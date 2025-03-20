Splashtopで高速、シンプル、セキュアリモートアクセス
あなたまたはあなたの小さなチームにはリモートデスクトップアクセスが必要ですか? どのデバイスからでもコンピュータにリモートアクセスできる低コストのソリューションが必要ですか?自宅で仕事をしているとき、外出先で働いているとき、または共有コンピューターにアクセスする必要がある場合、 Splashtop Remote Access Proは最も価値のあるリモートアクセスソリューションであり、TeamViewerの最良の代替手段です。
SplashtopリモートアクセスProには、リモートアクセスソリューションに必要な主要機能がすべて備わっています。以下はその一例です。
- WindowsやMacのパソコンにアクセス
- Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookデバイスからリモートアクセス
- ドラッグ＆ドロップによるファイル転送
- リモート印刷
- マルチモニターサポート
- デスクトップを共有
- リモートウェイク
- リモート再起動
- ...さらに他にも！
何千ものユーザーがTeamViewerからSplashtopに乗り換えた理由をご覧ください
Splashtopは2006年に設立され、3,000万を超えるユーザーにサービスを提供し、これまでに8億回以上のセッションを実現しています。
幸せなお客様から
SplashtopはTeamViewerよりもはるかに優れています。素晴らしい製品に公正な価格を請求してくれた貴社に感謝します。
Brian Davids
幸せなお客様から
ワウ。Splashtop ビジネスは私がこれまで行った中で最高の投資であり、ますます良くなっています。TeamViewerはどのようにして年間 $500を請求できますか?あなたたちは素晴らしいです!!!!!!
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
Splashtopを選ぶ理由
- 家庭およびビジネスでの使用のためのフル機能のリモートアクセス
- セッション時間制限なし
- 柔軟で簡単な設定
- デバイス認証、2要素認証、アクセスログ/アラート、完全に暗号化されたパイプなどの豊富なセキュリティ機能
- 電話+チャット+メールによる優先サポート(24時間)
- 手間のかからないサブスクリプション管理。サブスクリプションの変更やキャンセルが簡単に行えます
- 簡単な移行