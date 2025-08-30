リモートワーク、ITサポート、バーチャルコラボレーションにおいて、効果的に画面を共有する方法を知ることは重要です。クライアントに製品デモを案内したり、同僚の技術的な問題を解決したり、プレゼンテーションを行ったりする際に、画面共有は全員が同じページにいることを保証します。
ほとんどのビデオ会議やメッセージングプラットフォームが基本的な画面共有を提供する一方で、Splashtopのようなリモートアクセスソフトウェアはそれを一歩進めます。リモートアクセスを使うと、単に画面を見せるだけでなく、デバイスに直接接続し、高性能な画面共有とオプションのリモートコントロール、マルチモニターサポート、企業レベルのセキュリティを実現します。
このガイドでは、Splashtopのリモートアクセスツールを使用して画面を共有する方法を説明します。これには、My Desktopの共有、Splashtop SOS、Mirroring360が含まれます。また、ベストプラクティス、一般的な課題、画面共有セッションを最大限に活用する方法についても説明します。
画面共有の必須要件
特にプロフェッショナルやサポートのシナリオで画面を成功裏に共有するには、基本的なアプリ以上のものが必要です。Splashtopのようなリモートアクセスソリューションを通じた画面共有には、高品�質で安全かつ信頼性の高いパフォーマンスを確保するためのいくつかの重要なコンポーネントが必要です。
これが必要です：
A Stable Internet Connection: 画面共有は帯域幅を多く消費します。強力で安定した接続は、画面がリアルタイムで遅延やピクセル化なしに明確に表示され、スムーズに更新されることを保証します。
クロスプラットフォームのリモートアクセスツール: ブラウザベースの画面共有ツールとは異なり、SplashtopのようなリモートアクセスプラットフォームはWindows、Mac、iOS、Androidなどで動作します。これは、異なるオペレーティングシステムのユーザーをサポートする際に特に重要です。
エンタープライズグレードのセキュリティ: 画面共有はしばしば機密情報や専有情報を含みます。強力な暗号化、認証制御、SOC 2、GDPR、HIPAAなどのセキュリティ基準に準拠したプラットフォームを選択してください。Splashtopはこれらすべての要件を満たしています。
一部のチームチャットアプリは「画面を共有」することができますが、ビジネスに不可欠なユースケースに必要なパフォーマンス、コントロール、セキュリティが欠けていることがよくあります。サポート、リモートアクセス、または企業コラボレーションのために画面を共有したい場合、Splashtopのようなソリューションがその仕事に最適です。
画面共有のステップバイステップガイド
Splashtopは、ニーズに応じて画面を共有するための複数の方法を提供します。プレゼンテーションを行う場合、リモー�トユーザーをサポートする場合、またはグループに画面を放送する場合。以下は、Splashtopのツールを使用して画面を共有するためのステップバイステップの手順です:
オプション1：My Desktopの共有
Splashtopの“My Desktopの共有”機能を使えば、Windowsの画面をセキュアなWebリンクを通じて配信できます。これは、他の人に画面を見せるのに最適で、コントロールを与えることなく行えます。
使い方：
WindowsコンピュータでSplashtop Businessアプリを開きます。
ファイル→My Desktopの共有をクリックします。
画面を放送するには、ビデオアイコンをクリックしてください。
共有可能なウェブリンクをコピーするには、リンクアイコンをクリックします。
画面を表示する必要がある人にリンクを送信してください—インストール不要でブラウザで視聴できます。
注: これは表示のみの機能であり、オーディオやリモートコントロールは共有されません。現在、Windowsでのみ利用可能です。
Option 2: Splashtop リモートサポート
Splashtop リモートサポートは、ITサポートエージェントがエンドユーザーのデバイスに接続することを可能にします。オペレーティングシステムによっては、このセッションで画面の表示のみが可能な場合や、完全なリモートコントロールが可能な場合があります。
使い方：
エンドユーザーにSplashtop SOSアプリをデバイスにインストールして開いてもらいます。
エ�ンドユーザーはSOSアプリから9桁のセッションコードを生成します。
あなたの側で、Splashtop Businessアプリを開いてコードを入力してください。
接続されると、デバイスと許可に応じて画面を表示または制御できます。
注: iOSデバイスはAppleの制限により、画面表示のみをサポートしています（操作は不可）。
オプション3: Mirroring360によるマルチデバイス画面共有
グループにプレゼンテーションをする必要がありますか？Mirroring360 Proを使用すると、ブラウザだけで最大40台のデバイスに画面をワイヤレスでミラーリングできます。
使い方：
ホストデバイス（MacまたはWindows）にMirroring360アプリをインストールします。
Chromebook、Android、またはPCを使用して画面をキャストする場合は、Mirroring360 Sender拡張機能をインストールします。
