免責事項: Splashtop SOSはSplashtop リモートサポートに名前が変更されました。製品名は変わりましたが、機能と性能は変わらず、迅速で安全、信頼性の高いリモートサポートを提供し続けます。
Splashtopのリモートサポートアプリケーションは、第三者のレビューサイトから数々の賞と高評価を受けています。その理由を確認し、Splashtopを無料で試してみてください。
クライアントのコンピュータをリモートで管理、監視、サポートしたいMSPや、あらゆるデバイスにリモートサポートを提供したいIT/ヘルプデスクチームに、Splashtopはニーズに合わせたソリューションを提供します。
そのため、Splashtopは2021年のベストリモートサポートソフトウェアソリューションとして、すでにいくつかの賞賛、賞、栄誉を獲得しています。
Splashtopのリモートサポートソリューションは、その信頼性、セキュリティ、使いやすさ、機能、価値で独立したレビュアーから高い評価を得ています。さらに、Splashtop自体も、ビジネスを行う上で最も簡単なリモートサポートプロバイダーとして、また最高のカスタマーサポートを提供することでユーザーから認識されています。
私たちの言葉を鵜呑みにせず、2021年にSplashtopのリモートサポートソフトウェアが生み出した話題をチェックし、あなたに最適なSplashtopリモートサポートソリューションを見つけて、無料で始めてみてください。
Splashtop リモートサポートソフトウェア – 受賞歴と評価
Digital.com – 2021年のベストリモートサポートソフトウェア
Digital.comは、小規模ビジネスオーナーがビジネスを次のレベルに引き上げるための適切なツールを見つけるのを支援するために存在します。70以上の製品を比較する40時間の調査の結果、Splashtopがトップに立ちました！Splashtopは、2021年のベストリモートサポートソフトウェアソリューションの1つとしてリストされました。利点には、Splashtopの無料トライアル提供（クレジットカードやコミットメント不要）、コア機能、低コストが含まれていました。完全な記事はこちら。
G2 Winter 2021 Splashtop SOS アワード
G2は、ビジネスソフトウェアのためのピアツーピアレビューウェブサイトで、Splashtop SOSに冬2021のために30(!) のバッジを授与しました。G2は、特定の業界の実際の顧客からの本物の、検証済みのレビューの分析に基づいてバッジを授与します。
Splashtop SOS（ITやヘルプデスクがあらゆるデバイスをリモートでサポートするのに理想的）は、ユーザーが最も推奨する、最高のROI、最も簡単なセットアップ、最高のサポート、最高の結果、最も簡単な管理などの賞を受賞しました！Splashtop SOSのG2レビューをチェックしてください。
G2 Winter 2021 Awards for Splashtop リモートサポート
Splashtop リモートサポート（リモート監視と管理ツールを使用したリモートサポートに最適なMSP向け）は、ユーザーレビューに基づいてG2から2021年冬のバッジを8つ獲得しました。Splashtop リモートサポートは、使いやすさ、最高のROI、要件の最適な満たし方、最高のサポートなどのバッジを獲得しました！G2でのSplashtop リモートサポートのレビューをチェックしてください。
