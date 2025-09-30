メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Happy Holidays from Splashtop banner featuring festive decorations and a warm seasonal greeting

ハッピーホリデー2018と素晴らしいSplashtopレビュー

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
私たちは最近、2018年のホリデーグリーティング / 年次レビュー / 今後の予定のメール（以下）を送信し、素晴らしいお客様から素晴らしい返信をいただきました。

こちらは、ホリデーのメールに対する私たちのお気に入りの返信のいくつかです

「素晴らしい！あなたたちは最高です。LogMeIn、GoToMyPC、その他よりもはるかに優れた製品と価値を提供してくれてありがとう」 - J

"あなたの製品が大好きです!!!TeamViewerからあなたの会社に変えて本当に良かったです!!!" - スティーブ

「よく頑張ったね、みんな。よくやった。」- Jose

「素晴らしい仕事と素晴らしい製品!! 素晴らしい製品開発に脱帽です。LogMeInを恥じさせます。」 - Paul

「あなたたちは最高です。TeamViewerに500ドルを支払ったことを後悔していますが、Splashtopははるかに優れており、99%の時間それを使用しています。これらの新機能は素晴らしく、新しいバージョンが待ちきれません。おそらくアカウントをアップグレードするでしょう。"- Frank

そして、もしまだ見ていないなら、こちらがホリデー用のメールのコピーです...

Splashtopからのハッピーホリデーと今後の展開をご覧ください

2018年はなんてエキサイティングな年だったのでしょう！

新しい製品エディションを提供し、マルチモニター対応を含む新機能をリリースし、顧客満足度とサポートで新たな高みを達成した年でした。

今年追加されたSplashtopの新機能トップ10をご覧ください

2018年にこれらのマイルストーンを達成するのを手伝ってくれてありがとう

85百万 リモートアクセスセッション

1,000,000 の新しいユーザー

2,000 件の 5 つ星のレビュー

99/100 顧客満足度（npsスコア）

もっと準備はできましたか？2019年に何が来るのかを見てみましょう

ドラッグアンドドロップファイル転送、セッション録画、アンチウイルス統合などを含みます。

Splashtopからの私たち全員からの応援！

