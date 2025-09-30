ConnectWise Control（現在はConnectWise ScreenConnect）は、無人の「Access」製品の価格を引き上げました。Splashtopで、すべてのトップ機能、より良いパフォーマンス、そしてより良い顧客体験を手に入れましょう
ConnectWiseは最近、ConnectWise ScreenConnect Access製品の価格を引き上げました。Accessパッケージは、ユーザーに管理されたコンピュータへの無人リモートアクセスを提供するように設計されています。パッケージは、アクセスが必要なコンピュータの数に応じて価格が設定されています。現在、開始価格は25台のコンピュータで月額$30（または$372/年、ConnectWise Control Accessプランは年払い）です。
それは開始層の20％の価格上昇です。他の層では、価格が最大275％も上昇しました！それは元の価格の3倍以上です。
ConnectWise Control Accessの価格上昇
以下に示すように、より多くのコンピュータを含むパッケージの価格が最も大きく上昇しました。ConnectWise ScreenConnect Accessの年間価格がどのように上昇したかを見てみましょう:
更新: 2022年のScreenConnect価格の上昇
2022年中頃、ConnectWiseはConnectWise ScreenConnect Support Plansの価格を引き上げました。One、Standard、Premiumプランを含みます。最大17.2%の価格引き上げが、すべての月次および年次プランに適用されました。一方、同等のSplashtopプランは2022年に価格引き上げはありませんでした。
MSPsは、Splashtop リモートサポートを利用することで、管理対象のエンドポイントへの無人アクセス:を楽しむことができ、ConnectWise ScreenConect Accessにはない追加のリモート監視と管理機能を得ることができます！
Splashtopを使用すると、ConnectWise Control Accessよりも多くの機能、高速なリモート接続、優れたカスタマーサービス体験を得ることができます。私たちのSplashtop vs ConnectWise ScreenConnectの比較をご覧ください。
Splashtop リモートサポートは、MSPsにとって最高のリモートサポートソフトウェアソリューションです。