多数のエンドポイントにわたってサードパーティ製アプリケーションを最新の状態に保つには、かなりの手作業が必要になる場合があります。ITチームは、どのアプリケーションがインストールされているかを把握し、新しいバージョンが利用可能になったタイミングを特定し、どの更新を設定する準備ができているかを判断し、それらの更新が適切なデバイスに確実に届くようにする必要があります。
Splashtop AEM は、ソフトウェアパッチポリシーによってこのプロセスの自動化を支援します。ITチームは、管理する対応アプリケーションを定義し、利用可能な更新をスキャンするスケジュールを設定し、承認済みの更新をいつインストールするかを制御し、新しいバージョンを自動承認するか、まず確認するかを選択できます。
このガイドでは、Splashtop AEM でサードパーティアプリケーションのパッチ適用を設定し、ポリシーを管理対象エンドポイントに割り当て、ポリシーの設定後に更新機会を監視する方法を説明します。
サードパーティパッチ適用を設定する前に必要なもの
Software Patch を使用するには、チームで Splashtop AEM が有効になっている必要があります。
Software Patchポリシーを設定するユーザーは、チームオーナーまたは管理者である必要があります。
Software Patch ポリシーは Endpoint Policies から作成され、ポリシーはプラットフォームごとに異なります。そのため、Windows と macOS のアプリケーションは別々のポリシーで管理されます。
Splashtop AEM は、両方のプラットフォーム向けにサポート対象ソフトウェアのリストを管理しています。特定のアプリケーションに関するポリシーを作成する前に、そのアプリケーションがサポート対象ソフトウェアカタログに含まれていることを確認してください。
Splashtop AEM でサードパーティアプリケーションのパッチ適用を自動化する方法
サードパーティアプリケーションのパッチ適用ワークフローを自動化するには、以下の手順に従ってください。
1. エンドポイントポリシーを作成または選択する
SplashtopのWeb管理コンソールで、Automation > Endpoint Policies に移動します。
ソフトウェアパッチ適用用の新しいポリシーを作成することも、他のエンドポイント設定も制御する既存のポリシーを編集することもできます。
新しいポリシーを作成する際は、以下を設定します。
ポリシー名
説明
プラットフォーム
該当する場合は、親ポリシー
ポリシーが有効か無効か
Windows と macOS のポリシーは別々に作成されます。ポリシーの継承も利用でき、子ポリシーは親ポリシーの設定を継承しつつ、必要に応じて個別の設定を上書きできます。
複数のグループで同じコアパッチ設定を共有しつつ、アプリケーションの選択や設定スケジュールをそれぞれ変える必要がある場合に便利です。
2. エンドポイントがアプリケーション更新をスキャンするタイミングを設定する
Software Patchの設定を開き、スキャンスケジュールを設定します。
Splashtop AEMは、1つ以上の固定または定期的なスキャンスケジュールに対応しています。スキャンは次のタイミングで実行できます。
毎日
毎週
月額
スキャンスケジュールでは、パッチ適用エージェントが管理対象ソフトウェアの新しい更新機会を確認するタイミングを決定します。
スキャンと更新は、ワークフロー内の別々の工程です。利用可能なアプリケーションの更新が見つかっても、Splashtop AEM がそれをすぐにインストールするとは限りません。その後の動作は、アプリケーションの承認設定と更新スケジュールによって異なります。
この分離により、更新の確認は定期的に行いながら、実際のインストールはお使いの環境に適したメンテナンスウィンドウ内に限定できます。
3. アプリケーション更新スケジュールを設定
次に、Update Schedule を設定します。
この設定では、パッチエージェントが承認済みの状態になった更新機会をいつインストールするかを制御します。
たとえば、ITチームは新たに利用可能になったアプリケーションのバージョンを検出するためにデバイスを頻繁にスキャンし、インストールは定義されたメンテナンス期間にスケジュールできます。
これらのスケジュールを分けておくことで、設定前に新たに利用可能になった更新を可視化でき、承認済みパッチを一貫したインストール間隔で適用できます。
4. 新しくオンボーディングされたコンピュータをどのように扱うかを決定します
New Computer オプションは、すでに Software Patch ポリシーが割り当てられているグループに新しいエンドポイントが直接オンボーディングされたときに何が起こるかを制御します。
このオプションを有効にすると、新たにオンボードされたコンピュータ上のパッチエ��ージェントは、次の予定された時間を待たずに、すぐにスキャンまたは更新を開始できます。
すでに管理対象となっているデバイスには、重要な違いがあります。既存のコンピュータをオンボーディング後にグループへ移動しても、この即時アクションはトリガーされません。そのコンピュータは、次に設定されたスキャンまたは更新スケジュールに従います。
この設定により、新しく設定されたエンドポイントを通常のパッチ管理ワークフローにより早く組み込めます。
5. 必要に応じて再起動の動作を設定する
一部のアプリケーション更新では、エンドポイントの再起動が必要になる場合があります。
再起動オプションセクションでは、アップデートプロセスの一部として再起動が必要な場合に、パッチエージェントが再起動をどのように処理するかを指定できます。
