ITチームは、セキュリティリスクを軽減し、脆弱性が悪用される前に対処するため、可能な限り迅速にパッチをインストールする必要があります。同時に、勤務中にパッチをインストールすることは、従業員の作業を中断し、回避可能な意図しないダウンタイムを引き起こす可能性があります。
OSの更新、サードパーティのアプリケーション、緊急のセキュリティパッチを含むさまざまなパッチや更新がリリースされ、リモートエンドポイントを最新の状態に保つ必要がある中で、ITチームはすべてをタイムリーに更新するのに苦労することがあります。ただし、良いパッチスケジュールがあれば、パッチ更新の優先順位付け、テスト、設定、確認が簡単になります。
つまり、ITチームは、運用を中断することなくリスクを軽減するパッチスケジュールをどのように構築できるのでしょうか？探検しよう...
パッチスケジュールとは何ですか？
パッチスケジュールとは、更新がタイムリーに展開されるように、レビュー、テスト、展開、検証のプロセスを計画することです。適切なパッチスケジュールには、タイミング、パッチの優先順位、設定グループ、再起動、例外処理、および報告の規則が含まれるべきです。
パッチスケジュールは単なるカレンダーではないことに注意してください。そのスケジ�ュールは、何をパッチし、いつそれを行うか、どのくらいの速さでそれを設定するか、そしてその成功をどのように確認するかを決定する際に、ITチームのワークフローとして機能するべきです。適切に行われた場合、パッチングスケジュールは、作業を中断することなく安全な時間枠内で各パッチが展開されることを保証します。
なぜパッチスケジュールがダウンタイムとリスクに関係するのか
もちろん、ここで疑問が生じます：なぜパッチスケジュールが重要なのでしょうか？デバイスを迅速にパッチすることはサイバーセキュリティとITのコンプライアンスにとって重要ですが、新しいものがリリースされるたびにアドホックなプロセスであるべきではありません。
適切なパッチスケジュールがないと、組織は次のような複数のセキュリティリスクにさらされます。
遅れたパッチが原因で、既知の脆弱性が長期間放置されます。
適切なテストを行わずに急いで設定を行うと、アプリケーションが破損したり、ユーザーに障害を引き起こしたりすることがあります。
手動パッチ適用は成功と失敗の追跡を難しくし、時間がかかり人的ミスを起こしやすい。
予期しない再起動は重要な作業を中断する可能性があります。
継続的な可視性がないリモートまたはオフラインのデバイスは、セキュリティパッチの適用が遅れる可能性があります。
サードパーティアプリの更新が不足すると、OSのパッチが最新でもセキュリティの隙間が生じる可能性があります。
パッチスケジュールの作成方法
それを踏まえて、良いパッチスケジュールを作成する時が来ました。このプロセスをいくつかの重要なステップに分解できます：
ステップ1：正確なエンドポイントとソフトウェアのインベントリを構築
まず、エンドポイントとそれらが使用するアプリケーションのインベントリを取る必要があります。ITチームは、管理すべきエンドポイント、使用するオペレーティングシステム、実行されるアプリ、および欠けているアップデートを把握している必要があります。
インベントリを取る際に、どのシステムも見落とさないようにしてください。これには管理されたデバイスが含まれている必要がありますが、リモートのノートパソコン、共有ワークステーション、サーバー、および頻繁にオフラインになる可能性のあるデバイスも考慮する必要があります。さらに、オペレーティングシステムとサードパーティアプリケーションの両方を追跡することが重要です。
インベントリには次のものが含まれるべきです：
デバイス名と所有者
オペレーティングシステムとバージョン
インストールされたアプリケーション
パッチステータス
ビジネスに重要な役割
ユーザーグループまたは部門
オンラインまたはオフラインのステータス
再起動の要件
ステップ2: リスクと緊急性でパッチを分類する
次に、パッチの優先順位付けは、どれをより緊急に処理すべきか、どれが後回しにできるかを判断するために重要です。一部の更新は小規模なパフォーマンスの向上ですが、その他の更新はより緊急なセキュリティパッチかもしれません。
カテゴリーを次のように分けると役立ちます：
定期更新: これらは通常メンテナンスウィンドウ中に処理される、典型的なOSとサードパーティソフトウェアの更新です。それらは計画されたテストや段階的な展開に最適ですが、重要ではあるものの通常は必須ではありません。
重要なセキュリティ更新: これは、広く使用されているソフトウェアのセキュリティ欠陥や露出されたシステムなどに対する高リスクの脆弱性に対するパッチです。彼らは、迅速なレビュー、短いテストサイクル、そして厳密な確認を必要としており、それによりデバイス全体に迅速かつ安全に展開できるようにしています。
緊急または攻撃に利用されている脆弱性: これらは最も重要な更新で、現在積極的に狙われている脆弱性に対処しています。これらの脆弱性は通常、緊急プロセスを必要とし、迅速な優先順位付け、加速された設定のリング、および脅威にできるだけすぐに対処するための設定後の確認を含みます。
ステップ3: ビジネスへの影響を考慮したメンテナンスウインドウの定義
パッチに優先順位を付けたら、それらのメンテナンスウィンドウを設定できます。これらのウィンドウは、人々が実際にどのように動作するかを反映する必要があります。たとえば、平日に使用されるエンドポイントの夜間のパッチ適用などです�。これらのウィンドウは異なるタイミングのニーズを持っている常時オンの環境、グローバルエンドポイント、その他のデバイスにより異なることを覚えておいてください。
ここでの重要なポイントは、パッチのタイミングをデバイスの使用、役割、そしてビジネスの重要性に合わせることです。メンテナンスウィンドウは、次のようなグループに分けるのが最適です：
標準的な社員用ノートパソコン
経営幹部またはビジネスの重要ユーザー
共有ワークステーション
サーバーまたはインフラストラクチャシステム
リモートまたは頻繁にオフラインのデバイス
デバイスのテストとIT所有のエンドポイント
ステップ4：一度にすべてを展開するのではなく、段階的なロールアウトを使用する
エンドポイントの更新を始めると、一度に全てを設定したくないでしょう。代わりに、段階的な展開を使用してアップデートを徐々に配信し、テストと確認の時間を確保してください。これにより、広範囲な混乱のリスクが軽減され、ITチームが障害、ユーザーからの報告、その他の問題を早期に監視することができます。
推奨される展開シーケンスは次のようになります：
すべてが一見して動作することを確認するためのITテストグループ。
デバイスとアプリケーションを代表するパイロットグループ。
リスクの低い部門またはデバイスグループ。
ビジネスクリティカルなユーザーとシステム。
完全設定。
オフラ�インまたは失敗したエンドポイントのフォローアップと修復。
ステップ 5: 標準のパッチケイデンスを作成
優先順位に応じてパッチのタイミングは異なるかもしれませんが、定期的なリズムが必要です。パッチの必要性に基づいて、これらのフレームワークを考慮してください：
日次または継続的なレビュー：ITチームは、新たな脆弱性や失敗した設定を継続的に監視し、エンドポイントの健康状態をチェックし、迅速な設定が必要な重要なパッチを追跡する必要があります。
Weekly Patch Review: チームは毎週、利用可能なOSおよびアプリの更新も確認する必要があります。これらは、重大度、影響、ビジネスへの影響によって優先順位をつけられ、テストグループを使用して適切に配信されることを確認します。
月次のスケジュールされたパッチ適用: 定期的な更新は、既定のメンテナンスウィンドウを通じて毎月のスケジュールで適用できます。これは、安全でスムーズな設定のために段階的なロールアウトを使用できますが、ITチームは、各エンドポイントが適切にパッチ適用されるように、完了状況、失敗、および再起動のステータスを追跡する必要があります。
緊急パッチプロセス： 緊急でパッチを即座に設定する必要がある場合、プロセスを整備しておくと役立ちます。これは、緊急パッチの承認者を定義し、高優先エンドポイントを特定し、迅速なテストと更新の設定を可能にし、パッチが適切にインストールされていることを確認するために完了を検証する必要があります。
ステップ 6: パッチのタイミングと再起動の期待を伝える
コミュニケーションは重要です。期待を設定し、避けられる混乱を減らすのに役立ちます。ユーザーは、更新がいつ行われるか、再起動が必要かどうかを知っておくべきです。警告が曖昧にならないようにし、（「1時から5時の間に再起動予定」など）具体的にしてください。また、更新が緊急であるかどうかも明確にしてください。
コミュニケーションには次の内容を含めるべきです:
パッチウィンドウの日付と時間
予想されるユーザーへの影響
再起動期限
ユーザーが保存または閉じるべきもの
問題を報告する場所
デバイスがオフラインのときはどうなりますか
ステップ7: 設定後のパッチ適用成功を確認
パッチのインストールが完了したら、それが正常に設定されたことも確認する必要があります。確認が非常に重要です。これにより、ITチームは障害に対処し、監査のためのパッチ適合性の証拠を維持できます。
パッチ検証には以下を含めるべきです：
パッチインストールの状態
更新の失敗
保留中の再起動
設定中にオフラインだったデバイス
インストール後のアプリケーションの問題
例外または延期された更新
未解決の脆弱性
ステップ8：例外を記録し、時間とともにスケジュールを改善する
時には、例外をつくらなければなりません。一部のデバイスは互換性の問題やその他の懸念からパッチ�の適用を延期する必要があるかもしれませんが、これらのケースは文書化され、期限を設定し、定期的に見直されるべきです。さらに、ITチームはパッチ結果を活用して、デプロイメントプロセスやスケジュールを見直し、調整することで、今後のデプロイメントをより効率的に行うことができます。
ドキュメントには以下を含めるべきです:
パッチ完了率
故障率
重要な更新を適用する平均時間
再起動待ちのエンドポイント数
延期されたパッチの数
一般的な失敗の理由
パッチ適用後のユーザーの混乱またはサポートチケット
ITチームのための例のパッチスケジュール
では、パッチスケジュールはどのように見えるべきでしょうか？個々の企業には異なるニーズがありますが、私たちはビジネスの基準として使用できるサンプルスケジュールを作成しました。
ケイデンス
アクティビティ
目的
例のアクション
毎日または継続的
脆弱性、パッチの失敗、およびパッチの準拠状況を監視します。
新たな脅威を特定し、システムの準拠性を維持します。
ベンダーのセキュリティブリテンを確認し、エンドポイントの更新状況を確認し、失敗したパッチ設定を調査します。
毎週
利用可能なパッチを確認し、設定の優先度を決定し、重要な更新をテストします。
今後の設定に備え、展開中の問題のリスクを減らしましょう。
新しいパッチを評価し、脆弱性を重要度で優先し、パッチをテストし、設定プランを更新する
月額
定期的なOSおよびアプリケーションパッチを設定する。
ベースラインのセキュリティとシステムの安定性を維持する。
承認された更新を段階的に展開し、インストールの成功を検証します。
パッチ・チューズデーの後で
Microsoftの更新プログラム（および該当する場合は関連ベンダーの更新プログラム）をレビューして設定してください。
新たに公開された脆弱性に迅速に対処する
Patch Tuesdayのリリースを確認し、重要な修正を優先し、更新をテストし、リスクに基づいてパッチを適用します。
必要に応じて
積極的に悪用されている脆弱性に対して非常時のパッチを適用する。
積極的に悪用されている脅威や高リスクの脅威を軽減する。
ゼロデイ修正を設定し、インターネットに接続するシステムを即座に修正し、迅速なテストと承認を行い、緊急保守ウィンドウを通知してください。
設定後
設定を確認し、効果を検証し、失敗を解決し、結果または例外を記録します。
成功した修正を確認し、問題を特定します。
パッチステータスを確認し、設定の失敗に対処して、変更記録とコンプライアンスレポートを更新します。
パッチスケジュールを作成する際に避けるべき一般的なミス
しかし、パッチスケジュールを作成する際には、よくある間違いに注意したいものです。これらの単純なエラーは、パッチの遅延、重要なアップデートの見落とし、またはデバイスが露出したまま放置されることにつながる可能性があるため、注意を払うことが重要です。
よくある間違いは以下の通りです：
すべてのパッチを重大度に基づいて優先順位を付けるのではなく、同じ緊急性で処理する。
重大な脆弱性に対処するために、それらを直ちに修正するのではなく、毎月のサイクルを待つ。
すべてのエンドポイントを一度にパッチを適用することは、段階的な展開を使用せず、早期に対処できたはずの広範なエラーを引き起こす可能性があります。
サードパーティアプリケーションを無視し、結果としてそれらが露出したままになる。
デプロイ後の検証をスキップすることで、失敗した更新が露出したままになることがあります。
手動チェックに頼ることは、時間がかかり、人為的なエラーが発生しやすい。
再起動を計画しないことは、更新が長期間未完了のまま残ることを招く可能性があります。
可能な限り例外を処理するのではなく、無期限に例外を残しておくこと。
エンドポイントの状態を知らずにパッチをスケジュールする。
Splashtop AEM がパッチスケジュールを効率化する方法
ITチームが明確なエンドポイントの可視性、自動化、および配備結果を追跡す�るための繰り返し可能なプロセスを持っていると、パッチ適用がより管理可能になります。適切なエンドポイント管理ツールを使用することで、チームはリモートおよび分散されたエンドポイント全体でのパッチスケジュールと設定を効率化できます。
Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) はまさにそのようなソリューションであり、企業とそのITチームに強力なパッチ管理と自動化をもたらします。Splashtop AEMを使用すると、ITチームは管理対象デバイスのパッチステータスを確認し、更新を管理し、パッチをより一貫して適用するのに役立つポリシーを設定できます。
Splashtop AEMが提供するもの:
中央管理されたパッチとエンドポイントの可視性
Splashtop AEMを使用すると、ITチームは単一のインターフェイスからエンドポイントのステータス、利用可能な更新、ソフトウェアインベントリを確認できます。Splashtop AEMのダッシュボードは、エンドポイントへの可視性とインサイトを提供し、パッチの進行状況や各アップデートのステータスを明確に示します。
ポリシーベースのパッチ自動化
ITチームはSplashtop AEMを使用して、デバイスグループ、設定タイミング、展開の必要性を含む会社のポリシーに基づいてパッチ設定を自動化できます。これにより、繰り返し行われる手動作業が減り、チームは環境全体で更新をより一貫して管理することができます。
OSとサードパーティアプリ修正のサポート
一部のパッチ処理は主にオペレーティングシステムに焦点を当てていますが、Splashtop AEMはOSおよびサポート��されているサードパーティアプリケーションのアップデートを管理するためのチームを支援します。これは、特にサードパーティの更新がOSのパッチ適用とは別に管理されるときに、古いアプリケーションによって引き起こされるセキュリティギャップを減らすのに役立ちます。
リアルタイムステータスと迅速なフォローアップ
Splashtop AEMは、環境内のエンドポイントに対するリアルタイムの可視性を提供し、チームが失敗したパッチ、保留中の再起動、およびフォローアップが必要なデバイスを特定するのを助けます。これにより、ITチームはより迅速に対応でき、すべてのデバイスが迅速にカバーされ、対応されることを保証します。
同じプラットフォームでリモートサポートと修復
Splashtop AEMの遠隔監視と管理に加えて、Splashtopはリモートデバイスへのリモートサポートとトラブルシューティングのためのアクセスをユーザーに提供します。ITチームは、Splashtopのリモートアクセス機能を使用して、どこからでもデバイスを直接管理できます。これにより、別々のツールを切り替えることなく、エンドポイントの調査とトラブルシューティングを支援します。
パッチスケジュールをより予測しやすくする
適切なパッチスケジュールを持つことで、ITチームは更新を安定したペースで、かつ良いタイムフレーム内で確実に設定し、不要なダウンタイムを増やさずにリスクを軽減することができます。効果的なスケジュールを作成するには、可視性、優先順位付け、段階的な展開、明確なメンテナンスウィンドウ、検証の組み合わせが必要であり、継続的な改善への献身を維持することが重要です。
分散したエンドポイント全体でより効率的なパッチ管理方法を求めているなら、Splashtop AEMが役立ちます。Splashtop AEMは、エンドポイントの視覚化、ポリシーに基づく自動化、パッチ追跡、リモート修復ツールを提供し、ITチームがリスクを軽減し、失敗したアップデートに対応し、監査準備をサポートするのに役立ちます。
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