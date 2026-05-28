デバイスを適切にパッチすることは、サイバーセキュリティのために不可欠です。これは、エンドポイントが既知の脆弱性に対する露出を減らす重要なセキュリティアップデートを受け取るのを確実にするのに役立ちます。多くのセキュリティフレームワークや内部ポリシーも適時のパッチ適用を要求しているため、ITチームは更新がスケジュール通りに適用されているという信頼できる証拠を必要としています。
しかし、エンドポイント環境は常に進化しているため、定期的にパッチを適用することは困難です。デバイスはオフラインになることがあり、メンテナンスウィンドウを逃すことがあります。ユーザーは中断を避けるために再起動を遅らせ、インストールが気付かれずに失敗することもあります。その結果、エンドポイントは必要以上に長くパッチが適用されないままになります。
ITチームがパッチを設定するだけでは不十分です。彼らは、すべてのエンドポイントがカバーされ、各更新が正常に設定され、その後問題をフォローアップできるようにする必要があります。
では、ITチームはどのようにしてエンドポイント全体でパッチミスを防ぐことができるのでしょうか？各デバイスを最新の状態に保ち、環境全体で一貫したパッチ適用を確保するための実用的な方法を探っていきましょう。
なぜエンドポイントはパッチ適用中に抜け落ちるのか
もちろん、パッチが見逃される原因は一つではなく、様々な要因がそれに繋がる可能性があります。パッチが適用されない理由には次のものがあります:
リモートデバイスは、予定されたパッチウインドウの間にオフラインで、タイミングを逃します。
リモートおよびハイブリッドエンドポイントは常に企業ネットワークに接続されているわけではないため、追跡や管理が難しくなっています。
資産インベントリが不完全または更新されていないため、どのエンドポイントがパッチされているのか、どのエンドポイントがパッチされていないのかを把握することができません。
サードパーティのアプリケーションはパッチプロセスに含まれていないため、重大な脆弱性が露出したままになっています。
パッチポリシーは、部門や場所、またはデバイスグループによって一貫性なく適用されています。
失敗したパッチが迅速にレビューまたは修正されず、エンドポイントが必要以上に既知のリスクに晒されている状態が続いています。
ITチームは手動の確認や遅れた報告に依存しており、それは時間がかかりやすく、人為的なエラーを起こしやすいです。
従来のツールではエンドポイントの状態を部分的にしか表示できません。
幸いなことに、これらの問題はどれも乗り越えられないものではありません。欠落したパッチは、単なるパッチ設定の問題だけでなく、ワークフローや可視性の問題であることが多いため、適切なパッチ管理ソリューションを使用すれば、すべて対応できます。
完全なエンドポイントインベントリから始めましょう
適切なパッチ管理の最初のステップは、インベントリを理解することです。あなたの会社のエンドポイント、稼働しているオペレーティングシステム、インストールされているアプリケーション、および現在管理されているデバイスのリストが必要です。そこから、パッチ管理の基盤が整います。
静的なスプレッドシートや手動の在庫リストでは不十分であることを覚えておいてください。現代のエンドポイント環境は、多様なデバイスと、その管理に必要な様々なアプリケーションで構成されており、全てを把握することが不可欠です。
ITチームは次を追跡できるエンドポイント管理ソフトウェアを使用するべきです：
デバイス名とユーザー割り当て
オペレーティングシステムとバージョン
インストールされているソフトウェア
パッチステータス
オンラインまたはオフラインのステータス
デバイスグループ、部門、または場所
セキュリティまたはコンプライアンスの状況
常に最新のインベントリを維持することで、ITチームは信頼できる基盤をもとにパッチ管理を行うことができます。これにより、パッチを逃したり、通常のパッチワークフローから外れたりするエンドポイントを特定し、カバレッジのギャップを埋めてデバイスをより一貫して更新することができます。
リスク、役割、および更新要件によってエンドポイントをグループ化する
ポリシーと要求事項を管理することは、適切なパッチ管理を保証するための重要なステップです。すべてのエンドポイントを同じ方法でパッチ適用すべきではありません。リスクや要件に基づいてグループを作成することで、ITチームが各デバイスに適切なポリシーを適用できるようにすることができます。
