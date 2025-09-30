*香港でのコロナウイルスの状況が改善したため、60日間のトライアルプログラムは終了し、新しいトライアルは14日間となります。
リモートアクセスソフトウェアを使用して在宅勤務をし、生産性を維持しましょう。Splashtopは、香港の人々に60日間のSplashtop リモートアクセスを無料で提供しています。
この記事は、18hallによって中国語で書かれた記事に基づいており、こちらで見つけることができます。
コロナウイルスの拡散が続いており、大手組織は従業員が感染しないようにするために在宅勤務の取り組みを開始しました。しかし、多くの人が在宅勤務中に生産性を失っています！
これに応じて、SplashtopのCEO Mark Leeは、深刻な影響を受けた地域の企業が困難を克服するのを助けるために、Splashtopのリモートデスクトップソフトウェアを60日間無料で提供しています。香港を含む。Splashtopは、香港の人々が安全に在宅勤務し、効率的に働き、協力して疫病と戦うのを支援しています！
Splashtop リモートアクセスは、香港の人々に60日間無料で提供されており、企業が在宅勤務ポリシーを導入してコミュニティ内のウイルス拡散を抑制することを奨励しています。
Splashtopを使って在宅勤務する3つの利点
自宅でオフィスで働いているかのように働けない場合、生産性は大幅に低下します。リモートアクセスソフトウェア like Splashtop リモートアクセス lets you work as if you were sitting in front of your work computer.
こちらがSplashtop リモートアクセスを使って在宅勤務する3つの利点です。
1 – あなたの作業用コンピュータへの無制限のいつでもリモートアクセス
在宅勤務の最大の問題は、仕事用コンピュータとその保存されたドキュメントを使用できないことであり、特定のワークフローを完了することが不可能になります。さらに、ほとんどのリモートデスクトップソフトウェアツールは、頻繁な切断や接続品質の低下などの問題を抱えています。
これらの接続問題のために多くの時間が無駄になっています。
Splashtop リモートアクセスは、特にリモート接続に関して、上記の問題を解決します。高速な接続は、リモートコンピュータの画面とオーディオを高精細品質で表示します。オフィスでコンピュータを直接操作しているかのように感じるでしょう！Splashtopを使用すると、どのデバイスからでも、いつでも、どこからでも仕事用コンピュータを使用できます。
2 – スマートフォンやタブレットを含む任意のデバイスからアクセス
デジタル時代において、私たちのモバイルデバイスはますます頻繁に使用されています。モバイルデバイスを使って仕事用のコンピュータを制御できれば、より効率的になります！Splashtop リモートアクセスは、最も使用されているオ�ペレーティングシステムをサポートし、完全にクロスプラットフォームなワンストッププラットフォームです！
Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookデバイスを使用して、WindowsおよびMacコンピュータにアクセスできます。どのデバイスでもコンピュータをリモートで制御できるので、とても便利です！特に大規模な組織では、モバイルデバイスが日常の主要な作業ツールとして使用されています。従業員は自分のデバイスを使用して、自宅や外出先から仕事用のコンピュータを制御できます。
3 – 高速で使いやすいファイル転送
リモートワーカーが直面する最も一般的な問題は、ファイルを互いに転送するためにメールやサードパーティのツールに依存していることです。大きなファイルは転送が難しく、サードパーティのツールを使用することはセキュリティリスクとなる可能性があります。Splashtop リモートアクセス solves these pain points. Users can simply 転送 files between computers while using Splashtop リモートアクセス. Splashtopを介したファイル転送は簡単で安全で、時間を大幅に節約します！
シンプルで手頃なリモートアクセス
Splashtop リモートアクセスの開始は難しいですか？いいえ！香港の住民は、無料トライアルにサインアップするだけで60日間無料で利用できます。Splashtopの主な機能には以下が含まれます：
無制限のリモートアクセスとコントロール
WindowsとMacデバイスにリモートアクセス
Remote from any Windows, Mac, iOS, Android, or Chromebook デバイス
256ビットAES暗号化や2段階認証を含む複数のセキュリティ機能
ファイル転送
リモート印刷
マルチ to マルチモニタ機能
画面を共有する
セッション録画
そしてさらに！
香港の人々に60日間の無料リモートアクセス
香港とアジア太平洋地域が現在困難な時期に直面しているため、Splashtopは疫病と戦うのを助けたいと考えています！ 現在、中国本土、香港、マカオ、台湾の個人は、60日間の無料リモートアクセスを楽しむことができます！
自宅で働きながら生産性を維持しましょう！香港の人々は、Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始して、60日間の無料リモートアクセスを得ることができます。
