Splashtopでは、オンデマンドサポートのモデルとして9桁のSOSコードを使用しています:
技術者はエンドユーザーをsos.splashtop.comに誘導します
エンドユーザーは小さなアプリをダウンロードして実行し、9桁の数字コードを技術者に伝えます。
このモデルは2015年の導入以来、ユーザーに好評です。サポート技術者とエンドユーザーの両方にとって直感的なプロセスです。
私たちは、そのシンプルで広く受け入れられているモデルにさまざまな強化を加えました。
モバイルデバイスやChromebookにリモートアクセスできること
管理者権限への昇格、SOSアプリのカスタムブランディング
再起動後の自動再接続
リモートセッション終了後に自動削除
その他機能
これらの強化は作成するのがとても楽しく、すべてはユーザーからの貴重なフィードバックから始まりました。ユーザーは私たちのニーズを理解するために時間をかけてくれます。
新しいオンデマンドサポートワークフローの開始
同じ流れで、私たちは元のオンデマンドサポートフローがすべての人にとって最適ではないことを学びました。
現在のモデルがシンプルであるにもかかわらず、一部の技術者はエンドユーザーがコードを読み返す手間を省きたいと考えて��います。一部のエンドユーザーは、招待リンクをクリックするだけのZoomのようなプロセスにより快適さを感じます。技術者は、エンドユーザーがリンクをクリックした瞬間を知りたいことがあります。そして、大規模なサポートチームは、技術者間でセッションを転送するためのより管理されたプロセスを好むかもしれません。
そのために、Splashtop Enterprise製品に強力な代替方法を構築しました:
サポートリンクを送信 – 技術者はサポートリンクを作成できます。エンドユーザーはそれをクリックして小さなアプリをダウンロードして実行し、技術者はユーザーデバイスに接続できます。エンドユーザーがコードを読み上げる必要はありません。
短いPINコードを送信 – 技術者は6桁のPINコードを作成し、エンドユーザーに簡単に入力できるウェブサイト（help123.app）でPINを入力するよう指示します。再び、エンドユーザーが技術者にコードを読み返す必要はありません。
SOSアプリを事前に設定 – エンドユーザーのデスクトップに「SOS Call」アプリを配置します。ヘルプが必要なとき、エンドユーザーはアプリをダブルクリックし、そのリクエストが技術者のサポートキューに即座に表示されます。
これらのオプションはすべて、新しい技術者コンソールを通じて結びつけられています。すべてのサポートセッションはコンソールに表示されます。エンドユーザーの準備状況はコンソール上でリアルタイムに更新されます。技術者はサポートリクエストを転送し、組織化されたプロセスを通じて他の技術者をセッションに招待できます。
技術者コンソールを備えたサービスデスクのフレームワーク全体は、サポートリクエストを適切な技術者グループに自動的にルーティングすることも可能にします。将来的には、同じコンソールを通じて豊富な技術者ツールセットが利用可能になります。リモートコントロールを行うだけでなく、技術者はエンドユーザーを中断させずにバックグラウンドでトラブルシューティングを行うことができます：スクリプトを実行し、プロセスを確認して終了し、ファイルを転送するなど。
もちろん、既存の9桁のSOSコードモデルは、Splashtop Enterpriseで利用可能であり、それを好む方に提供されています。追加のオプションがSplashtopオンデマンドサポートをさらに多くのユーザーにとって最適な体験にすることを願っています。Splashtop Enterpriseは、技術者のワークフローを合理化し、彼らにより多くの力を与え、エンドユーザーの体験をさらにシンプルにします。詳細はこちらまたは無料トライアルを開始するには、今日お問い合わせください。
