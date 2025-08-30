今週、SplashtopはMirroring360 Proを発表しました。この新しいリリースにとても興奮しています。Mirroring360 Proは、人気のあるMirroring360デバイス画面ミラーリングソリューションに画面共有を追加し、年間サブスクリプションとして利用可能です。
Mirroring360 Proのメール発表を読む:
Mirroring360 Pro - 画面ミラーリング + 画面共有の紹介
デバイスをコンピュータにミラーリング + 画面を共有
みんなが話題にしているデバイススクリーンミラーリングソリューションが、新しいスクリーン共有機能でさらに良くなりました！会議の参加�者や学生がプロジェクションスクリーンを見るのが難しい場合や、リモートで画面を表示する必要がある場合、Mirroring360 Proを使用すると、ほぼすべてのデバイスから簡単にコンピュータ画面を表示できます。
Mirroring360 Proには、タブレット画面、スマートフォン画面、またはコンピュータ画面をコンピュータにミラーリングするためのMirroring360 Standardのすべてが含まれています。さらに：
最大40人のルーム内またはリモート参加者がWindowsコンピュータの画面を表示できます。
視聴者はすぐに参加し、任意のコンピュータ、Chromebookタブレット、または電話からWebブラウザとシンプルなリンクで表示できます。ダウンロードやインストールは不要！
必要なときに電話、メール、オンラインでのプレミアムサポート
更新されたユーザーインターフェースは、デバイスをコンピュータにミラーリングするために必要な情報を提供します
今すぐイントロダクトリープライスで購入するか、7日間無料で試してみてください
大規模な設定についてはSplashtop Salesにお問い合わせください。Mirroring360 Proは現在Windowsで利用可能です。Mirroring360 Standard（画面共有なし）はWindowsとMacで利用可能です。