Splashtopを使えば、AutoCADを実行しているコンピュータに他のデバイスからリモートアクセスし、まるでその前に座っているかのように操作できます。
AutoCADはビジネスプロフェッショナルや学生に人気のあるドローイングおよび3Dモデリングソフトウェアアプリケーションの一つです。これは、建築家、エンジニア、開発者によく使用され、CTEコースで頻繁に教えられる強力なドラフティングプログラムです。
しかし、ユーザーは通常、AutoCADにアクセスするために特定のコンピュータ、通常はオフィスの仕事用コンピュータや学校のラボコンピュータに限定されています。これは、多くの家庭用デバイスがAutoCADを実行するのに十分なパワーを持っていないためであり、個人用デバイスへのライセンスは高価になる可能性があります。
では、在宅勤務中にAutoCADをどのように使用できますか？
ビジネスプロフェッショナル、ビジネス組織全体、または教育機関であっても、Splashtopが最高のリモートデスクトップソフトウェアを提供していることをお知らせできて嬉しいです。
SplashtopでAutoCADをリモートで実行
Splashtopは、別のデバイスからコンピュータにリモートアクセスを提供することで機能します。リモート接続中、リモートコンピュータの画面がローカルデバイスに表示されます。コンピュータをリモートで制御し、目の前に座っているかのように操作できます。
リモートコンピュータ上のすべてのファイルとアプリケーションにアクセスでき、AutoCADも含まれます。
Splashtopを通じてAutoCADをリモートで操作することで、リモートコンピュータのハードウェアを活用しています。これにより、タブレット、スマートフォン、ChromebookなどのデバイスからAutoCADを実行しているコンピュータにリモートアクセスし、AutoCADを完全に制御することが可能になります。
組織全体が、従業員にSplashtopを使用して作業用コンピュータ上のAutoCADへのリモートアクセスを提供することで、在宅勤務を実施できます。
SplashtopリモートデスクトップのAutoCADに対する利点
高速リモート接続 – リモートで作業中に生産性を妨げるラグやその他のパフォーマンス問題は避けたいものです。Splashtopは低遅延と4Kストリーミングで高速な接続を提供します。
どのデバイスでも動作 – Splashtopは完全にクロスプラットフォームで動作するため、どのオペレーティングシステムを使用していても問題ありません。You can remotely control your Windows and Mac computers from another Windows, Mac, Android, iOS, or Chromebook デバイス.
生産性向上機能 – コンピュータ間でのファイル転送、セッションの記録、リモート印刷、リモートウェイクオンLAN、マルチモニターサポートなどの機能がSplashtopに含まれています。
業界をリードするセキュリティ – Splashtopの安全なインフラストラクチャ、24/7の侵入防止、および2段階認証、デバイス確認、256ビットAES暗号化などの複数のセキュリティ機能が、デバイスとデータを安全に保ちます。
そして、VPNを試そうと考えているなら、もう一度考えてみてください。VPNはリモートデスクトップソフトウェアよりも遅い、特にAutoCADのようなリソース集約型アプリケーションを実行する場合。さらに、VPNはサイバー脅威に対する脆弱性を高める可能性があります。
AutoCAD リモートアクセスの実用的な応用
AutoCADへのリモートアクセスによ��り、建築家、エンジニア、デザイナーは特定の物理的な場所に縛られることなく生産性を維持できます。ここでは、今日のリモートAutoCADアクセスの実用的な使用方法をいくつか紹介します。
デザインプロジェクトでのリモートコラボレーション – チームは、異なる場所からCADファイルを安全にコラボレーションし、レビュー、編集、デザインの最終化をリアルタイムで行うことができ、同じオフィスにいる必要はありません。
高性能ワークステーションへのアクセス – ユーザーは、ラップトップ、タブレット、または家庭用コンピュータからリモートでオフィスにある強力なワークステーションにアクセスし、大規模で複雑なCADファイルをスムーズに処理しながらパフォーマンスを犠牲にしません。
現場でのデザイン調整 – フィールドチームや請負業者は、建設現場やクライアントの場所でAutoCADファイルにリモートでアクセスでき、リアルタイムの更新を可能にし、プロジェクトの遅延を減少させます。
柔軟な作業アレンジメント – デザインプロフェッショナルは、自宅、旅行中、またはクライアントオフィスから作業することができ、必要なツールやプロジェクトへのアクセスを失うことなく、より柔軟で効率的なワークフローをサポートします。
Splashtopを使用してAutoCADにリモートでアクセスするための5つのステップ
Splashtopを使用してAutoCADへのリモートアクセスを設定するのは簡単です。ここから始めましょう：
Splashtopアカウントに�サインアップ – Splashtopアカウントを作成し、リモートアクセスのニーズに合ったプランを選択してください。
リモートコンピュータにSplashtop Streamerをインストール – AutoCADがインストールされているコンピュータにSplashtop Streamerアプリケーションをダウンロードしてインストールします。これにより、リモートでアクセスできるようになります。
Splashtopアプリをアクセスデバイスにインストール – Windows PC、Mac、タブレット、またはスマートフォンなど、リモートで接続するために使用するデバイスにSplashtop Businessアプリをインストールします。
Launch Splashtop and 接続 to Your Computer – Open the app, ログイン to your account, and 選択する the computer you want to access. クリック一つでリモートセッションを開始します。
AutoCADをフルパフォーマンスでリモート実行 – 接続後、AutoCADを開いて、リモートコンピュータの前に直接座っているかのようにデザインファイルを作業し、マルチモニターサポートと低遅延ストリーミングを備えたスムーズで高性能なリモートデスクトップ体験を楽しんでください。
今すぐSplashtopでAutoCAD リモートデスクトップを試してみよう
Splashtopは、個人ユーザー、小規模チーム、さらには組織全体に対するソリューションを提供しています。すべての在宅勤務リモートデスクトップパッケージをチェックして、自分で試してみるための無料トライアルを今すぐ始めましょう！無料トライアルを開始するのにクレジ�ットカードやコミットメントは必要ありません。
教育機関向けに、学生にAutoCADやその他の学校のコンピューティングリソースへのリモートアクセスを提供するためのSplashtopリモートデスクトップソフトウェアをお探しの場合は、Splashtop for remote labsをご覧ください。