A smiling IT technician at his laptop.

ITの生産性を向上させる「クリップボードをキーストロークとして貼り付け」

Venkat Nagaswamy
所要時間 3分
更新済み
ITプロフェッショナルやマネージドサービスプロバイダーとして、クライアントシステム全体で無数のパスワードや資格情報を管理する苦労を知っています。長くて複雑なパスワードを何度も入力するのは、面倒なだけでなく生産性を低下させます。だからこそ、Splashtopのリモートアクセスソフトウェアには、貴重な時間と労力を節約するための便利な「クリップボードをキーストロークとして貼り付ける」機能が含まれています。

問題: コピー＆ペーストが常に許可されているわけではない

標準のコピー＆ペースト機能の便利さにもかかわらず、クリップボードから直接貼り付けることが禁止されているシナリオが多く存在します。代表的な例は、Windowsのログイン画面で、セキュリティ上の理由から通常のCtrl+Vペーストショートカットが無効になっています。クライアントのマシンにリモートでアクセスする必要があるマネージドサービスプロバイダーにとって、これは毎回長い管理者パスワードを手動で入力することを意味します。

解決策: 「クリップボードをキーストロークとしてペースト」

The Splashtop toolbar with the Paste Clipboard as Keystrokes option highlighted.

Splashtopのリモートデスクトップソフトウェアには、「クリップボードをキーストロークとしてペースト」機能という巧妙な回避策が含まれています。ツールバーのクリックやキーボードショートカットで、クリップボードに保存されたテキストをリモートシステム上でシミュレートされたキーストローク出力にシームレスに変換できます。

ランダム化されたパスワード文字列を目を細めて見て、一文字ずつ慎重に入力する必要はもうありません。資格情報をコピーし、Splashtopを使用してターゲットマシンにリモート接続し、ソフトウェアが100％の精度で安全に入力してくれるようにします。

リモートアクセスワークフローを効率化

複数のクライアントサイトや資格情報を管理するMSPにとって、この時間節約機能は大きな生産性向上につながります。リモートセッションに参加し、貼り付けショートカットを押すだけで、20文字の管理者パスワードがロックされたWindowsマシンに瞬時に入力される様子を想像してください。手動入力のエラーによるフラストレーションやリスクはもうありません。

古いレガシーシステム、強化されたPOS端末、パスワードプロンプト、またはその他のロックされたインターフェースにアクセスする際、Splashtopの「キーストロークとして貼り付け」機能は、ITプロフェッショナルが迅速かつシームレスに作業できるようにします。この強力な生活の質の向上は、面倒な再入力を排除し、すべてのリモートセッションの時間を大幅に短縮します。

さらに、SplashtopはユーザーがWindowsとMacのログイン資格情報を自動ログインのために保存することを可能にします。初めてログインする際にWindows/Macの資格情報を正しく入力して保存すると、その後の接続時には再入力する必要がありません。

Splashtopで生産性を向上させましょう

Splashtopのような強力なリモートアクセスソフトウェアパッケージは、IT部門やMSPにとって力の倍増器です。「クリップボードをキーストロークとしてペースト」機能のような巧妙なワークフローのアップグレードにより、効率と生産性で比類のない優位性を得ることができます。面倒なパスワードプロセスに費やす時間を減らし、より価値の高いタスクに集中しましょう。

SplashtopがITプロフェッショナルに次世代のリモートアクセス機能をどのように提供するかを自分で確認してください。今日から無料トライアルを始めましょう！

