Adobe® Max 2021に参加していたなら、Splashtopが再びクリエイティブ業界全体、特にゲーム、メディア＆エンターテインメント、教育分野でリモートワークのパフォーマンスを向上させたことを目にしたかもしれません。Splashtopのプレスリリースでは、ゲーム開発者、ビデオ編集者、3Dデザイナー、アニメーターなどのクリエイティブな作業者が、Splashtopリモートアクセスソリューションを使用する際に最大60フレーム毎秒の速度を楽しめることを説明しました。
それは60フレーム毎秒です。クリエイティブや学生がリモートで作業する際に活躍するパフォーマンスです。考えてみてください、Splashtopはすでにリモートアクセス業界でパフォーマンスの面でトップに評価されていました。これはWindows Reportの2021年4月の記事「高フレームレートを持つ5つのベストリモートデスクトップソリューション」でのことです。そしてそれは私たちの従来の40 fpsの能力に基づいていました。今日の発表で、パフォーマンス（および競争）を50％向上させ、最大60 fpsに達しました。
Adobe Creative Cloudユーザーは、どこからでも生産的に作業するための信頼性の高いリモートソリューションが必要です
あなたのクリエイティブな専門家たちは、可能な限り在宅勤務にシフトしています。こ��れは業界全体で避けられない変化です。実際、AdobeのVideo部門のパートナー関係責任者であるSue Skidmoreは次のように説明しています。
「過去18ヶ月で仕事の世界が劇的に変化したように、Adobe Creative Cloud®アプリのユーザーにとってもリモートソリューションの必要性が変化しました。クリエイティブな人々は、ビデオ編集やオーディオビデオ同期などのタスクを実行しながら、共有ストレージやその他の必要なハードウェアにリモートでアクセスすることで、創造性とコラボレーションの限界を押し広げることができます。Splashtopを使用すると、Adobeユーザーは個人のコンピュータ、Android、iOS、Chromebookデバイスを安全に使用して、生産的に作業することができます。」
Adobeの顧客は、ペタバイトの映像を扱うことが多く、強力なA/V同期と迅速に作業する能力が求められます。Splashtopはこの分野で優れており、Macから別のMacへの6,000マイル離れたリモートでも優れています。Adobe VideoのKarl Souleは、Splashtopの価値を次のように説明しています：「プロモーション部門が行う高速トリムでビデオ編集者が1秒に3〜4キーを押すとき、A/V同期を維持するために応答性のあるものが重要です。「それがSplashtopが優れていると感じた分野の一つです。」AdobeのM&E顧客がSplashtopを活用する理由について詳しくは、Adobe is hooked on Splashtopをご覧ください。
Splashtopは、メディアとエンターテインメント企業にストレスフリーで高品質なリモートワークを可能にします
結論として、M&E企業は現在、オフィスで楽しんでいるのと同じ高品質とパフォーマンスでリモートで作業しています。その中には、庵野秀明が設立した映像企画・制作会社のkhara, Inc.が含まれています。彼らは『エヴァンゲリオン』シリーズや『龍の歯医者』などの作品を制作しています。
最近のケーススタディで、khara, Inc.の情報システム部門の執行役員である鈴木慎之介氏が、Splashtopを使用したリモートビデオ制作と計画の経験を共有しました。彼は、リモートセッション中の高速な画面転送がkharaのクリエイティブにとって非常に魅力的であると伝えました。鈴木氏は、「Splashtopの高いパフォーマンスにより、ストレスなく作業ができます。」と述べました。まるでオフィスのコンピュータに座っているかのようです。」
Splashtopの高性能リモートアクセスは非常に簡単に設定できます
Splashtopは数分または数時間でインストールされ、非常にユーザーフレンドリーなインターフェースを持っています。Boxel StudioのCTO、Andres Reyesが言ったように、「最初から非常に堅牢なユーザーエクスペリエンスを持っていると感じていました...それはただの至福で、手間のかからない体験です。Splashtopの設定はとても速くて簡単で、まるで魔法のようでした！すべてが簡単です – もっとユーザーを追加する必要がありますか？クリック、クリック、超簡単！」Reyesはさらに言いました、
「試した他のソリューションでは、ユーザーが「ごちゃごちゃしている」「遅すぎる」「これが欲しかったわけではない」などと言っていました。Splashtopを導入し、すぐにアーティストから「すごい、これで本当に仕事ができる、本当に仕事が終わる」とのメールが届きました。そうすると、ユーザーの満足度が得られます。」
強化された機能は、クリエイティブな人々に即時で使いやすく、高速なリモートアクセスを提供します：
フレームレートは最大60 FPS。
最小遅延：遅延と遅延の変動を自動的に最小化
パフォーマンス Indicators: リアルタイムのパフォーマンスステータス、フレームレート毎秒 (FPS) およびビット毎秒 (BPS) を含みます。
結局のところ、クリエイティブな人々は、コラボレーションを可能にし、強力なA/V同期を持ち、迅速に作業できる、フラストレーションのないリモートパフォーマンスツールを必要としています。だからこそ、私たちはリモートアクセスソリューションのパフォーマンスパワーと使いやすさを向上させるために多大な投資を行ってきました。そして、私たちはお客様のためにそれを続けていきます。