サードパーティソフトウェアが主要なターゲットである理由
攻撃者がシステムやネットワークの脆弱性を探すとき、サードパーティのソフトウェアはよく最初に狙われる場所です。ほとんどの成功した攻撃は、複雑なゼロデイ攻撃や高度なコードハッキングに頼る必要がありません。代わりに、一般的なサードパーティソフトウェアの既知の脆弱性を標的にすることができます。
ブラウザやコラボレーションツール、ドキュメントリーダーなどの一般的なアプリケーションは攻撃者によって頻繁に狙われ、侵入経路として利用されるため、これらを最新の状態に保ち、セキュリティを確保することは、他のセキュリティアップデートと同様に重要です。しかし、多くのパッチツールは、オペレーティングシステムやデバイスにしか集中せず、これらのアプリケーションを脆弱なままにしています。
それを踏まえて、攻撃者がどのように未修正のサードパーティソフトウェアを悪用し、ITチームがどのようにして彼らがダメージを与える前に阻止できるかを探ってみましょう。そこから、攻撃者が脆弱性を武器化するのが早いか、パッチが適用されるのが早いかの競争になります。
サードパーティソフトウェアとしてカウントされるものは何ですか
この文脈では、OS以外のソフトウェアをサードパーティのソフトウェアまたはアプリケーションと呼びます。プログラムやアプリケーションには、あまりにも一般的で「サードパーティ」とも思われていないものが含まれます。特殊なツールも確かに該当することがありますが、攻撃者が主に狙う対象ではありません。
一般的なサードパーティソフトウェアのターゲットには以下が含まれます：
ブラウザーとブラウザーコンポーネント、例えばChrome、Firefox、そしてSafari。
Slack、Confluenceなどのコラボレーションおよび会議ツール。
PDFリーダーやドキュメントビューア、PreviewやAdobe Acrobatを含む。
圧縮ツールおよびファイルユーティリティ、例えばWinZipやWinRAR。
開発者ランタイムとフレームワーク、Java、.NET、Node.jsを含む。
メディアプレーヤーとプラグイン、例えばiTunes、Windows Media Player、そしてVLC.
なぜ攻撃者はサードパーティソフトウェアを好むのか
では、なぜこれらのサードパーティアプリケーションがそんなに魅力的なターゲットになるのでしょうか？それらが一般的な攻撃ベクターとなる要因には、いくつかの理由があります。
1. 広範なインストール
これらのサードパーティアプリケーションは、組織内のほぼすべてのエンドポイント、および複数の企業にインストールされています。攻撃者がソフトウェアの脆弱性を悪用すると、複数の組織にまたがって大量の�デバイスにアクセスすることができ、たくさんの簡単なターゲットを提供することになります。
2. パッチ採用の遅れ
サードパーティ製ソフトウェアの更新は、特にOSパッチと比較すると、しばしば遅れたり無視されたりします。企業はゼロデイ脆弱性へのパッチを迅速に適用することがありますが、より小規模なパッチの更新はしばしば延期され、攻撃者がソフトウェアの脆弱性を悪用し攻撃するための時間と機会を与えることになります。
3. 一貫しない所有権
あなたの会社でサードパーティパッチを担当しているのは誰か知っていますか？それはユーザーですか？ITチームですか？パッチポリシーは存在しますか？多くの組織にとって、サードパーティーパッチの担当者が不明であるため、アプリケーションが長期間未修正のままになることがあります。
攻撃者が修正されていないサードパーティソフトウェアを悪用する方法
一度攻撃者が未パッチのサードパーティアプリケーションを見つけると、さまざまな方法で攻撃し、悪用することができます。ソフトウェアや脆弱性によって方法や詳細は異なりますが、企業、セキュリティチーム、従業員が知っておくべき一般的な方法があります。
1. 既知の脆弱性を悪用する
共通の脆弱性と露出 (CVE) が特定されると、サイバー攻撃者もセキュリティチームと同じくらい速くその情報を知ることができます。そこから、パッチ設定と攻撃の競争が始まりますが、多くの場合、修正が利用できないのではなく、パッチが遅れるために攻��撃者が成功します。
2. フィッシングと悪意のあるファイル配送
フィッシングや悪意のあるファイルは一般的な攻撃です。感染したメールの添付ファイルやリンクを従業員に送信し、無頓着な従業員がそれを1つ開いてしまうだけで、攻撃者がネットワーク全体にアクセスして侵害する足掛かりを築くことができます。従業員はフィッシングを防ぐ方法を知っている必要があり、これらの攻撃を回避して報告するためにサイバーセキュリティのベストプラクティスについて訓練される必要があります。
3. ドライブバイダウンロードと侵害されたウェブサイト
古いブラウザやプラグインは、侵害されたウェブサイトからの静かな攻撃に対してデバイスを脆弱にする可能性があります。これらのケースでは、悪意のあるソフトウェアが従業員のデバイスに知らされることなくインストールされ、攻撃者に侵入の手段を提供することがあります。
4. 権限のエスカレーションとラテラルムーブメント
サードパーティのアプリケーションが侵害されると、それが攻撃者にデバイス、アカウント、会社のネットワークへのより深いアクセスを提供する可能性があります。アクセス制御と権限の境界が弱かったり一貫していなかったりすると、攻撃者は侵害された資格情報を利用してシステムやアプリケーション間を横断的に移動することができます。
なぜこれらの攻撃がこれほど効果的なのか
サイバー攻撃が通過する��とどれでも被害を与える可能性がありますが、未修正のサードパーティアプリケーションは攻撃者にとってしばしば主要な標的となります。これらの攻撃は、攻撃者にとって簡単になり、企業にとってリスクが高くなるさまざまな要因のおかげで、特に効果的である可能性があります。
これらの攻撃が効果的な理由には以下が含まれます。
脆弱性はすでに知られていますし、文書化されています。そのため、攻撃者はすでに何を探すべきか、どのように攻撃するかを知っています。
公開されれば、エクスプロイトはほとんど高度な技術を必要としないため、攻撃者が新しい手法を思いつく必要はありません。
多くのエンドポイントは何週間も何ヶ月も未パッチのままですので、攻撃者に十分な時間を与えてしまいます。
従来の防御はパッチがすでに適用されていると想定していますが、企業はそれに気づかずにソフトウェアを未パッチのままにしてしまうことがあります。
検出はしばしば損害が発生した後に行われるため、企業が被害に遭ったことに気づくころには、すでに手遅れとなっている。
攻撃者が悪用する可視性ギャップ
攻撃者が襲撃するとき、彼らは利用できる脆弱性やセキュリティの隙間を探します。彼らが目標を見つけられると、最小限の監視と可視性で、ネットワークに侵入し、データを盗み、企業全体に損害を与える自由が増えます。
サードパーティのソフトウェアを把握していないと、ハ�ッカーはそれらを通じてあなたのネットワークに侵入し、早期に検出される可能性が低くなり、被害がすでに発生してから対応が遅れることがよくあります。一般的な可視性のギャップには以下があります:
1. サードパーティソフトウェアのインベントリ不足
ITチームは、存在を知らないソフトウェアを保護することはできません。従業員がIT部門の知らないうちに業務用デバイスにソフトウェアをインストールすると、保護されておらず監視されていないアプリケーションを使用することで、セキュリティリスクを生み出す可能性があります。攻撃者は、そのソフトウェアにある脆弱性を悪用して、ITチームが保護が必要だと気づいていないソフトウェアを通じてシステムを危険にさらすことができます。
2. パッチステータスのリアルタイムな洞察がない
多くの企業は、ソフトウェアやネットワークを監視するために、ポイントインタイムスキャンに依存しています。しかし、それらのスキャンは単一の時点のスナップショットを提供するだけなので、露出ウィンドウや疑わしい活動を見逃しやすいです。ソフトウェアのインベントリとパッチステータスに関するリアルタイムのインサイトは、露出期間を短縮し、リスクが特定された際に迅速に対応するために不可欠です。
3. 手動パッチ適用はスケールしません
手動でのパッチ適用に頼ることは信頼性が低く、人為的なミスが起こりやすい。従業員やIT担当者が自分でソフトウェアのパッチをインストールしなければならない場合、それには時間がかかることがあり、またはアップデートをう�っかり見逃す可能性もあります。自動パッチ管理がないと、すべてのエンドポイントでソフトウェアが適切にパッチされていることを確認するのが難しく、エンドポイントが攻撃に対して脆弱になります。
Splashtop AEMはどのようにサードパーティソフトウェアの脆弱性を防ぐのに役立つか
幸いなことに、適切なツールとソリューションを使用すれば、サードパーティソフトウェアの脆弱性を防ぐことができます。Splashtop AEM（自律エンドポイント管理）はまさにそのソリューションであり、あらゆるサイズのビジネスに可視性、サポートされているオペレーティングシステムとサードパーティ・アプリケーションの自動更新、そしてCVEベースの脆弱性インサイトを提供します。
Splashtop AEMは、管理者やITチームにリモート環境で複数のエンドポイントを監視および管理する力を与え、リモートデバイスを保護するための複数の機能を提供します。
1. インストール済みソフトウェアへの継続的な可視性
Splashtop AEMは、サードパーティアプリケーションのバージョンやパッチ状況を含むリアルタイムのインベントリを維持し、ITチームがすべてのソフトウェアを簡単に監視および更新できるようにします。
2. CVE意識とリスクの文脈
Splashtop AEMのCVEに基づくインサイトを活用することで、ITチームは自身の脆弱性やリスクをよりよく理解し、最も重要な脅威に優先順位を付け、最も必要な場所にセキュリティ対策を集中させることがで��きます。
3. オートメーション化されたサードパーティパッチ
Splashtop AEMの自動パッチ管理ソリューションは、エンドポイント全体で機能し、オペレーティングシステムとサードパーティアプリケーションの両方をカバーし、手動作業を必要とせずに、迅速かつ効率的に脆弱性ウィンドウを閉じるのに役立ちます。
4. 中央集約レポートと確認