この動作は、ポリシーの対象となるエンドポイントと、それらのデバイスの使用方法に応じて設定してください。たとえば、従業員のワークステーションに適した再起動動作は、予定されたメンテナンス時間中に再起動できるデバイスで使用される動作とは異なる場合があります。
6. 管理したいアプリケーションを選択する
一般的なSoftware Patch設定を構成したら、Softwareタブを開きます。
ソフトウェアを追加を選択して、ポリシーで管理するアプリケーションを選びます。対応ソフトウェアカタログから複数のアプリケーションを選択できます。
ここで、ポリシーは一般的なパッチスケジュールからアプリケーション固有のワークフローへ移行します。その後、選択した各アプリケーションごとに、独自のインストール設定と承認設定を行えます。
たとえば、Windows ポリシーでは、Google Chrome、Zoom、7-Zip、Adobe Reader、Visual Studio Code、または現在のサポート対象ソフトウェアカタログに含まれるその他のアプリケーションを管理できます。
macOS は、独自のサポート対象アプリケーションリストと、プラットフォーム固有の Endpoint Policy を使用します。
7. Splashtop AEM が不足しているソフトウェアをインストールするかどうかを選択します
Software Patchポリシー内の各アプリケーションについて、Splashtop AEMが管理対象コンピュータにまだ存在しない場合にそのアプリケーションをインストールするかどうかを設定できます。
Install if not present 設定は、この動作を制御します。
インストールを有効にすると、インストールされるバージョンはポリシー内の他のアプリケーション設定によって決まります。
例：
事前承認済みのバージョンが指定されている場合は、その承認済みバージョンをインストールできます。
事前承認済みのバージョンがない場合は、利用可能な最新バージョンをインストールできます。
[存在しない場合はインストール] が無効になっている場合、Splashtop AEM はアプリケーションが存在しないコンピュータではインストールをスキップします。
これにより、同じSoftware Patchワークフローで、すでにインストールされているアプリケーションの更新を管理しつつ、その動作が有効になっている場合は、アプリケーションが存在しないエンドポイントへのインストールにも対応できます。
8. 事前承認済みのアプリケーションバージョンを設定する
事前承認済みバージョン設定では、管理対象コンピュータが到達すべきバージョンを設定できます。
スキャンで、事前承認済みバージョンより古いバージョンがエンドポイントで実行されていることが検出されると、Splashtop AEMは承認済みバージョン用の更新機会を作成できます。
たとえば、バージョン 0.9 が事前承認済みバージョンとして指定されていて、管理対象エンドポイントでまだバージョン 0.8 が実行されている場合、スキャンによってそのコンピュータを承認済みバージョンに更新する必要が��あることを特定できます。
これにより、管理者が各エンドポイントごとに同じバージョンを個別に承認しなくても、デバイスが満たすべき既知のアプリケーションバージョンを確立できます。
9. 新しいアプリケーションバージョンをどのように承認するかを選択します
Software Patch では、ポリシーですでに承認されているバージョンより新しいバージョンが利用可能になった場合にどうするかも管理できます。
新しいバージョンを承認設定では、次のいずれかを使用できます。
自動: 新しく検出されたバージョンは、スキャン後に承認ワークフローへ移行できます。
手動: 更新の対象は「保留中」に移動し、管理者が承認または却下する前に確認できます。
これにより、ITチームは更新プロセスのどの程度を自動化するかをアプリケーション単位でコントロールできます。
自動承認に適したアプリケーションは、手動での介入を減らしながらパッチ適用ワークフローを進められます。追加の確認が必要なアプリケーションは、管理者が判断するまで保留のままにできます。
10. コンピュータまたはグループにポリシーを割り当てる
アプリケーションと更新動作を設定したら、そのルールに従う必要があるコンピュータに Endpoint Policy を割り当てます。
Automation > Endpoint Policiesで、ポリシーを選択し、Assign Group and Computerを選択します。適切なコンピュータグループを選択し、ポリシーを割り当てます。
ポリシーは、他にも次の2つの方法で割り当てることができます。
個々のコンピュータのプロパティを開き、ポリシーを選択します。
Management > Grouping に移動し、コンピュータグループを作成または編集して、適切なポリシーを割り当てます。
デフォルトでは、個々のコンピュータはそのグループポリシーに従います。より広範なグループ設定の例外が必要な場合は、別のポリシーをコンピュータに適用できます。
サードパーティアプリケーションの更新を監視する方法
ポリシーが有効になると、Splashtop AEM は検出されたアプリケーションアップデートとその現在のステータスを一元的に表示します。
Software Patch で更新の機会を確認する
ポリシーが有効になると、ITチームは日常的な可視性のためにSplashtop Dashboardを使用して、サードパーティアプリケーションのパッチ適用状況を把握できます。