画面のブロードキャストを開始します。
ユニークな閲覧URLをオーディエンスと共有すれば、彼らは何もインストールせずに任意のウェブブラウザから参加できます。
効果的な画面共有のベストプラクティス
画面共有の方法を学ぶのは簡単ですが、画面共有を完全に最適化するために従うべきベストプラクティスがいくつかあります。これらのヒントは、共同作業、プレゼンテーションの共有、リモートサポートを受ける際に、画面共有を最大限に活用するのに役立ちます：
事前準備: 画面を共有するときに、実際に共有したいものを見つけるために何十ものページやタブをめくる必要があるのは避けたいことです。タブを整理し、画面を事前に整理することで、スムーズで効率的な画面共有を確保できます。
プライバシーを管理する: この場合、プライバシーは2つの意味を持ちます。まず、画面に他の人に見せたくないものがないことを確認することを意味します。第二に、Splashtopのような安全な画面共有機能を備えたソリューションを使用することを意味し、望ましくない視聴者が忍び込む可能性を排除します。
Communicate Effectively: 他の人があなたの画面を見ているからといって、あなたが考えていることを知っているわけではありません。注釈を使用して、視聴者が注意を払うべき点を画面上で示し、彼らが見ているものとその意味を明確に伝えましょう。画面共有の有無にかかわらず、明確なコミュニケーションは常に重要です。
高品質のオーディオとビデオを使用する: 画面が見やすく、声が聞き取りやすいことを望むでしょう。Splashtopのような高品質のオーディオとビデオを備えたソリューションを使用することで、視聴者は画面をはっきりと見て、あなたの言っていることを理解することができます。
画面共有の一般的な課題を克服する方法は？
画面共有は、準備が整っていない場合にはいくつかの問題や困難に直面することがあります。幸いなことに、ほとんどの一般的な問題は少しの準備で迅速に対処できます。一般的な画面共有の課題には以下が含まれます。
Lag: ラグは最も一般的な画面共有の問題の1つで、画面のビデオフィードが画面上の変化に追いつかないことがあります。これは、画面共有機能を備えた強力なプラットフォームを使用し、帯域幅を消費するバックグラウンドタスクを削減し、良好なインターネット接続を使用することで対処できます。
接続の問題: 良好なインターネット接続がないと、画面共有が途切れたり低解像度になったり、警告なしに切断されることがあります。どこで働いているか、どのデバイスを使用しているかに関わらず、関係者全員が強力なネットワーク接続を持っていることを確認することが重要です。
プライバシーの懸念: 人々が画面を共有するとき、通常は表示されるものを編集することができません。これにより、機密情報、専有情報、または個人情報が共有される可能性があり、安全なプラットフォームがない場合、その情報が漏洩したり盗まれたりする可能性があります。これが、企業がすべての関連基準と規制に準拠できる高レベルのセキュリティを備えたソリューションを使用する必要がある理由です。
Splashtopで安全で簡単な画面共有を手に入れましょう
基本的なチャットアプリや無料のビデオ会議サイトは基本的な画面共有を提供できますが、ビジネスには十分に高度でも安全でもありません。ITサポート、リモートワーク、プレゼンテーションのために強力で安全かつ高品質な画面共有を望むなら、Splashtopのようなソリューションが必要です。
Splashtopはそのポートフォリオ全体で画面共有機能を備えており、ユーザーやITエージェントが接続されたデバイスを明確かつ簡単に表示できるようにします。
リモートで作業している場合、SplashtopのMy Desktopの共有機能は、他のエンドユーザーとコンピュータ画面を簡単に共有する方法を提供します。これは、潜在的なクライアントに製品をデモンストレーションしたり、新しい従業員をトレーニングしたり、同僚とプロジェクトを共有してコラボレーションするなど、幅広いユースケースにとって非常に貴重なツールです。Splashtopの高精細ビデオ品質は、どのデバイスを使用していても、共有する画面がクリスタルクリアに表示されることを保証します。
ITエージェントはSplashtop SOSを使用して、エンドユーザーのデバイスをリモートで表示またはアクセスし、どこで働いていても専門的なサポートを提供することができます。Remote screen sharing は、ユーザーがITサポートエージェントに画面上の内容を正確に見せることを可能にし、エージェントがトラブルシューティングをガイドしたり、デバイスにアクセスして直接対応したりすることができます。
SplashtopのMirroring360は、デバイスの画面をワイヤレスでミラーリングしたり、複数のデバイスに放送したりすることができます。これにより、会議、プレゼンテーション、講義のための画面共有が迅速かつ簡単になります。
どのオプションを選んでも、Splashtopの高いsecurity�レベルは、デバイスとデータが安全であることを保証します。Splashtopは、SOC 2、ISO/IEC 27001、CCPAなど、幅広い業界および政府の基準と規制を満たしています。アカウントは、multi-factor 認証、ブランクスクリーン、画面の自動ロック、侵入防止防御メカニズムなどの高度なセキュリティ機能で安全に保たれ、安心して接続し、共有できます。
Splashtopを自分で体験する準備はできましたか？無料トライアルで今日から始められます: