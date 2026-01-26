なぜパッチチューズデーの準備が重要なのか
毎月第2火曜日にMicrosoftは新しいパッチとアップデートをリリースします。このイベントは、Patch Tuesdayと呼ばれ、毎月新しいアップデートがリリースされるたびに、複数のエンドポイントを会社全体で一斉に更新しなければならないITチームにプレッシャーを与えることがあります。
しかし、この急ぎの背後にある本当の問題は、パッチのボリュームのためではありません。むしろ、すべては準備にかかっています。ITチームはパッチ火曜日が何であるかを知っており、何を期待すべきかを知っているはずですが、事前に準備する人は非常に少ないです。
毎月第2火曜日のPatch Tuesdayにアップデートを急いでインストールするのが大変だと感じているなら、そんなことをしなくても大丈夫です。計画と準備を少し行い、可視性、優先順位付け、実行に焦点を当てることで、Patch Tuesdayは反応的な急襲ではなく、日常的な活動になることができます。
探検しましょう。
パッチ・チューズデーにありがちな問題
ITエージェントに次のパッチ火曜日が近づいていることを伝えると、彼らは緊張した予想に震えますか？パッチ火曜日は、ITチームが準備不足の場合に問題が発生しや��すいことがあります。
1.影響を受けたデバイスの明確なインベントリがない
Patch Tuesday では、Microsoft の幅広いオペレーティングシステムやアプリケーションの更新が含まれることがあります。そのため、明確でアクセスしやすいインベントリがなければ、IT チームは何を更新する必要があるのかを把握し、影響を受けるエンドポイントを特定するのに苦労するかもしれません。
2. パッチ適用が遅すぎる開始
パッチが火曜日に出た場合、いつインストールすべきですか？多くの場合、チームはリリース日まで計画を開始せず、手動レビューや承認の必要性がパッチ適用をさらに遅らせることがあります。彼らは、できるだけ早くアップデートを設定するために、パッチ管理および自動化ツールを必要としています。Splashtop AEMのようなエンドポイント管理ソリューションを使用して、パッチポリシーと自動化ルールがアクティブであることを確認してください。
3. サードパーティの更新が見落とされています
パッチチューズデーはMicrosoftのオペレーティングシステムとアプリケーションの更新に重点を置いていますが、Microsoft製品に完全に依存している企業はほとんどいません。サードパーティアプリを見過ごすことはできません。更新されないまま放置すると脆弱性を露呈し、追加リスクを生み出します。
4. リスクを優先するための限られた時間
複数の新しいパッチがリリースされたとき、どのように優先順位を付けますか？パッチ・チューズデーは、しばしば文脈のない多数の更新を含んでおり、どれが小さな機能改善で、どれが重要なセキュリティパッチなのかが不明瞭です。ITチームは最も重要なパッチを特定できる必要があります。これにより、優先順位をつけてスケジュールを組み、高リスクの脆弱性への露出を最小限に抑えることができます。
「パッチ・チューズデー」に備えるということの実際の意味
"Patch Tuesday" は IT チームにとって驚きであってはなりません。これは定期的なスケジュールで行われる月間イベントなので、準備は比較的簡単です。もちろん、『準備ができている』の意味は人によって異なることがあります。
パッチ火曜日に備えるということは通常次のことを意味します。
更新によって影響を受けるデバイスとソフトウェアを正確に把握すること。
どの脆弱性が最も重要で優先すべきかを理解すること。
パッチがリリースされる前に、パッチ管理と自動化の準備を整えておく。
手動の手間をかけずに迅速に更新を設定できること。
パッチが正常にインストールされていることを確認するために、エンドポイントの可視性を持つ。
この知識とツールを持ってパッチチューズデーに臨めば、パッチの優先順位を付けたり、更新が必要なデバイスを特定したり、エンドポイント全体でそれらを設定するのが容易になります。その結果、パッチの設定は会社全体でより速く、より効率的で、干渉が少なくなります。
パッチ火曜日に向けて備える方法
Patch Tuesday が近づくと、準備を始める時です。エンドポイント全体に更新プログラムを設定する��準備ができていることを確認するには、次の簡単な手順に従ってください:
更新によって影響を受けるエンドポイントを特定するために、デバイスのインベントリとオペレーティングシステムを確認してください。
環境内でパッチが必要となる可能性のある重要なソフトウェアやサードパーティアプリケーションを特定してください。
Splashtop AEMのようなエンドポイント管理ソリューションを使用して、パッチポリシーと自動化ルールがアクティブであることを確認し、重要な更新がリリースされた際に直ちに設定できるようにしてください。
エンドポイントがそのプラットフォームで正しくチェックインし、レポートしていることを確認してください。
チームに期待事項を明確に伝え、Patch Tuesdayの対応期限を確実に守るようにしてください。これにより、パッチが会社の優先順位ルールとポリシーに従って、エンドポイント全体に効率的に設定されることを確保できます。
Splashtop AEMがいかにチームのPatch Tuesday準備を助けるか
リモートのエンドポイント全体にパッチをシームレスに設定したい場合は、パッチがリリースされるとすぐに自動的に検出、設定、検証できるエンドポイント管理ソリューションが必要です。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）は、パッチ管理を効率化するために必要な自動化とリモート管理機能を企業に提供するソリューションの一つです。
Splashtop AEMが提供するもの:
1. デバイスと�ソフトウェアへのリアルタイムの可視性
Splashtop AEMのリアルタイムハードウェアおよびソフトウェアインベントリは、OSバージョン、パッチの状況、所有権を含むすべてのエンドポイントについて最新のインサイトを提供します。この可視性により、ITエージェントは最新のパッチによって影響を受けるデバイスを迅速に特定でき、推測を減らし、より効率的な設定プロセスのための迅速なスコーピングを可能にします。
2. リリース日前に準備されたポリシーベースの自動化
IT管理者は、Splashtop AEMでカスタムオートメーションルールとパッチポリシーを設定できます。これには、特定のチームや部門に対してスケジュール、イベント、またはエンドポイント属性に基づいてトリガーされるルールが含まれます。これらのルールが設定されると、Splashtop AEM は IT エージェントが手動で優先順位を決めて適用することなく、ポリシーに従ってパッチが利用可能になった時点で自動的に設定することができます。その結果、パッチの優先順位を最後の最後で決めるのではなく、あらかじめPatch Tuesdayに備えておくことができます。
3. OS およびサードパーティーのパッチ適用の対象範囲
多くのパッチングソリューションはオペレーティングシステムに焦点を合わせていますが、すべてのエンドポイントで同じOSを使用している企業はほとんどありません。さらに、サードパーティ製アプリは頻繁に更新やパッチが必要で、未パッチのままにしておくとデバイスが脆弱になります。一方、Splashtop AEMは、オペレーティングシステムを超えて動作し、サードパーティアプリのパッチも含んでいるため、エン�ドポイント全体で徹底的なパッチ適用とより広範なパッチ準備が可能です。
パッチ火曜日にやるべきこと
パッチチューズデーが始まったら、一度にすべてを設定しようとして戸惑う必要はありません。スムーズなパッチの設定を行うためには、いくつかの簡単なステップに従うだけで簡単です。
リリースされたパッチと深刻度情報を確認してください (Splashtopは各リリースごとにPatch Tuesdayのまとめブログをその日に公開します).