エンドポイントをグループ化する際に次の点を考慮してください：
1. ビジネスに重要なデバイス
サーバー、役員用デバイス、共有ワークステーション、POSシステム、運用システムといった特定の主要デバイスには、より厳密なテストや段階的展開ルールが必要かもしれません。これらのデバイスはビジネスにとって非常に重要ですので、常に最新で保護されていることが不可欠です。しかし、設定中の問題を避けるために、更新は適切にテストする必要があります。
2. リモートおよびハイブリッド デバイス
今日のリモートワークとBYOD環境では、ラップトップやネットワーク外のエンドポイントの管理がより難しくなります。彼らは、オフィスネットワークに接続していなくても施行できるクラウドベースの可視性とパッチ適用ポリシーを必要としています。これは、リモートおよびハイブリッドデバイスが頻繁に接続しなくても、一貫したパッチカバレッジとより強力な監査対応を維持するのに役立ちます。
3. 標準的な従業員用ワークステーション
最も一般的なデバイスグループの一つは、標準的な従業員向けのデバイスです。これらは、標準的なパッチウィンドウ、自動設定ルール、再起動ポリシーに従ってエンドポイントを適切にパッチすることができる日常的なデバイスです。
4. テストとパイロットグループ
更新を設定する際、一度にすべて展開したくないものです、特にテストなしで展開するのは避けたいです。重要なパッチが正しく動作することを確認するために、小規模なパイロットグループから始めてください。それから、より大きなグループに展開できます。このテストフェーズは、高影響のOSアップデートやビジネスに不可欠なアプリケーションにとって特に重要です。更新が予想外に失敗してほしくないからです。
手動でのフォローアップの代わりに自動化されたパッチポリシーを使用
自動化はパッチのコンプライアンスを維持するための強力なツールです。優れた自動パッチ管理ツールを使用すると、ITチームはパッチ適用ポリシーを確立し、エンドポイント全体に展開し、適切にデプロイされていることを確認することができます。
適切なパッチ適用ポリシーは次のようにすべきです:
定期的にパッチが必要なオペレーティングシステムとアプリケーションを定義してください。
デバイスグループを作成し、それぞれのポリシーを設定します。
ビジネスニーズに合わせた設定ウィンドウをスケジュールする。
再起動ルールやユーザー通知設定を含める（該当する場合）。
エンドポイントが追加または再割り当てされたときにポリシーを自動的に適用します。
各パッチサイクル後に設定の結果を確認し、更新が正しくインストールされていることを確認してください。
これにより、ITチームは自動化を活用してエンドポイントを見逃す可能性を減らすことができます。パッチは、個々の技術者に頼るのではなく、会社のポリシーに基づいて自動的に適用されます。Splashtop AEMのようなエンドポイント管理ツールを使用すると、パッチの設定を自動化し、ポリシーを中央のコンソールから管理するのに役立ちます。
パッチワークフローにサードパーティアプリケーションを含める
エンドポイントはオペレーティングシステム以上の存在です。OSのアップデートだけを対象にするパッチ適用は不完全で深刻な脆弱性を露出したままにする可能性があるため、アプリケーションもパッチプロセスに含めることが重要です。
多くの一般的なアプリケーションはデバイスへの入り口となることがあるため、それらに存在する脆弱性は迅速に修正されなければなりません。これには以下を含むことができます:
ブラウザー
通信ツール
PDFリーダー
コラボレーションアプリ
リモートミーティングソフトウェア
クリエイティブまたは生産性向上アプリケーション
業務用アプリケーション
パッチ管理を設定する際、ITはインストールされているソフトウェアを監視し、サードパーティアプリをパッチ適用ワークフローに含めることを確認すべきです。オペレーティングシ�ステムと同様に、古いバージョンを特定し、従業員が最新のセキュリティアップデートを特にビジネスクリティカルなデバイスにインストールしていることを確認することが重要です。
脆弱性リスクに基づいてパッチを優先順位付けする
複数のエンドポイントやアプリケーションを管理していると、パッチの未処理が一般的に発生することがあります。そのため、それらをどのように優先順位付けするかを知ることが重要です。
定期的なパッチ適用プロセスはリスクを考慮し、どのパッチを優先するべきか、どのパッチが通常のパッチ適用サイクルを待てるかを判断する方法を備えている必要があります。脆弱性がもたらす脅威が大きければ大きいほど、できるだけ早くパッチを適用することが重要です。
パッチは、いくつかの基準に基づいて優先順位を付ける必要があります。
1. 既知の悪用された脆弱性
最も重要な脆弱性は、既知であり、積極的に悪用されているものです。修正を遅らせるほど、露出のリスクが増大するため、これらは緊急性を持って扱われ、遅滞なく対処されるべきです。
2. 重大度と悪用可能性
脆弱性は、その深刻さと利用されやすさに基づいても評価されるべきです。IT チームは、深刻度スコア、脆弱性の利用可能性、およびビジネスへの潜在的な影響を考慮して、それが優先されるべきかどうかを判断する必要があります。
3. エンドポイントの重要性
すべてのエンドポイントが同じ価値を持つわけ�ではありません。ビジネスで重要な、もしくは広く使用されているエンドポイントの脆弱性は、潜在的なダメージやビジネスへの影響を軽減するために、同じ問題が低リスクのデバイスにある場合よりも優先されるのが通常です。
すべてのエンドポイントでパッチ成功を確認
パッチを設定したからといって、エンドポイントが確実に保護されるわけではありません。ITチームは、エンドポイントとパッチステータスを把握して、パッチが正しくインストールされるか、何か問題が発生した場合を特定する必要があります。パッチが保留中であるか、デバイスがインストールを完了するために再起動する必要があるかもしれません。あるいは、更新がデバイスに届いていない可能性もあります。設定の確認には可視性が重要です。
エンドポイント全体でパッチのステータスを特定できるようにしてください、以下を含みます：
どのエンドポイントが完全にパッチされていますか
どのエンドポイントがパッチを欠いていますか
どのパッチが失敗しましたか
再起動待ちのデバイスはどれですか
設定中にオフラインだったデバイスはどれですか？
どのエンドポイントがポリシーから除外されていますか
どのアプリケーションが古いままですか
どの脆弱性がまだ存在していますか
エンドポイントの状態を明確に可視化できるエンドポイント管理ソリューションを使用するのが最適です。これにより、ITチームはパッチの状態を確認し、失敗を追跡し、必要に応じてエンドポイントを修正することができます。これにより、ITチームはパッチが送られたことを知るだけでなく、何が起こったのかを正確に把握することができます。
失敗または未実施のパッチを迅速に修正する
パッチを追跡することは非常に重要です。なぜなら、パッチが見逃されたりインストールに失敗した場合、迅速に検出して解決することが不可欠だからです。適切なフォローアッププロセスは、どのデバイスが必要な更新を受信できなかったかを判断するのに役立ちます。そのため、ITチームはフォローアップし、何が問題だったのかを特定し、それに対処できます。
優れた修復プロセスには次のものを含めるべきです：
設定後の失敗したパッチを確認する。
パッチが失敗した理由を特定する。
エンドポイントがオフラインだったか、ブロックされていたか、再起動が必要か確認してください。
適切な場合には、再設定を試みてください。
リモートアクセスやバックグラウンドアクションを通じて失敗を調査します。
すぐにパッチを適用できないデバイスの例外を文書化します。
修正が成功したことを確認してください。
レポート作成をパッチ管理プロセスに組み込む
レポート作成は、ITがパッチ適用が初回インストール時だけでなく、時間をかけて機能することを証明するのに役立ちます。優れたレポートがあれば、ITチームは監査、内部��レビュー、そして時間とともに改善を効果的に行うことができます。
もちろん、これはすべて、レポートが関連する情報を提供することに依存しています。レポートには、次のような重要な詳細を含めるようにしてください。
デバイスグループごとに分類されたパッチコンプライアンスは、各グループが適切に優先され、対応されていることを確認します。
重大なパッチが欠落しているかどうかを判断するために、深刻度別に並べられている欠落パッチ。
失敗したパッチの数は、進行中の問題を示している可能性があります。
高リスクの脆弱性が迅速に対処されていることを示すためのパッチ適用にかかる時間。
パッチポリシーコンプライアンスを実証するためのポリシーによるエンドポイントカバレッジ。
デバイスはパッチウィンドウの間オフラインになっているため、正しく更新することができます。
サードパーティアプリケーションの更新ステータスは、完全なパッチ適用範囲を実証。
完全にパッチが適用されていないエンドポイントに対する例外と承認された延期。
これらのレポートは、パッチが再現可能な方法で展開され、責任が明確になることを示すべきです。これらのレポートの証拠は、企業がパッチを適切に管理することで、監査の準備とITコンプライアンスのサポートに役立ちます。
Splashtop AEMがエンドポイントをカバーします
エンドポイントを適切にパッチ適用し、最新の状態に保つためには、すべてのエンドポイント��における可視性と自動化を提供する強力なエンドポイント管理プラットフォームが必要です。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）は、まさにそのプラットフォームであり、企業にすべてのエンドポイントを一元管理する能力を提供します。
Splashtop AEMには以下が含まれます：
1. 集中管理されたエンドポイントの可視性
Splashtop AEMはデバイス全体の可視性を提供し、ITチームが中央管理ダッシュボードからエンドポイントのステータス、ソフトウェアインベントリ、パッチの状態、脆弱性を確認できるようにします。これにより、どのデバイスが注意を必要としているかを特定し、どのエンドポイントがパッチ適用済みで、更新が見つからないのか、またはまだフォローアップが必要であるかを確認しやすくなります。
2. OSやサードパーティの自動パッチ適用
Splashtop AEMの自動パッチ管理は、ITチームがオペレーティングシステムおよびサードパーティアプリケーションにパッチを展開するのを支援します。自動化はポリシーに従って、適切にアップデートを優先し管理し、設定を確認し、必要に応じて問題のフォローアップを行うことで、手動作業を削減し、整合性を向上させます。
3. パッチ状態の追跡と修復
Splashtop AEMは、パッチ設定とエンドポイントの状況を追跡することで、ITチームが結果を監視し、障害を特定し、依然として脆弱なデバイスに対処するのを支援します。これは、ITチームがエンドポイントを一貫して更新し、パッチ作業、失敗、その後のアクションの明確な記録を維持するのに役立ちます。
4. ポリシーベースコントロール
Splashtop AEM を使用すると、ITチームはデバイスグループ全体にパッチを配信するポリシーを定めることができます。これには、優先順位付け、スケジューリング、テストなどが含まれ、環境が変化してもエンドポイントを一貫して管理するのに役立ちます。
エンドポイントパッチのチェックリスト
エンドポイントをパッチングする際には、ステップを見落とさないようにしたいですが、考慮すべきことがたくさんあります。そのため、パッチ管理プロセスをガイドし、すべてを最新の状態に保つための便利なエンドポイントパッチチェックリストを用意しました。
すべてのデバイスを管理していることを確認するために、継続的なエンドポイントインベントリを維持します。
デバイスをリスク、役割、更新要件に基づいてグループ化し、適切に優先順位を設定します。
一貫した更新のために自動パッチポリシーを適用。
オペレーティングシステムおよびサードパーティのアプリケーションの更新を含める。
高リスクの脆弱性を優先する。
パイロットグループを使ってアップデートをテストし、問題を早期に特定しましょう。
パッチの成功と失敗を追跡し、問題に対処できるようにしましょう。
オフラインデバイス�をフォローアップする。
失敗したパッチを迅速に修正してください。
パッチの適用範囲を定期的に報告する。
Splashtop AEMで見逃しパッチを防ぐ
すべてのデバイスが更新され、パッチの順守を維持するには、単なる定期的な更新スケジュール以上のものが必要です。それには、継続的な可視性、ポリシーに基づいた自動化、リスクに基づく優先順位付け、ステータス確認、パッチが失敗したときの問題を迅速に是正する能力が必要です。
幸いにも、適切なソフトウェアを使用すれば、これら全てが簡単に実現できます。Splashtop AEMは、ITチームがすべてのエンドポイントを最新の状態に保つために必要なコントロール、可視性、および自動化を提供します。これにより、BYODやリモート環境においても対応できます。その結果、ITチームはパッチの見逃しを減らし、ワークフローを一貫して保ち、セキュリティとコンプライアンスを確保するために必要な可視性を向上させることができます。
見逃したエンドポイントパッチを見つけて修正するもっと簡単な方法が欲しいですか？今すぐ Splashtop AEM の無料トライアルを始めましょう。