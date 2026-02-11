なぜパッチのバックログが増え続けるのか
インストール待ちのパッチのバックログがありますか？もしそうなら、それほど気にしないでください。こうしたことは、よく管理されたITチームでも起こりえます。アプリケーションやオペレーティングシステムの大量のパッチ、管理すべき多くのリモートエンドポイント、限られた自動化ツールの間で、パッチが積み重なりやすいです。
これに対する解決策は、単にITスタッフを増やすことではありません。これはすぐに高額になるだけでなく、バックログの実際の原因に対処することができません。その代わりに、ITチームは自動化、可視性、優先順位付けを活用して、システマチックにパッチの未処理を減らすべきです。
それを念頭に置いて、パッチバックログがどのように増加するか、そしてSplashtop AEMのようなツールを使用して、自動化、可視性を活用しITチームがそれらにどのように対処できるかを探りましょう。
現代の環境におけるパッチの遅延の原因
パッチのバックログを解消する前に、その原因を理解する必要があります。バックログが蓄積する原因には、いくつかの要因があります。
1. パッチが多すぎて、時間が足りない
パッチの膨大な数は無視できない��。OSやアプリケーションの更新が絶えず行われるとき、特に複数のサードパーティアプリケーションがパッチを必要とする場合、それらはすぐにたまってしまうことがあります。そのため、アップデートの優先順位を決め、スケジュールを組むことが重要です。
2. 手動および半自動プロセス
パッチ適用は、ボタンを押してパッチをインストールするだけではありません。手動および半自動のパッチ適用プロセスには承認、スクリプト、および時折発生するパッチエラーの修正が必要であり、これらがプロセスを遅らせ、バックログが増加する原因となります。
3. リモートおよびオフラインデバイス
デバイスはオンラインで接続されている必要があります。エンドポイントがオフラインのままになったり、ほとんどチェックインしなかったりすると、アップデートが遅れ、オンラインに戻ったときにインストールすべきパッチのバックログがさらに大きくなります。
4. すべてのパッチを同等に扱う
一部のパッチは他のものより重要です。例えば、重大な脆弱性の修正を含むパッチは、軽微なパフォーマンスの更新を含むパッチよりも優先されるべきですが、パッチを優先順位付けするための適切なツールがないと、すべてが同等に重要であるかのように扱われてしまうことがあります。この優先順位の欠如は、重要な更新がすぐにインストールされるのではなく、バックログに積み上げられる原因となります。
なぜスタッフを増やすことが問題の解決にはならないのか
誰かが尋ね�るかもしれません: パッチが滞っているのが問題であるならば、なぜ企業はITエージェントを雇ってそれらの設定に集中させないのでしょうか？
追加のITエージェントが役立つ場合もありますが、これでは問題の原因を解決できず、新たな困難をもたらすことさえあります。含まれるのは次のようなものです:
新しい採用者のオンボードには時間がかかるため、新しいエージェントが訓練されてスピードに追いつくと、バックログは増え続けます。
パッチボリュームは人員より速くスケールするため、需要に追いつけるだけのエージェントを雇うのはほぼ不可能です。
手動プロセスは依然としてスループットを制限しているため、スタッフの数に関わらず、設定は依然として遅延します。
スタッフの状況が安定するとバックログが戻り、このサイクルが再び始まります。
実際にパッチのバックログを減らすものは何か
では、人員配置が解決策でないなら、何が解決策なのでしょうか？パッチのバックログを減らすには多くの方法があり、いずれも蓄積の原因をターゲットにしています。
パッチのバックログを減らす方法には以下のものがあります：
手動での承認サイクルなしで実行される自動化により、各パッチを手動でチェックして承認する必要がなくなります。
イベントドリブンのパッチ実行により、デバイスは利用可能な更新を受け取れるときやポリシー条件を満たしたときに即座に更新を受け取れます。長いチェックイン間隔を待つ必要はありません。
リスクと露出に基づいた明確な優先順位付けにより、最も重要なパッチが最初に適用されます。
パッチが適用されたもの、保留中のもの、失敗しているものを可視化し、それによりITチームが適切な実行を保証し、失敗したインストールを対応できるようにします。
プロセスをスリム化し効率的に保つため、ツールと手渡しが少なくて済むようにします。
Splashtop AEMがパッチバックログを解消する方法
デバイスを最新の状態に保ち、パッチのバックログを解消したい場合は、エンドポイント全体に効率的に優先順位をつけてパッチを展開するパッチ管理ソリューションが必要です。それでは、Splashtop AEM (自律エンドポイント管理)に話を進めましょう。これは、知的な自動化と自動パッチ管理により、IT業務を合理化できます。
Splashtop AEMは、新しいパッチを自動的に検出し、定義されたポリシーに基づいて優先順位を付け、条件が満たされたときにエンドポイント全体に設定します。これにより提供されるもの：
1. スケジュールされたサイクルではなくリアルタイムパッチ適用
デバイスがパッチ適用のサイクルを依存しているとき、長期間新しい更新をインストールしない場合や、オフラインのときにパッチサイクルを逃す可能性があります。Splashtop AEMはリアルタイムのパッチ実行をサポートしており、エンドポイントが使用可能になり、ポリシー条件が満たされるとすぐにパッチを適用できるため、固定された�スケジュールウィンドウを待つ必要がありません。
2. ポリシーベースの自動化を大規模に展開
優先順位の欠如は重要でないパッチを優先して重要なパッチの遅れにつながることがありますが、Splashtop AEMを使えば、優先順位のルールを自分で設定できます。Splashtop AEMは、エンドポイント全体に自動的にパッチを設定するだけでなく、優先順位ルールに従って毎回最も重要なパッチが最初に適用されることを保証します。
3. サードパーティアプリケーションの適用範囲
多くのパッチソリューションは、オペレーティングシステムにのみ焦点を当てており、アプリケーションを置き去りにして、重要な更新なしにしています。これにより、アプリや他のサードパーティソフトウェアが必要とする更新を自動的に受け取れないため、パッチの遅延が発生します。Splashtop AEMは、このギャップを埋めるために、サポートされているWindowsとMacOSアプリケーション全体で、OSの更新とサードパーティアプリケーションのパッチ適用の両方をサポートします。
4. 中央集約された可視性とレポーティング
レポートと可視性の欠如により、パッチが適切にインストールされていることを確認するのが困難になることがあります。Splashtop AEMは、エンドポイント全体のパッチ状態の中央集中的な可視性を提供し、監査準備とコンプライアンス証拠要件をサポートするレポート機能も備えています。パッチのインストールに失敗した場合、ITエージェントはそれを確認して再インストールできます。
ステップ・バイ・ステップ: 適切な方法でパッチのバックログを減らす
パッチのバックログを減らすのは、苦労したり、追加のスタッフを必要とするものではありません。パッチをより適切に管理し、バックログを減らしたい場合は、簡単なステップでそれを達成できます。
現在のパッチのバックログを監査し、重大度によって分類することで、更新の優先順位をつけることができます。
Splashtop AEMでポリシーを設定し、ニーズと規制に応じて、重要でリスクの高い更新を優先的に管理します。
リモートエンドポイントのリアルタイムパッチ実行を有効にし、デバイスがオンラインになりポリシーの要件を満たしたときにすぐに更新が設定されるようにします。
そこから、進捗をモニターし、パッチが適切に設定されていることを確認し、必要に応じて例外に対処できます。バックログを確認して傾向を特定し、必要に応じてポリシーを改善することもお勧めします。これにより、エンドポイント間でシームレスかつ自動化されたパッチの設定を保証し、バックログを効率的に処理します。
パッチのバックログが戻らないようにする
バックログの削減は方程式の一部に過ぎません；残りはそれが再び増加しないようにすることです。Splashtop AEMの自動パッチ管理は、ITチームがパッチをより一貫して適用し、バックログが戻るリスクを減らすのに役立ちます。
Splashtop AEMは、パッチの�バックログが増えるのを防ぎます:
継続的な優先順位付け
複数のパッチを設定する場合、最も重要なものを最初に展開することが重要です。Splashtop AEMは、CVEベースのインサイトと深刻度データを使用してパッチの優先順位を決定し、露出ウィンドウを短縮し、継続的なコンプライアンス活動をサポートします。
例外ベースの管理
自動化が失敗することがあり、その時は人間が介入する必要があります。Splashtop AEMを使用すると、エージェントは必要なときに直接その例外を管理できるため、すべてのパッチを手動で管理および承認する必要がありません。そうすることで、エージェントはパッチが適切に設定され、例外が対処されることを確認でき、エージェントがすべての更新を手動で管理する必要がなくなります。
継続的な可視性
視界が悪くなると、バックログが増える可能性があります。Splashtop AEMは、エンドポイント全体のパッチステータスとキューに対する可視性を提供し、ITチームがバックログとパッチを監視および管理できるようにします。バックログが増え始めたら、エージェントはそれを確認し、更新を開始することができるだけでなく、失敗したパッチや更新が必要な個別のデバイスを特定することもできます。
セキュリティとコンプライアンスのメリット
パッチ管理とパッチの遅延を減らすための作業があることを考えると、それが努力に値するかどうか疑問に思う人もいるかもしれません。しかし、パッチの遵守を維持し、バックログを低く保つことは、サイバーセキュリティとITコンプライアンスに多くの利点があります。
高リスクの脆弱性の迅速な対処: Splashtop AEMの自動パッチ管理は、重要なパッチがバックログで待たされることなく迅速に適用されるのを助け、より速い対応時間を実現します。
露出時間の短縮: 脆弱性が速やかにパッチ適用されれば、それだけデバイスが露出する時間が減少します。自動パッチ管理はパッチ設定を加速することで露出ウィンドウを短縮し、組織がより強力なセキュリティ体制を維持し、コンプライアンス証拠を生成するのを助けます。
監査の準備の改善: セキュリティとITのコンプライアンスのために監査を受ける際に、確認される項目の一つがパッチの状態です。Splashtop AEMの自動パッチ管理は、エンドポイントを常に最新の状態に保ち、突然の監査時でもコンプライアンスを示すことができるようにします。
ITチームの運用ストレスを減らす: 常に更新を確認し、パッチを承認し、デバイス全体に手動でインストールすることは、ITチームにとって大きなストレスと時間の無駄の原因となります。Splashtop AEMのパッチ自動化により、エージェントの負担が減り、より重要なタスクに集中できるようになり、ストレスの原因が取り除かれます。
避けるべき一般的なミス
パッチの積み残しを減らすことは重要ですが、急いで進めたり、計画なしに取り組むと災害を招きます。バックログを管理したいときは、いくつかの一般的なミスに�注意する必要があります。
よくある間違いには以下があります：
バックログを手動でクリアしようとすることは、優先順位付けや自動化、効率性に欠ける時間のかかるプロセスです。
優先順位を付けずに自動化することは、重要なパッチが見落とされ、マイナーで非必須なパッチが最初にインストールされる結果を招きます。
サードパーティソフトウェアのアップデートを無視することは、デバイスを脆弱にします。 サードパーティアプリケーションは一般的な攻撃ベクトルであり、しばしば独自の重要なセキュリティパッチを持っています。
長いチェックイン間隔に依存すること は、デバイスが未パッチのままになるための長期間の脆弱性や、チェックインがやってきたときに大きなバックログが発生することにつながります。
成果ではなく努力を測定することは、間違った指標に焦点を当てており、パッチが適切かつ迅速にインストールされるかどうかではなく、努力と結果の相関を仮定しています。
バックログが少なく、セキュリティが向上
パッチのバックログはスタッフの問題ではなく、むしろ使用しているシステムの問題です。遅いパッチ確認サイクルや手動パッチに頼っていると、バックログがたまる一方で、新しいパッチに追いつくためのスピードに欠けてしまいます。
ITチームは、自動化、可視化、リアルタイムでの実行を必要としており、パッチのバックログを根本的に削減します。適切な��パッチ管理ソフトウェアがあれば、追加のITエージェントを雇うことなく、リモート環境全体にパッチを検出、承認、優先順位付け、設定するのは簡単です。
Splashtop AEM は、パッチの管理を迅速かつ効率的に行うことができ、手作業を最小限に抑えることができます。これにより、IT チームはエンドポイントを保護し、追加の人手を必要とせずにバックログを減らすことができます。ITチームにエンドポイントを監視し、問題を事前に対処し、業務負担を軽減するためのツールと技術を提供します。これには以下が含まれます。
OS、サードパーティ、およびカスタムアプリの自動パッチ適用。
AIを活用したCVEベースの脆弱性インサイト。
ネットワーク全体で適用できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
すべてのエンドポイントにわたるハードウェアとソフトウェアのインベントリ追跡と管理。
問題が発生する前に自動的に解決するためのアラートと修正。
タスクマネージャーやデバイスマネージャーのようなツールにアクセスするためのバックグラウンドアクションで、ユーザーを中断させません。
新しいスタッフを増やさずに、パッチのバックログを減らす準備はできていますか？無料トライアルでSplashtop AEMを自分で体験してみてください。