分散型の労働力により、ITインベントリ管理はこれまで以上に複雑になっています。ハードウェア、ソフトウェア、構成に関する正確でリアルタイムの可視性がなければ、コンプライアンスリスク、コストの増加、セキュリティの脆弱性に直面します。古い資産リストは、リソースの無駄、忘れられたデバイス、脆弱で未パッチのデバイスからのセキュリティリスクを引き起こす可能性があります。
これの結果は、1台または2台のデバイスを超えて影響を及ぼす可能性があります。それはビジネスのネットワークを危険にさらし、会社がITコンプライアンス要件を満たせなくなる原因となり、さらに悪化する可能性があります。
それを念頭に置いて、インベントリ管理、リモートおよび分散型労働力でのインベントリ管理のベストプラクティス、そしてSplashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）がリモートおよびハイブリッドチームのインベントリ管理をどのように簡素化するかを検討する時が来ました。
分散型ワークフォースにおけるインベントリ管理のベストプラクティス
インベントリ管理の重要性を考えると、インベントリを適切に管理するためのヒントやコツを知っておくことは役立ちます。ここにインベントリ管理のベストプラクティスを�いくつか紹介します：
1. デバイスとソフトウェアの追跡を集中化する
異なるツールを使用してデバイスやソフトウェアを追跡すると、各リストを管理するのに時間がかかります。分断されたスプレッドシートや接続されていないツールは、追跡しているすべてのものを見失いやすく、検索するのが面倒です。
代わりに、すべてのエンドポイントとソフトウェアをカバーする集中型ソリューションに投資しましょう。例えば、Splashtop AEMには、すべてのエンドポイントをカバーするリアルタイムのインベントリダッシュボードが含まれており、必要な情報を一箇所にまとめておくことができます。
2. 資産の発見と更新を自動化する
資産やエンドポイントを手動で入力するのは時間がかかり、人的エラーが発生しやすいです。資産を定期的に監査するのではなく、ネットワークを継続的にスキャンしてエンドポイントを追跡するソリューションを使用する方がはるかに効率的です。
例えば、Splashtop AEMは新しいデバイスが接続されるたびにインベントリデータを自動的に更新します。これにより、インベントリが常に正確であることを保証し、手動の監査やログに費やす管理時間を削減します。
3. 資産をタグとグループで整理
単にすべての資産をリストアップするだけでは不十分で、それらを整理することも同様に重要です。タグを使用し、資産を部門、地域、役割などの論理的なグループに分類することをお勧めします。そこから、グループごとにポリシーやフィルターを適用することもでき、エンドポイントの特定と優先順位付けを容�易にすることで、パッチ適用と修正を簡素化し改善できます。
4. インベントリをセキュリティアクションにリンク
資産とエンドポイントの適切なインベントリがあれば、管理が大幅に簡単になります。資産データをパッチ管理や設定管理ソフトウェアに接続することで、リモートデバイスを簡単にサポートし、異なるエンドポイントにパッチやポリシーを配信できます。
Splashtop AEMは、複数のエンドポイントを一箇所から管理するために使用できます。これにより、ユーザーは更新を設定し、設定を強制し、さらにはリスクのあるまたは疑わしいソフトウェアをインベントリビューからアンインストールすることができ、管理を簡素化します。
5. リソースの引退と再利用
インベントリ管理は、所有している資産を確認するだけでなく、忘れていたり、もはや必要でないものを特定するのにも役立ちます。適切なインベントリ管理は、未使用のライセンス、古いハードウェア、またはアイドル状態のデバイスを特定し、それらを活用するか削除することができます。
これは不要な資産を排除することでコストを削減し、脆弱性を生む可能性のある古いエンドポイントを削除することでサイバーセキュリティの姿勢を改善します。
Splashtop AEMの実際の使用例
インベントリ報告だけでなく、資産管理を提供し、エンドポイントのサポート、更新、保護を支援する強力なソリューションをお求めなら、Splashtop AEMには必要なものがすべて揃っています。
Splashtop AEMは、リモート環境でもエンドポイント全体のタスクを監視、管理、合理化するのを簡単にします。これにより、インベントリデータにリンクされた自動更新を通じて、オペレーティングシステムやサードパーティソフトウェアのパッチを自動的に検出してプッシュしたり、エンドポイント全体にポリシーをカスタマイズして適用したりできます。
Splashtop AEMが脆弱または誤設定されたエンドポイントを検出した場合、スマートアクションを通じて自動修正をプッシュし、ポリシーベースの修復を提供できます。さらに、Splashtop AEMはリアルタイムのCVEデータを使用して脅威を特定し優先順位を付けるため、潜在的な問題に迅速に対応できます。
これらすべてが統一された集中ダッシュボードから行え、資産への完全な可視性とどこからでもエンドポイントをサポートする力を提供します。
より良いインベントリ管理の始め方
Splashtop AEMは、分散型労働力のための強力で効率的、かつユーザーフレンドリーなインベントリ管理を提供します。複数のオフィス、リモート従業員、またはBYOD労働力全体でエンドポイントを管理する必要がある場合でも、Splashtop AEMは各デバイスをサポートするためのツールを提供し、詳細なインベントリ報告とプロアクティブなアラートを完備しています。
Splashtop AEMは簡単に設定および展開でき、数分でエンドポイントを接続できます。別の資産管理ツールは必要なく、すべてを単一のダッシュボードからサポートします。Splashtop AEMは、ITチーム��にエンドポイントを監視し、問題をプロアクティブに対処し、作業負荷を軽減するためのツールと技術を提供します。
OS、サードパーティ、およびカスタムアプリの自動パッチ適用。
AIを活用したCVEベースの脆弱性インサイト。
カスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
すべてのエンドポイントにわたるハードウェアとソフトウェアのインベントリ追跡
問題になる前に自動的に解決するアラートと修復。
