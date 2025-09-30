メインコンテンツへスキップ
Datto logo

Dattoユーザーはクライアントにリモートアクセスを提供し、在宅勤務を可能にします

Datto RMMユーザーは、Splashtopの統合を活用して、クライアントが自分のコンピュータにリモートでアクセスできるようにすることができます。

最近の出来事は、企業が従業員に在宅勤務を可能にするための世界的な推進力をもたらしました。政府、健康組織、学校による他の多くのイニシアチブとともに、これは雇用主が従業員を安全に保ち、コロナウイルスの拡散を抑えるために行ったイニシアチブです。リモートアクセスとリモートサポートツールとして、SplashtopはMSPがクライアントを支援し、在宅勤務の取り組みを通じて生産性を維持するためのユニークな立場にありました。

Splashtop リモートアクセス Proでクライアントが自宅から作業できるようにします

あなたがMSPであれば、おそらくクライアントが在宅勤務で生産性を上げようとしているのを見ているでしょう。Splashtopを使用すれば、追加のソフトウェアをインストールすることなく、クライアントに自分のコンピュータへのリモートアクセスを提供できます。Datto RMMの一部として既にインストールされているストリーマーを活用し、クライアントが自分のデバイスからリモートでコンピュータにアクセスできるようにします。

方法は次のとおりです：

あなたのクライアントにセキュアリモートアクセスを提供することで、追加のサービスと収益源を追加できます。詳細な手順は、Dattoサポートページでご覧いただけます。

Splashtop リモートアクセス Proについて

Splashtopは、ビジネスプロフェッショナルや大規模チーム向けにセキュアリモートアクセスツールを提供しています。 ユーザーは、自宅のコンピュータやiOS、AndroidデバイスからWindows、Mac、Linuxコンピュータにリモートアクセスできます。Splashtopのリモートアクセスセッションは、マルチモニター対応、セッション録画、チャット、デスクトップ共有、リモート再起動などの機能を提供します！

Splashtopは、在宅勤務の取り組みをサポートするために、チームに最大25％の割引を提供しています。Read all you need to know about Splashtop リモートアクセス.

Splashtopは、より良い機能を最良の価格で提供します。他のリモートアクセスソリューションと比較して最大50％節約し、新しい収益源を生み出すことができます！

Do you also need to provide attended or unattended support for computers and mobile devices that are not managed under Datto? Check out Splashtop リモートサポート.

