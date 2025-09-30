Appleの学生向けの新しい安価なiPadに伴い、教育用途に最適なリモートアクセスと画面共有アプリをご紹介します。
iPadは教室で教師や生徒にとって素晴らしいツールです。彼らは実行が速く、多くの機能を持ち、教師と学生の両方にとって使いやすいです。
そして今週、AppleはApple Pencil対応の新しい安価なiPadを発表しました。この低価格のiPadは主に学生を対象としており、教室に素晴らしい追加となるでしょう。iPadのようなデバイスは、適切に使用されるとクラスの参加を改善し、学習を促進することが示されています。
学生や教師が教室でiPadを使用することは素晴らしいことですが、学習とエンゲージメントを最大化するために適切なアプリケーションを用意することも重要です。
Splashtopのリモートアクセスと画面共有iPadソリューションは、教師と学生に最適です。Splashtopを使えば、iPadの画面をクラスのコンピュータに共有したり（その逆も可能）、iPadを使って授業をコントロールしたり、さらには学生が自分のiPadから授業をコントロールすることもできます！
Splashtopは、10年以上にわたり最高のリモートアクセスと画面共有ソリューションを提供しており、受賞歴のある製品を他の類似製品の一部のコストで提供しています。
iPadの画面共有と教室でのリモートアクセスに最適なSplashtopソリューションをご紹介します：
iPadの画面を他のデバイスにブロードキャストして共有しましょう�。
iPadで他のデバイスの共有画面を表示します。
コラボレーションやプレゼンテーションの提供に最適です！
学生は遠くにあるかもしれない画面を見つめる必要はなく、iPadを持っていればすべてを見ることができます。
教師は自分のコンピュータ画面を生徒のiPadに共有できます。
教師はその後、学生にレッスンのコントロールを任せたり、iPadから注釈を加えたりすることができます。
教師はiPadを使ってコンピュータを操作することもでき、机の後ろに座ることから解放され、より多くの関与を可能にします。
これらのソリューションはすべて素晴らしい利点を提供し、教室でのエンゲージメントを向上させることが証明されています。実際、Splashtopのおかげで多くの学区や教育機関が経験した成功についてのケーススタディを読むことができます。
これらの2つのソリューションについて知っておくべきことはすべてここにあります。無料トライアルで今日から始めましょう。
Mirroring360
iPadに最適な画面共有アプリ。iPad（または他のMac、Windows、iOS、Android、Chromebook）の画面を、ワイヤーやケーブルを使わずにMacまたはWindowsコンピュータにワイヤレスでミラーリングします。共有画面を録画して後で保存。Mirroring360 Proを使用して、MacまたはWindowsコンピュータの画面を最大40台のiPadに同時に共有します。特別なニーズを持つ学生との授業共有に最適！詳細はこちら.
Splashtop Classroom
iPadに最適なコラボレーションツール。デスクトップとアプリケーションを学生のiPad（および他のデバイス）と共有します。学生は簡単なQRコードで接続できます。接続されると、学生は自分のiPadから授業内容を表示、制御、注釈を付けることができ、クラス全体がそれを見ることができます。Splashtop Classroomで任意のiPadをインタラクティブホワイトボードに変えましょう。詳細はこちら.
最後に一つ
ご存知のように、Splashtopの製品はiPadだけのものではありません。Mirroring360とSplashtop Classroomは、ほとんどのMac、Windows、iOS、Android、Chromebookデバイスと互換性があります。これにより、Splashtopは持ち込みデバイス (BYOD) イニシアチブに最適です。