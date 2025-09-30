リモート画面共有とは何ですか？
リモート画面共有は、2人のコンピュータユーザーが別々の場所で互いのコンピュータ画面を共同でアクセスまたは表示できるソフトウェアまたはブラウザベースのアプリケーションです。画面共有はデスクトップ共有やリモートコンピュータ共有とも呼ばれます。
さまざまな種類の画面共有
Zoomのようなビデオコミュニケーションソフトウェアが豊富にある中で、画面共有は特に重要な区別を持つ2つの意味を持つようになりました。
ビデオ会議の画面共有：この画面共有は、ZoomやMicrosoft Teamsのようなプラットフォームでのビデオ会議中にのみ有効です。主にプレゼンテーションやウェビナーに使用されます。
リモート画面共有：この画面共有はソフトウェアまたはブラウザベースであり、ビデオ会議を必要としません。ITチームが顧客や従業員をサポートしたり、リアルタイムのデモを行ったりするために利用されます。
リモート画面共有のITユースケース
ITが問題を解決するためにリモート画面共有を必要とするシナリオはいくつかあります：
一般的な修正のウォークスルーを実行する
エンドユーザーが十分に詳細を説明できない問題を特定する
法律や規制により、許可されていないユーザーからの直接的なコンピュータアクセスは許可されていません
リモートアクセスが必要な時と画面共有が必要な時
すべての問題が画面共有だけで解決できるわけではありません。ユーザーが自分で問題を解決できない場合、IT担当者がリモートでコンピュータにアクセスして手動でトラブルシューティングを行う必要があるかもしれません。
Splashtopを使えば、必要に応じて画面共有から直接アクセスの提供に簡単にエスカレートできます。よりリモートで柔軟な作業環境へのシフトを考えると、ITチームが両方の機能を持つことが重要になっています。
Splashtopソリューション
Splashtopは、リモートスクリーン共有機能を備えた複数のリモートアクセス、リモートデスクトップ、およびリモートサポートソリューションを提供します。
今日からSplashtopの無料トライアルを始めましょう。