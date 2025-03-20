メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
IT professional utilizing Splashtop Business Access Pro, an excellent alternative to TeamViewer

Splashtop Remote Access Pro – TeamViewerの代替

TeamViewerと比較して最大50%コスト削減

無料トライアル詳細はこちら

Splashtopで高速、シンプル、セキュアリモートアクセス

あなたまたはあなたの小さなチームにはリモートデスクトップアクセスが必要ですか? どのデバイスからでもコンピュータにリモートアクセスできる低コストのソリューションが必要ですか?自宅で仕事をしているとき、外出先で働いているとき、または共有コンピューターにアクセスする必要がある場合、 Splashtop Remote Access Proは最も価値のあるリモートアクセスソリューションであり、TeamViewerの最良の代替手段です。

サブスクリプションを開始する

すべての製品を見る

ライセンスユーザー1名の場合

リモートアクセスソロ

最大2台のコンピューターにアクセス

¥825/月

毎年 ¥9,900 で請求されます

今すぐ購入

個人+小規模チーム向け

リモートアクセスプロ

ライセンスごとに最大 10 台のコンピューターにアクセス可能

¥1,500から

毎年 ¥18,000 で請求されます

今すぐ購入

企業およびパワーユーザー向け

Enterprise Cloud

シングルサインオン、きめ細かな機能制御、USB デバイス、スタイラスリダイレクトなどの高度な機能を利用できます。

詳細お問い合わせ
Splashtop icons showing blue coins

TeamViewer の代わりに Splashtop Remote Access Pro を選択すると 75% 以上節約できます

無料トライアル

SplashtopリモートアクセスProには、リモートアクセスソリューションに必要な主要機能がすべて備わっています。以下はその一例です。

  • WindowsやMacのパソコンにアクセス
  • Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookデバイスからリモートアクセス
  • ドラッグ＆ドロップによるファイル転送
  • リモート印刷
  • マルチモニターサポート
  • デスクトップを共有
  • リモートウェイク
  • リモート再起動
  • ...さらに他にも！
Man wearing a buttoned t-shirt is engaged in an article discussing why thousands of users have switched to Splashtop

何千ものユーザーがTeamViewerからSplashtopに乗り換えた理由をご覧ください

Splashtopは2006年に設立され、3,000万を超えるユーザーにサービスを提供し、これまでに8億回以上のセッションを実現しています。

違いをご覧ください

幸せなお客様から

SplashtopはTeamViewerよりもはるかに優れています。素晴らしい製品に公正な価格を請求してくれた貴社に感謝します。

Brian Davids

幸せなお客様から

ワウ。Splashtop ビジネスは私がこれまで行った中で最高の投資であり、ますます良くなっています。TeamViewerはどのようにして年間 $500を請求できますか?あなたたちは素晴らしいです!!!!!!

Frank Steesnaes - Peak Business Performance

Splashtopを選ぶ理由

  • 家庭およびビジネスでの使用のためのフル機能のリモートアクセス
  • セッション時間制限なし
  • 柔軟で簡単な設定
  • デバイス認証、2要素認証、アクセスログ/アラート、完全に暗号化されたパイプなどの豊富なセキュリティ機能
  • 電話+チャット+メールによる優先サポート(24時間)
  • 手間のかからないサブスクリプション管理。サブスクリプションの変更やキャンセルが簡単に行えます
  • 簡単な移行

今すぐ無料トライアルを始めるか、今すぐ購入してください!

無料トライアル今すぐ購入
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。