重大かつ悪用可能な脆弱性を優先的に特定し、深刻度、悪用可能性、公開情報を考慮する。
Splashtop AEMなどの自動パッチ管理を備えたソリューションを使用して、エンドポイント全体にパッチを設定します。
エンドポイント間のパッチ進捗をリアルタイムで監視。
もしパッチのインストールに失敗した場合、Splashtop AEMのダッシュボードは各エンドポイントの可視性を提供し、失敗を迅速に特定して対処することができます。これは、リモートデバイスを含むすべてのエンドポイントにわたってスムーズで完全な展開を保証するのに役立ちます。
設定後のパッチ成功を検証する方法
エンドポイント全体にパッチが設定されたら、正常にインストールされたかを確認することが重要です。設定中にエラーが発生する可能性が常にあるため、セキュリティとITコンプライアンスを確保するために検証が重要です。
新しいパッチの設定が完了したら、いくつかの手順を踏んで確認してください。
パッチの確認がデバイス全体で正常にインストールされたことを確認するには、Splashtop AEMのようにエンドポイントへのリアルタイムの可視性を提供するソリューションを使用してください。
アップデートを逃したエンドポイントを特定して、正しく再インストールできるようにします。
レポートを確認し、パッチおよびセキュリティコンプライアンスを示すための遵守および監査目的に使用します。
フォローアップ修復のスケジュールを、まだパッチが必要なすべてのエンドポイントに設定します。
避けるべき一般的なPatch Tuesday準備のミス
それとは別に、Patch TuesdayでITチームが犯しがちな失敗は数多くあります。これらのよくある間違いは理解できるものですが、効率を低下させ、パッチ設定の遅れを招く可能性があるため、注意が必要です。
よくある間違いには、次のようなものがあります。
リリース日まで影響を評価せずに待つ：パッチ火曜日は予測可能であり、企業はどのパッチを期待できるか事前に知っておくべきです。これにより、組織はパッチがリリースされた後に対処するのではなく、事前に影響を評価することができます。
すべてのパッチを同等の優先順位と見なす: Patch Tuesdayのリリースには、重要なセキュリティアップデ��ートから軽微なパフォーマンス向上まで含まれます。最も重要なパッチを特定して優先順位を付け、必要なアップデートをまずインストールすることが重要です。
サードパーティアプリケーションの更新を無視する: たとえお客様のビジネスが主にWindowsデバイスを使用している場合でも、Patch Tuesdayはすべてをカバーしているわけではありません。パッチ管理ソリューションを使用して、Patch Tuesdayのリリースに併せてアプリの更新を検出し設定できることが重要です。サードパーティアプリケーションはPatch Tuesdayの更新に含まれていません。
手動での追跡やスプレッドシートに頼る: パッチの設定追跡は完全なセキュリティとITコンプライアンスを確保するために重要ですが、手動またはスプレッドシートベースの方法は人的エラーが発生しやすく、時間がかかります。代わりに、すべてのエンドポイントでパッチステータスを自動的に追跡し、完全なカバレッジを確保できるプラットフォームを使用してください。
パッチ完了の確認に失敗: エラーが原因でパッチが正しく設定できないことがあります。このような場合、完全なパッチ設定を確認することは、セキュリティと監査の両方の目的で重要です。
Splashtop AEMでパッチ火曜日をルーチン化する
パッチ火曜日は準備ができていない場合のみ問題になります。適切な可視性、優先順位付け、自動化を利用することで、エンドポイント全体にパッチを効率的に展開し、リリースと同時にス��ムーズな設定を行い、サイバーセキュリティを常に最新に保つことができます。
セキュアでシームレス、効率的なパッチ管理を望むなら、Splashtop AEMが役立ちます。Splashtop AEMは、企業とITチームが分散したエンドポイント環境全体でパッチの自動検出、ダウンロード、優先順位付け、および設定を可能にし、デバイスを常に最新かつセキュアに保ちます。
Splashtop AEMは、ITチームにエンドポイントを監視し、問題に積極的に対処し、作業負荷を軽減するためのツールと技術を提供します。これには以下が含まれます：
OS、サードパーティ、カスタムアプリの自動パッチ適用。
AI支援による優先順位付けを伴うCVEベースの脆弱性インサイト。
ネットワーク全体で強制できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
すべてのエンドポイントにわたるハードウェアとソフトウェアのインベントリトラッキングと管理。
アラートと修復により、問題が発生する前に自動的に解決します。
タスクマネージャーやデバイスマネージャーのようなツールにユーザーを中断させずにアクセスするためのバックグラウンドアクション。
パッチ火曜日をまた簡単にする準備はできていますか？Splashtop AEMの無料トライアルを始めて、毎月のパッチを予測可能にしましょう: