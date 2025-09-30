ロイターの報告によると、2021年2月に「ハッカーがフロリダ州タンパ近くで約15,000人の人々に水を供給する施設のコンピュータシステムに侵入し、水供給に危険なレベルの添加物を追加しようとしました…。ハッカーは、Oldsmarの町の施設の従業員のコンピュータ上のTeamViewerというソフトウェアプログラムにリモートでアクセスし、他のシステムを制御しました。」その後の更新情報では、PCMagを含む報告で、共有パスワードや古いバージョンのWindowsが要因である可能性があるとされました。
質問と回答
Splashtopはセキュアリモートアクセスを確保するために何をしていますか？
Splashtopは、従業員が自宅や外出先からオフィスのコンピュータにリモートでアクセスできるように設計されたリモートアクセスソリューションです。こちらがSplashtopが不正な第三者から会社のコンピュータや機密情報へのアクセスを防ぐ方法です：
侵入防止 – Splashtopは、24×7稼働する本番環境に対して侵入検知と防御メカニズムを利用しています。Splashtopは、クラウドアプリケーションスタックを構築する際に業界のベストプラクティスに従い、セキュリティが強化され、インスタンスが強化されるようにしています。
リモートアクセスアプリのセキュリティ – エンドポイントデバイスを安全に保つために、Splashtopはデバイス認証、2段階認証、セキュリティコードを含む複数のレベルのセキュリティ保護を活用しています。
セキュアなリモート接続 – すべてのリモートセッションはTLS（TLS 1.2を含む）と256ビットAES暗号化で保護されています。
Splashtopユーザーがこのような問題を防ぐために従うことができるベストプラクティスは何ですか？
Splashtopユーザーとアカウント管理者がコンピュータ資産、ネットワーク、データを安全に保つ方法：
コンピュータを最新のオペレーティングシステム（例：Windows 10）に更新してください。
組織にSSOがない場合は、強力なパスワードを使用してください
Splashtopアカウントを保護するために。
ウイルス対策、スパムフィルター、ファイアウォールが最新で、適切に構成され、安全であることを確認してください。
ネットワーク構成を監査し、更新できないコンピュータシステムを特定します。
ユーザーにソーシャルエンジニアリングの試みを識別して報告するように訓練します。
異常な活動を示すユーザーのアクセスを特定して停止します。
