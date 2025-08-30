メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Educator demonstrating Mirroring360 device screen mirroring solution to a group of students

Mirroring360 Proの紹介

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

今週、SplashtopはMirroring360 Proを発表しました。この新しいリリースにとても興奮しています。Mirroring360 Proは、人気のあるMirroring360デバイス画面ミラーリングソリューションに画面共有を追加し、年間サブスクリプションとして利用可能です。

Mirroring360のウェブサイトの新しいページをチェックしてください

  • Mirroring360 Pro - 新しいProエディションのページ

  • Mirroring360 Pricing - Mirroring360エディションの価格と機能を比較して購入

  • Mirroring360 Downloads - コンピュータ用のMirroring360レシーバーソフトウェアのダウンロードへのクイックアクセスとストリーマーアプリのリンク

  • Chromebook Screen Mirroring - ChromebookまたはChromeブラウザからWindowsまたはMac PCで実行されているMirroring360レシーバーソフトウェアに画面をミラーリングする方法を説明します

Mirroring360 Proのメール発表を読む:

Mirroring360 Pro - 画面ミラーリング + 画面共有の紹介

デバイスをコンピュータにミラーリング + 画面を共有

みんなが話題にしているデバイススクリーンミラーリングソリューションが、新しいスクリーン共有機能でさらに良くなりました！会議の参加者や学生がプロジェクションスクリーンを見るのが難しい場合や、リモートで画面を表示する必要がある場合、Mirroring360 Proを使用すると、ほぼすべてのデバイスから簡単にコンピュータ画面を表示できます。

（ここで言及された期間限定オファーは2017年に期限切れ）

Mirroring360 Proには、タブレット画面、スマートフォン画面、またはコンピュータ画面をコンピュータにミラーリングするためのMirroring360 Standardのすべてが含まれています。さらに：

  • 最大40人のルーム内またはリモート参加者がWindowsコンピュータの画面を表示できます。

  • 視聴者はすぐに参加し、任意のコンピュータ、Chromebookタブレット、または電話からWebブラウザとシンプルなリンクで表示できます。ダウンロードやインストールは不要！

  • 必要なときに電話、メール、オンラインでのプレミアムサポート

Mirroring360 interface showing options to mirror to this screen from iPhone/iPad/Mac, Chromebook/PC, and Android

更新されたユーザーインターフェースは、デバイスをコンピュータにミラーリングするために必要な情報を提供します

Splashtop interface for sharing a screen, allowing up to 40 participants to view

更新されたユーザーインターフェースは、デバイスをコンピュータにミラーリングするために必要な情報を提供します

今すぐイントロダクトリープライスで購入するか、7日間無料で試してみてください

今すぐ購入 | 無料トライアル (Windows)

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

大規模な設定についてはSplashtop Salesにお問い合わせください。Mirroring360 Proは現在Windowsで利用可能です。Mirroring360 Standard（画面共有なし）はWindowsとMacで利用可能です。

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

Splashtop Business Access featured as App of the Day on DownloadAstro
お知らせ

Splashtop Business – リモートデスクトップアプリ - Named “App Of the Day”

詳細はこちら
2024
お知らせ

2024年の振り返り：リモートアクセス、エンドポイント管理＆サポートの更新

詳細はこちら
A smiling person working on a computer.
お知らせ

Splashtopの最新情報: 2025年上半期の主要な製品強化

詳細はこちら
A laptop with the screen displaying analytics charts
Meet the Team

Splashtopでのデータ駆動型イノベーション: CROの成功へのロードマップ

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。