Software Patch Overviewウィジェットには、管理対象エンドポイント全体のソフトウェアパッチのステータスが表示されます。管理者は、更新についてさらに詳しい確認や対応が必要な場合、ステータスをクリックして対応するSoftware Patchビューを詳しく確認できます。
より詳細に管理するには、Management > Software Patchに移動し、Windows または Mac の Software Patch ビューを選択します。
Splashtop AEM では、検出されたソフトウェア更新をアップデートの対象として扱います。アップデートの対象は、次の場合に作成できます。
管理対象コンピュータがスキャン中にアプリケーションの新しいバージョンを検出します。
ポリシー内の事前承認済みバージョンが変更され、コンピュータに現在インストールされているバージョンが新たに承認されたバージョンより低い場合。
各更新機会は、次の5つの状態のいずれかになります。
保留中
承認済み
失敗しました
インストール済み
却下済み
Splashtop AEM は、各更新機会の状態変更の記録も保持するため、管理者は更新のライフサイクル全体を通じてその進行状況を追跡できます。
保留中のアプリケーション更新を確認
保留中タブには、管理者による判断が必要な更新候補が表示されます。
対象を選択し、アクションメニューを使用して次の操作を行います。
承認する
却下する
保留中の対象が承認または却下されると、対応するステータスに移動し、保留中には戻りません。
これは、アプリケーションの新バージョン承認設定が手動レビューに構成されている場合に使用されるワークフローです。
承認済みアプリケーションの更新を監視
承認済みタブの更新は、設定された更新スケジュールに沿って進める準備ができています。
予定された更新時刻になると、承認された対象の更新が開始されます。インストール前であれば、管理者は承認済みの対象を却下できます。
これにより、承認から予定された設定までの間に猶予期間が設けられ、状況が変わった場合でも予定していた更新を停止できます。
失敗した更新を確認し、必要に応じて再試行します
アップデートが正常に完了しない場合、そのアップデートの実行機会は失敗タブに表示されます。
そこから、管理者は次のことを実行できます。
更新を再度承認する
更新を拒否
再度承認すると、その候補は承認済みワークフローに戻り、適用される更新プロセスに従って再試行できるようになります。
インストール済みおよび拒否された更新を確認する
インストール済み状態は、アップデート対象のライフサイクルの終了を表します。更新がこの状態に達すると、それ以上実行できる操作はありません。
意図的にスキップされた更新は、Rejectedの下に表示されます。状況が変わった場合は、後から却下した項目を承認でき、その項目はApprovedタブに移動します。
これらのス��テータスにより、完了した更新だけでなく、意図的に保留された更新についても管理者が把握できます。
自動承認と手動承認を組み合わせる方法
アプリケーションごとに同じ承認ワークフローに従う必要はありません。
Splashtop AEM では、Software Patch ポリシー内のアプリケーション設定を使用して、各アプリケーションをどのように処理するかを決定できます。
新たに利用可能になったバージョンを自動的に承認しても問題ないアプリケーションでは、Approve new version をAutoに設定できます。その後、新たに検出されたバージョンは承認ワークフローに移動し、設定された更新スケジュールまで待機できます。
設定前に確認が必要なアプリケーションについては、承認動作を手動に設定してください。新しい更新候補は「保留中」に表示され、そこで管理者が承認または却下できます。
管理対象コンピュータを特定のアプリケーションバージョンに合わせる必要がある場合は、事前承認済みのバージョンを使用することもできます。
適切な組み合わせは、管理しているアプリケーションと、組織がソフトウェア更新をどのように評価するかによって異なります。
Splashtop AEM で段階的なアプリケーションロールアウトが機能する仕組み
Splashtop AEM は、段階的なアプリケーション設定にも対応しています。
リング方式のロールアウトを実装するには、異なるコンピュータグループ向けに複数のSoftware Patchポリシーを作成し、段階的な更新スケジュールを設定します。
たとえば��、あるグループには承認済みアプリケーションの更新を早めに適用し、その後のポリシーでより広範なエンドポイントに更新を適用する前に、IT部門が設定を評価する時間を確保できます。
このワークフローにより、新しいアプリケーションバージョンを環境全体へどの程度速く展開するかを、より細かく制御できます。
Splashtop AEMでサードパーティアプリケーションのパッチ適用を自動化
サードパーティ製アプリケーションのパッチ適用は、ソフトウェアの検出、承認、設定のタイミング、フォローアップが繰り返し可能なワークフローの一部になることで、より管理しやすくなります。
Splashtop AEM を使うと、IT チームは管理する対応アプリケーションを選択し、不足しているアプリケーションをインストールするかどうかを決定し、承認済みバージョンを設定し、新しいバージョンの扱いを制御し、承認済み更新をいつ設定するかをスケジュールできます。
設定後、Software Patchでは、保留中、承認済み、失敗、インストール済み、拒否済みの更新機会を確認できる一元化された場所が提供されるため、管理者は状況を把握し、必要に応じて介入できます。
Splashtop AEM の無料トライアルを始めて、管理対象エンドポイント全体にわたるサードパーティアプリケーションのパッチ適用を自動化しましょう。