Splashtop AEMは、各エンドポイントへの可視性を提供し、パッチのステータスを確認できます。これには、すべてのエンドポイントにわたる集中レポートが含まれており、パッチのステータスを示し、修正を確認するための明確なレポートを提供します。
ステップバイステップ: 未パッチのサードパーティソフトウェアによるリスクの軽減
未パッチのソフトウェアがもたらすセキュリティリスクを減らすためには、エンドポイントとアプリケーションをパッチ適用しておくことが簡単です。次の手順に従うことで、エンドポイントを最新の状態に保ち、保護することができます：
Splashtop AEMのリアルタイムインベントリを使用して、エンドポイントにインストールされているサードパーティソフトウェアを特定します。
Splashtop AEMのCVEに基づく洞察を使用して既知の脆弱性を特定します。
脆弱性、露出度、ビジネスへの影響に基づいてパッチ適用ポリシーと優先順位を定義します。
Splashtop AEMでリアルタイムのパッチ自動化を設定して、自動的に更新を設定する。
そこから、パッチのステータスを監視して、正しくインストールされていることを確認し、例外に対処します。新たな脆弱性が出現するたびに、エンドポイントが保護され続けるようにポリシーを改善することができます。
セキュリティおよびコンプライアンスへの影響
サードパーティ製アプリケーションが適切にパッチ適用され保護されていることを確認すると、様々な利点が見えてきます。適切なパッチ適用はサイバーセキュリティを向上させ、全体的なセキュリティ態勢を強化するだけでなく、証拠の改善、可視性の向上、反復性の向上により、監査準備や継続的なコンプライアンス活動を支援します。
Splashtop AEMによるサードパーティソフトウェアのパッチ適用のプラス効果には以下が含まれます：
より小さく、管理された攻撃対象領域があり、最新のセキュリティは攻撃者が利用できる脆弱性を最小限に抑えます。
既知の脆弱性の迅速な修正、自動パッチ管理がすばやくパッチを設定して対処できるため。
フィッシングを使った侵害の成功件数が減少したのは、アプリケーション全体のセキュリティが向上したおかげです。
より強固な監査準備、Splashtop AEMの可視性と報告のおかげです。
インシデント対応の負荷が軽減、適切にパッチされたアプリケーションはセキュリティインシデントを減少させます。
避けるべき一般的な間違い
そうは言っても、パッチポリシーを作成する際に人々が犯す可能性のあるミスももちろんあります。これらの過ちは善意であるかもしれませんが、それでも脆弱性の増加やセキュリティの弱体化を招く可能性があります。
よくある間違いには、次のようなものがあります。
OSのパッチ適用のみに集中することは、アプリケーションやソフトウェアを古いた状態のままにして脆弱にし、攻撃者にとって簡単なターゲットとなります。
サードパーティの更新をオプションとして扱うことは、企業が重要なセキュリティ更新を見逃し、攻撃者にとって簡単な侵入ポイントを提供することになります。
ソフトウェアの更新をユーザーに依存することは信頼性が低く、人為的なミスが発生しやすいです。ユーザーはパッチを頻繁に遅らせ、手遅れになることがあるからです。
定期スキャンを使用する代わりに継続的な可視性を持たないことで、攻撃者が気づかれずに攻撃する機会が生まれ、安全チームは手遅れになるまで対応できません。
脆弱性スキャナーが修正と等しいと仮定するのは重大な誤りです。スキャンは脆弱性を特定しますが、ITチームがそれを修正する必要があります。
既知の脆弱性は防げる攻撃です
脆弱性が存在することがわかっている場合、それがOS、ソフトウェア、または他のアプリケーションに影響を与え��るかどうかは問題ではありません。できるだけ早く対処する必要があります。ほとんどのサードパーティ製ソフトウェアの脆弱性は、パッチの遅れによって成功を収めるため、脆弱性を放置しておくことは攻撃者を招くことになります。
幸いなことに、適切な可視性、優先順位付け、自動化を備えていれば、サイバー攻撃を開始前に阻止することができます。Splashtop AEMは、オペレーティングシステムやサードパーティアプリケーションの脆弱性を自動的に検出し、リアルタイムでパッチ管理を行う強力かつ実用的なツールです。各エンドポイントにITリソースと時間を投入することなく、保護することができます。
Splashtop AEMは、ITチームがエンドポイントを監視し、問題を事前に対処し、ワークロードを軽減するために必要なツールとテクノロジーを提供します。これには以下が含まれます：
OS、サードパーティ、カスタムアプリの自動パッチ適用。
AI支援のCVEベースの脆弱性インサイト
ネットワーク全体で強制できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
すべてのエンドポイントにわたるハードウェアとソフトウェアのインベントリトラッキングと管理。
アラートと修復により、問題が発生する前に自動的に解決します。
タスクマネージャーやデバイスマネージャーのようなツールにユーザーを中断させずにアクセスするためのバックグラウンドアクション。
エンドポイントとアプリケーションをリアルタイムのパッチ管理で保護する準備はできていますか？Splashtop AEMを今日始めて、その簡単さを体感してください。