iPad、Androidタブレット、スマートフォン、Chromebookの画面を教室でプロジェクションに使用しているコンピュータにミラーリングします
教室の四隅から教え、タブレットから授業をコントロールする
生徒がクラスで自分の作品を簡単に共有できるようにして、彼らを引き込む
学生が自分のデバイスであなたのコンピュータ画面を見て、授業に沿って進めることでアクセシビリティを向上させます。
教室でMirroring360 Proを無料で利用したいですか？
ISTE 2017でのみ、私たちのブースを訪れて、在庫がある限り無料のMirroring360 Proの1年間のライセンスを取得する方法をご覧いただけます。イベントで連絡先情報を提供し、いくつかの簡単な質問に答えるだけです。
Mirroring360は世界中の何万もの教室や学校で使用されており、多くの教師や教育者は口コミでそれを知ります。ISTE 2017のユーザーが無料ライセンスを受け取ることを願っており、彼らの素晴らしい体験を学校や地区、オンラインで他の人と共有してくれること��を期待しています。
Mirroring 360 Pro - 画面ミラーリングと画面共有 from Splashtop Inc
ISTEについて
ISTE 2017は、教育者がテストした戦略と学習と教育を変革するための特別なリソースの目的地です。また、エドテックの最も輝かしい頭脳とつながり、年間を通じてネットワークを構築する場所でもあります。下の画像をクリックして、詳細はこちらをご覧ください。
