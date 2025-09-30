メインコンテンツへスキップ
Professional using Splashtop for remote work on MacBook

ベストAeroAdmin代替 – Splashtop Business Access

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
免責事項: Splashtop Business AccessはSplashtop リモートアクセスに名前が変更されました。製品名は変わりましたが、機能と性能は変わらず、迅速で安全、信頼性の高いリモートサポートを提供し続けます。

Splashtopは、個人や企業にとって最高のリモートデスクトップソフトウェアです。Splashtopは、同様のAeroAdminパッケージよりも低コストで、より多くの機能を提供します。

Splashtopは、何万もの企業によって、従業員が自分のデバイスからオフィスのコンピュータにリモートアクセスできるようにするために使用されています。Splashtopは高速で安全であるだけでなく、TeamViewerやAeroAdminなどの他のツールよりもコストが低くなっています。

こちらが、Splashtop Business AccessがリモートワークのためのAeroAdminの各パッケージに対する最良の代替手段である理由です。

Splashtop と AeroAdmin Free の比較

リモートデスクトップソフトウェアをリモートワークに使用するつもりなら、AeroAdmin Freeパッケージは避けた方が良いです。製品が商業利用に使用できるとされている一方で、生産性を妨げる可能性のあるいくつかの制限があります。

  • IDごとに接続時間の制限があり、月に17時間に制限されています。

  • 無料版には広告とスプラッシュスクリーンがあります。

  • ファイル転送はありません。

一方、Splashtop Business Accessは、コンピュータへの無制限のリモートアクセスを提供し、ドラッグアンドドロップファイル転送を含む必要なトップ機能が付属しています。

Splashtop と AeroAdmin Pro の比較

Splashtop Business Access ProとAeroAdmin Proはほぼ同じ価格です。しかし、AeroAdmin Proには、Splashtop Business Access Proに見られる非常に重要な機能が欠けています。

ログまたはセッションレポートは、アプリ内でのユーザーの活動に関するログを提供します。Splashtopを使用すると、リモート接続、ファイル転送、使用されたデバイスなどのログを見ることができます。ただし、AeroAdmin Proではセッションレポートは利用できません。これは、コンプライアンス、監査、セキュリティのためにログを保持したいアカウント所有者にとって重要な機能です。

Splashtop と AeroAdmin Business の比較

Splashtop Business Access Proは、ユーザー1人あたり年間¥18,000から始まり、AeroAdmin Business Package（ユーザー1人あたり年間$119.90から始まる）と比較してサブスクリプションコストを節約できます。

Splashtop Business Access ProがAeroAdmin Businessを上回るのは、中央管理されたアクセス機能です。

複数のユーザーを持つアカウントの場合、Splashtopアカウントの所有者は、どのユーザーがどのコンピュータにアクセスできるかを制御するために、各ユーザーのアクセス許可を設定できます。その機能はAeroAdmin Businessにはありません。AeroAdminでその機能を得るには、最も高価なパッケージであるAeroAdmin Corporateを購入する必要があります。

Splashtop と AeroAdmin Corporate の比較

AeroAdmin Corporateは、機能面でSplashtop Business Access Proに最も近いです。しかし、Splashtopは年間¥18,000から始まり、AeroAdmin Corporateパッケージは年間$139.90から始まります。Splashtopは毎年大幅な節約を提供します！

クイックルック: Splashtop vs AeroAdminの価格

再び、Splashtop Business Access Proで見つかる機能のほとんどを得るには、AeroAdminのBusinessまたはCorporateパッケージを取得する必要があります。パッケージ間の価格比較はこちら：

また、Splashtopは10人以上のユーザーアカウントに対して月額4.54ドルからの割引価格を提供しています。大規模なチームがリモートデスクトップソフトウェアを必要としている場合、Splashtopを選ぶことで大幅に節約できます！

なぜSplashtopを選ぶのか？

Splashtopはリモートワーカーにとって最高の高パフォーマンスリモートデスクトップソフトウェアです。これを使えば、Windows、Mac、Linuxコンピュータに他のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからセキュアリモートアクセスできます。

コンピュータへのリモートアクセスと制御に加えて、Splashtopが提供するすべての機能を活用できます。

  • HD品質と4Kストリーミングによる高速リモートアクセス

  • オーディオ

  • ログ

  • ユーザーとコンピュータの管理

  • アクセス許可設定

  • グルーピング

  • ファイル転送

  • リモート印刷

  • リモートウェイク

  • リモート再起動

  • チャット

  • My Desktop共有

  • その他機能

Splashtopは多言語サポートを提供し、多くの国と言語に完全にローカライズされています。

今すぐ無料トライアルを開始して、Splashtop Business Accessを自分で試してみてください。サインアップにクレジットカードは必要ありません。

